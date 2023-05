Empresa Achadinhos Imperdíveis se destaca por promoções na internet

975

Achadinhos Imperdíveis auxilia as pessoas a fazer compras mais econômicas pela internet (foto: Freepik)

Achadinhos Imperdíveis , liderado pela empresária e influenciadora digital Amanda Marcheu, é uma empresa em destaque no mercado digital. A página do Instagram conta com quase 2 milhões de seguidores, são 200 grupos no WhatsApp e 40 mil inscritos no Telegram, canais utilizados para divulgar as promoções.





O que é o Achadinhos Imperdíveis





O perfil visa auxiliar as pessoas a fazer compras mais econômicas pela internet, divulgando promoções e direcionando o consumidor diretamente para os sites das marcas. Achadinhos Imperdíveis tem a função de poupar o tempo dos clientes, já mostrando as melhores opções de compras de produtos físicos no on-line, com o pagamento feito no próprio site da marca escolhida pelo cliente, e a entrega também feita pela marca.









As ofertas postadas no site válidas em tempo real são um dos maiores diferenciais da empresa em relação à maioria do mercado de promoções. Para conseguir manter os usuários atualizados dos preços, 90% das ofertas postadas são atualizadas a cada 57 minutos. Isso acontece principalmente em datas como a Black Friday, onde os preços mudam constantemente e o site automaticamente atualiza as mudanças para o usuário.





Como a empresa foi fundada





A empresa nasceu em agosto de 2020, ainda na pandemia. O perfil no Instagram cresceu de forma muito rápida para atender às demandas dos consumidores. No início do perfil, não existia na plataforma a opção de colocar links nos stories para quem tinha menos de dez mil. Devido a pouca quantidade de seguidores da marca, a empresária Amanda mandava o link para cada seguidor e explicava passo a passo como fazer a compra. Agora, com milhares de seguidores, conta com a função do link da compra nos stories postados, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de como funciona.

Amanda Marshall criou o perfil em agosto de 2020 e cresceu rapidamente (foto: Divulgação/ Achadinhos Imperdíveis)

Como comprar pelo link do Achadinhos





Comprar pelo link disponível no Instagram é fácil e rápido. Siga os passos a seguir para finalizar suas compras e garantir seu produto:

1- acessar o perfil e os stories do Achadinhos Imperdíveis;

2- observar se o produto escolhido no story tem algum cupom de desconto para aplicar na compra;

3- clicar no link para ser direcionado ao site;

4- adicionar o produto ao carrinho

6- caso haja um cupom, aplicar no site;

5- fazer seu cadastro no site da marca e finalizar a compra.





A empresa já ajudou mais de 2 milhões de pessoas a comprar on-line com desconto. Atualmente, conta com uma equipe de 11 funcionários que se dividem na produção e na manutenção do sistema de divulgação das ofertas. O desenvolvimento do aplicativo Achadinhos Imperdíveis está em produção e conta com três profissionais no trabalho, além de designer, analistas de publicação, analistas de ofertas e analista comercial compondo o time da empresa.





Neste ano de 2023, a empresa pretende dobrar o número de vendas do ano passado e ajudar mais pessoas a comprar barato on-line. Para isso, conta com a ajuda e parceria de marcas consolidadas no Brasil, como Magalu, Natura, Zattini, Beleza na Web, Shein, entre outras.





Curso on-line formou mais de 3 mil alunos





O avanço das tecnologias e do mundo on-line está cada vez mais acelerado e trabalhar pela internet tem sido uma alternativa rentável. No começo de 2021, a empresária Amanda ministrou um curso ensinando a vender como afiliado das marcas e tudo que aprendeu sozinha até chegar ao sucesso e estabilidade da empresa Achadinhos para 3 turmas de 3 mil alunos.