Quina de São João 2023: como jogar e concorrer ao prêmio de R$200 milhões

Sorteio será realizado no dia 24 de junho (foto: Divulgação/ Aldeota Digital)



A Quina de São João 2023 é um dos sorteios mais aguardados do ano. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, a loteria promete mudar a vida do(s) ganhador(es). O sorteio será realizado no dia 24 de junho e, assim como a Mega da Virada, o prêmio não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as cinco dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertaram quatro números, e assim por diante.





Para participar, é necessário escolher cinco números entre os 80 disponíveis. O valor da aposta mínima é de R$ 2,50, mas é possível aumentar as chances de ganhar ao marcar até 15 números no mesmo bilhete, com valores que variam segundo a quantidade de números escolhidos. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pela internet, até as 19h do dia do sorteio.





Além do prêmio milionário, a Quina de São João também é uma oportunidade de ajudar instituições beneficentes. Parte do valor arrecadado com as apostas é destinado a programas sociais nas áreas de seguridade social, cultura, educação e esporte. Por isso, ao participar do sorteio, além de concorrer a uma bolada, você também está contribuindo para uma causa nobre.





O que é a Quina de São João 2023?





A Quina de São João é um dos concursos especiais das Loterias Caixa, que ocorrem anualmente em comemoração às festividades juninas. Esse concurso é uma versão especial da Quina, que em 2023 está com um prêmio estimado em R$ 200 milhões e não acumula.





O sorteio da Quina de São João deste ano está previsto para o dia 24 de junho de 2023. As vendas das apostas já estão liberadas e podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.





Para participar, é necessário escolher de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal é pago para quem acertar todas as 5 dezenas sorteadas. Além disso, há prêmios menores para quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), ou 4 (Quadra) números.





O preço da aposta mínima da Quina de São João 2023 é de R$ 2,50. Suas chances com ela são pequenas, no entanto é possível aumentar as chances de ganhar participando de um bolão da Quina de São João, onde várias pessoas se unem para fazer uma aposta em conjunto. Nesse caso, o valor da aposta é dividido entre os participantes, e cada um recebe uma parte proporcional do prêmio em caso de acerto.





As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio. O resultado do sorteio é divulgado logo após o término do sorteio, e pode ser conferido em qualquer casa lotérica ou pela internet, no site da Loteria Aldeota ou no site oficial das Loterias Caixa.





Como jogar na Quina de São João 2023?





Para garantir sua aposta na Quina de São João 2023, basta ir a uma casa lotérica próxima, marcar as dezenas no volante especial do concurso, pagar e guardar seu bilhete com cuidado.





Se busca comodidade, a Loteria Aldeota, conhecida como o Rei do Bolão, oferece atendimento à distância pelo WhatsApp (85) 3104-5050. Especializada em bolões de altas dezenas, é referência no Brasil no pagamento de prêmios. Com 17 anos de experiência, já pagou quatro prêmios principais e milhares de quinas, quadras e outras premiações, totalizando mais de 128 milhões de reais.





Jogar em bolões aumenta suas chances de ganhar, pois você divide o valor do jogo e do prêmio com outros apostadores. Assim, é possível apostar com mais dezenas sem investir muito dinheiro. Por exemplo, ao fazer uma aposta simples na Quina com cinco dezenas, a probabilidade de ganhar é de 1 em 24.040.016. No entanto, ao jogar com a aposta máxima de 15 dezenas, a probabilidade é de apenas 1 em 8.005 para o prêmio principal. Apostar com 15 dezenas, sozinho custa R$ 7.507,50. Na Loteria Aldeota, é possível participar de um bolão de 15 dezenas por apenas R$ 202,70 e dividir o prêmio com 50 apostadores.





A Loteria Aldeota oferece bolões da Quina de São João com 9, 10, 11, 12, 13 e 15 dezenas, a partir de R$ 110,00. Há mais de 100 opções de bolões oficiais Caixa disponíveis.





Clique aqui para entrar em contato com a Loteria Aldeota e garantir o seu bolão.

A Loteria Aldeota atende apostadores de todo o Brasil e possui o serviço Delivery da Sorte, que entrega o bolão no seu endereço (verifique a disponibilidade do serviço).

Não deixe de conferir os bolões disponíveis no site e escolher aquele que melhor atende suas preferências. Com o Bolão CAIXA, você terá uma forma divertida e vantajosa de participar da Quina de São João. Boa sorte!





Quais são as chances de ganhar na Quina de São João 2023?





A Quina de São João é um dos maiores sorteios de loteria do Brasil, com um prêmio estimado para esse ano de R$ 200 milhões. Mas, quais são as chances de ganhar na Quina de São João 2023?





As chances de ganhar na Quina de São João são as mesmas da Quina regular, mas o prêmio é muito maior. Para ganhar o prêmio principal, o jogador deve acertar os cinco números sorteados. As chances de acertar os cinco números com a aposta mínima são de 1 em 24.040.016. Lembrando quantos mais números você aposta maiores são as suas chances. Jogando com 15 dezenas suas chances são de apenas 1 em 8.005.





No entanto, também é possível ganhar prêmios menores acertando quatro, três ou dois números.





Por que a Quina de São João 2023 é especial?





A Quina de São João 2023 é especial por ser um dos maiores sorteios da loteria no Brasil. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, é um dos sorteios mais aguardados do ano. O sorteio será realizado no dia 24 de junho, durante as festas juninas, e promete fazer muitos milionários pelo país.





A modalidade não acumula, o que significa que caso ninguém acerte as 5 dezenas, o valor deve ser pago para quem acertar 4 e assim por diante.





O sorteio especial da Quina de São João é realizado apenas uma vez por ano, durante as festas juninas. É uma oportunidade única para quem gosta de apostar e tentar a sorte.





Não perca a chance de participar do maior sorteio da loteria do Brasil e concorrer ao prêmio milionário da Quina de São João 2023.





Conclusão





A Quina de São João 2023 promete ser um dos maiores concursos da loteria brasileira. Com um prêmio estimado em R$ 200 milhões, a expectativa é que muitos brasileiros apostem na loteria e tentem a sorte.





Para participar da Quina de São João 2023, basta se dirigir a uma casa lotérica ou contar com o atendimento da Loteria Aldeota. O prêmio não acumula, o que significa que se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.





É importante lembrar que as chances de ganhar na Quina de São João são as mesmas de ganhar em qualquer outro concurso da loteria, mas com um prêmio maior. Portanto, é importante jogar com responsabilidade e não gastar mais do que pode.





Se você decidir jogar na Quina de São João 2023, não se esqueça de conferir os resultados após o sorteio e, caso seja um dos sortudos que ganharam o prêmio, procure um especialista financeiro para ajudá-lo a administrar o dinheiro.