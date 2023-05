Dr. José Milagre dá dicas de como se proteger de crimes on-line

975

Dr. José Milagre é especializado em direito digital e crimes cibernéticos (foto: Dr. José Milagre)



As fraudes bancárias e financeiras on-line não param de crescer no Brasil. A cada dia, criminosos reinventam formas para lesar vítimas, que menos atentas ou movidas por falsas oportunidades de trabalho ou alta rentabilidade de investimentos, acabam infectando seus celulares, computadores ou mesmo fornecendo senhas e códigos que os criminosos precisam para a aplicação de golpes e furto de todos os fundos ou contratação de empréstimos.





Especializado em direito digital e crimes cibernéticos, Dr. José Milagre é um dos mais lembrados advogados na área de fraudes financeiras on-line. Sua consultoria, sediada em São Paulo e com mais de vinte profissionais, hoje atende dezenas de casos por semana. No escritório, um setor de pesquisa de novos golpes cibernéticos, com o objetivo de identificar rapidamente novas ameaças e conscientizar pessoas.





Golpes cibernéticos mais comuns





Os criminosos se valem de inúmeros golpes. Veja a seguir os cinco mais comuns segundo o especialista em Direito Digital José Milagre, que coordena uma equipe de advogados e peritos em informática e investigação digital, atendendo fintechs, bancos, empresas, marketplaces, vítimas de crimes cibernéticos, dentre outros.





Golpe do falso gerente





O “gerente” do banco te liga informando que estão tentando passar uma compra e, quando você informa que não é você, pedem suas senhas e códigos para o cancelamento.





Golpe do emprego ou tarefas on-line





O criminoso oferece falsas vagas de emprego em grandes marcas e em determinado “cadastro”, faz a vítima realizar transferências para participar do processo ou cumprir tarefas.





Golpe da ativação do celular e empréstimo





O criminoso se passa por gente e informando que alguém tentou ativar um celular na conta, faz a vítima ir até o caixa, falando com ela, momento que esta faz transferências acreditando estar fazendo “testes”.





Golpe da clonagem do celular (sim swap)





A partir da clonagem do celular, os criminosos resetam senhas e invadem as contas, roubando tudo.





Golpe de investimentos em criptoativos





O criminoso se aproxima da vítima, até mesmo em sites de relacionamento, induzindo a vítima a comprar criptomoedas e “alugar” para participar de um projeto de altíssima rentabilidade diária”.



Furtos de celulares favorecem crime digital





Ao lado dos golpes digitais, os furtos e roubos de celulares também favorecem o crime digital. Para Milagre, normalmente, com o dispositivo desbloqueado, os criminosos podem tentar trocar senhas e acessar contas para desfalques financeiros. “Por isso, a vítima deve sempre manter seu dispositivo bloqueado quando na rua e com vários fatores para acesso à conta, alguns deles, que não estejam nos mesmos celulares onde os apps bancários estão instalados, pois se o bandido tiver acesso, conseguirá resetar” ressalta o especialista.





A procura por serviços de investigação, rastreio digital e bloqueio de fundos e criptoativos cresce no Brasil. No escritório do especialista José Milagre, novos casos semanais expõem o alarmante cenário atual de crescimento dos golpes cibernéticos. E é neste contexto que entra em cena os investigadores digitais, no rastreio de golpes, fraudes e crimes cibernéticos.





“Ilícios, golpes e fraudes digitais comumente deixam vestígios e é neste ponto que o perito digital atua, analisando a rede, os equipamentos e sistemas envolvidos, em busca de evidências que apurem quem é o autor do ilícito ou quem deu causa, qual vulnerabilidade explorada e quais as consequências do sistema comprometido, esclarecendo casos com repercussão jurídica. Em muitos casos é necessário fazer uma investigação para rastrear o dinheiro e quebrar sigilo dos responsáveis, que normalmente, nos casos digitais usam perfil falsos.”, explica Milagre, destacando que hoje já existe tecnologia até mesmo para rastreio de criptomoedas, com base na análise da Blockchain, uma espécie de “livro” de registro das transações, e com isso, capazes de identificar entidades e dados associados às wallets de criminosos, permitindo em parte dos casos o bloqueio dos fundos furtados.





“Hoje em dia técnicas de investigação podem em muitos casos associar endereços às entidades, e entidades às pessoas, principalmente se a carteira é frequentemente usada”, esclarece Milagre, cuja consultoria se certificou em investigações de crimes digitais e criptoativos.





Prevenção e estratégias de proteção





Para o especialista em crimes cibernéticos, é importante ativar e simular o serviço de rastreio e apagamento remoto do dispositivo, usar apps que ocultam apps bancários e ativar múltiplos fatores de senha, incluindo senha de chip, tela e senha encerramento de sessão ou descanso de tela e biometria. Também é importante que se guarde o número de IMEI, dados do dispositivo com a nota fiscal e telefone de emergência de banco e empresas de telefonia, para caso de necessidade de acioná-los rapidamente.

“Quanto mais rápido a vítima agir, bloqueando contas e o número, menores chances do criminoso ter sucesso em devassar a vida financeira desta pessoa”, enfatiza.





Dentre as principais estratégias de segurança para evitar ser vítima de crimes cibernéticos e com criptoativos, segundo o especialista Dr. José Milagre, estão:





sempre se informe sobre golpes e fraudes, pois eles mudam diariamente; pesquise sempre sobre ofertas, negócios e empresas; desconfie de contatos estranhos propondo investimentos; avalie os textos e eventuais erros ortográficos e pesquise sobre a tal “oferta”; desconfie de investimentos que prometem rentabilidades altíssimas; nunca forneça sua seed (palavras da wallet) ou senhas de carteiras ou Exchange; fique de olho em códigos ou solicitações de confirmação, sobretudo para ativação de APIS (Application Programming Interface), pois elas permitem acesso à wallet; mantenha sempre mais de um fator de autenticação em suas contas e não utilize SMS, pois se o celular for clonado, o criminoso consegue resetar senhas; mantenha um antivírus, antimalware e sistema operacional sempre atualizado; não acesse serviços financeiros de redes públicas ou inseguras; o Banco não irá te ligar pedindo códigos e senhas; Caso isso aconteça, desligue e faça contato pelos canais oficiais com sua instituição; utilize senhas fortes, e nunca as mesmas senhas para vários serviços; fique sempre de olho nos seus dados pessoais, exigindo remoção caso publicados, evitando sejam usados para empréstimos, golpes e fraudes.





O que fazer se for vítima





Segundo o especialista Dr. José Milagre, é importante, caso tenha sido vítima, imediatamente fazer contato com o suporte da sua instituição bancária solicitando bloqueio de conta e reset de senhas, fazendo contato também com o banco de destino dos valores furtados.





Também é importante, fazer acionamento do MED, mecanismo especial de devolução, se os furtos se deram por PIX, igualmente, devendo a vítima registrar a ocorrência e fazer contato com a operadora de telefonia, para inclusão do celular na base de celulares roubados e ativação do seu número em outro chip.





Além disso, é importante que a vítima troque todas as suas senhas, avisando pessoas por redes sociais que foi vítima de golpe, evitando que outras pessoas caiam em novas fraudes, bem como fique de olho no uso indevido dos seus dados pessoais, monitorando usos e estando atento a mensagens estranhas sobre serviços que não contratou, ou a contas bancárias abertas em seu nome.





Para isso, um dos serviços gratuitos é o Registrato, um sistema administrado pelo Banco Central que permite aos cidadãos terem acesso pela internet, de forma rápida e segura, a relatórios contendo informações sobre relacionamentos com as instituições financeiras, operações de crédito e de câmbio.





Por fim, é importante a busca de ajuda de um advogado especializado em fraudes financeiras on-line, para os procedimentos cabíveis para identificação dos fraudadores ou responsabilização das instituições financeiras, caso demostrada falhas nas medidas de segurança digital ou ausência de suporte adequado.