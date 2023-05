DogeMiyagi constrói senso de comunidade semelhante a Dogecoin e Shiba Inu

975

DogeMiyagi é centrada na comunidade (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)

A comunidade importa tanto para as moedas de meme quanto a família para Dom Toretto, de Velozes e Furiosos. Sabemos que há anos isso tem sido essencial para reforçar Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) na construção de suas plataformas, mas agora estamos vendo a personificação da comunidade cripto em outra moeda meme, DogeMiyagi (MIYAGI)





DogeMiyagi: uma criptomoeda centrada na comunidade





DogeMiyagi, uma moeda meme divulgada recentemente, iniciou sua fase de pré-venda com o ambicioso objetivo de se estabelecer como um ativo proeminente após seu lançamento operacional. Inspirando-se nos icónicos filmes de Karate Kid, incorpora um elemento fundamental na sua estratégia de crescimento, girando em torno de uma impressionante variedade de tokens não fungíveis (NFTs).





Esses NFTs simbolizam a exclusividade e se esforçam para oferecer aos usuários uma experiência incomparável, concedendo-lhes acesso a uma gama continuamente crescente de vantagens e funcionalidades dentro da plataforma da DogeMiyagi.





Como a comunidade de DogeMiyagi vai contribuir para isso?





Espera-se que a DogeMiyagi consiga apoio por meio de seu mecanismo DAO (Organização Autônoma Descentralizada), que integra seus apoiadores no próprio ecossistema, posicionando-os como vozes integrantes que moldam o desenvolvimento e a trajetória da plataforma.





Dado o seu status de moeda meme, é plausível que DogeMiyagi possa incitar um comportamento de gastos considerável entre os investidores, particularmente durante as fases de alta do mercado. O custo de aquisição relativamente acessível da DogeMiyagi pode levá-los a perceber menos risco financeiro associado à sua tomada de decisão, promovendo assim um ambiente propício ao aumento da atividade de investimento.

Mecanismo DAO integra apoiadores da DogeMiyagi no próprio ecossistema (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)

Dogecoin: uma das moedas comunitárias mais antigas





Dogecoin (DOGE), o principal progenitor entre as moedas meme, originou-se como um conceito lúdico em 2013 por seus fundadores, Billy Markus e Jackson Palmer. Sua intenção era introduzir uma criptomoeda que possibilitasse uma alternativa leve e divertida ao Bitcoin, cativando uma base de usuários mais ampla. Atualmente, a Dogecoin possui uma impressionante capitalização de mercado superior a US$ 9 bilhões, principalmente atribuída à sua comunidade vibrante e dedicada.





Um dos pontos fortes e distintivos da Dogecoin reside na sua notável rapidez no processamento de transações, juntamente com as suas baixas taxas. Esses atributos o tornam uma escolha eminentemente prática para a realização de micro transações. Além disso, a imagem doce e a reputação da Dogecoin contribuíram significativamente para sua popularidade, inclusive ganhando apoio de personalidades proeminentes como Elon Musk.





Olhando para o futuro, a comunidade da Dogecoin permanece angustiada, aguardando ansiosamente os avanços em sua infraestrutura tecnológica e a ampliação de sua utilidade em vários domínios.

Dogecoin foi lançada como alternativa leve e divertida ao Bitcoin (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)



Shiba Inu: construindo um ecossistema descentralizado impulsionado pela comunidade





Inspirado pelo sucesso fenomenal da Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) fez sua estreia em 2020 e rapidamente acumulou um público dedicado, cortesia de sua marca fascinante e aspirações ambiciosas. Divergindo da natureza puramente recreativa da Dogecoin, a Shiba Inu aspira a estabelecer um ecossistema que engloba uma troca descentralizada, uma rede social e um fundo de caridade.

Shiba Inu é focada em iniciativas impulsionadas pela comunidade (foto: Freepik)



Uma vantagem notável da Shiba Inu é seu foco inabalável em iniciativas impulsionadas pela comunidade. A equipe Shiba Inu demonstrou seu compromisso fazendo doações substanciais para várias causas e, ao mesmo tempo, incentivando os detentores de tokens a se envolverem ativamente em eventos comunitários e participarem na votação de propostas referentes ao desenvolvimento da moeda.





Olhando para o horizonte, a comunidade de Shiba Inu irradia otimismo, almejando fervorosamente concretizar sua visão de um ecossistema descentralizado. Planos estão em andamento para a criação de uma blockchain independente, além de fomentar parcerias estratégicas para alimentar sua trajetória de crescimento.





Para mais informações sobre DogeMiyagi: