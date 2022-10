Confira quais são os 8 melhores softwares para criar fluxogramas

Criadores de fluxogramas. (foto: Freepik)

Quando se trata de gerenciamento de projetos, ferramentas de desenho e fluxogramas podem servir como seus melhores amigos.





Você pode usar um software de fluxograma para criar diagramas, apresentar ideias de maneira atraente, organizar a comunicação e até mapear o ciclo de vida de um produto, desde a incubação de ideias até o seu lançamento no mercado.





melhores criadores de fluxogramas para que você possa facilmente criar fluxogramas online sem grandes dores de cabeça. Além disso, apresentaremos algumas regras para criação de fluxogramas e um passo a passo de como utilizar o Neste artigo, comparamos os 8para que você possa facilmenteonline sem grandes dores de cabeça. Além disso, apresentaremos algumase um passo a passo de como utilizar o EdrawMax para você criar o seu fluxograma hoje mesmo.





O que é um software de fluxograma?





ferramenta de fluxograma é um tipo de software usado para projetar e documentar processos usados em vários setores. Você pode conferir este artigo para entender melhor como Umaé um tipo de software usado para projetar e documentar processos usados em vários setores. Você pode conferir este artigo para entender melhor como criar um fluxograma de tomada de decisão em 5 etapas simples





Um fluxograma é descrito como "uma representação visual de uma sequência ordenada de etapas, representada por símbolos gráficos, que direciona as ações de pessoas e máquinas envolvidas em algum tipo de atividade de produção ou serviço".





Um software de fluxograma pode ser usado para criar e manter com eficiência diagramas mais complexos do que seria possível apenas com papel e caneta.





Isso ocorre porque um software de fluxograma geralmente oferece recursos como a capacidade de apresentar diferentes níveis de detalhes, adicionar notas para ilustrar qualquer item específico no diagrama e criar hiperlinks entre elementos individuais no diagrama.



1. EdrawMax

Software. (foto: Reprodução)



Você pode construir seu fluxograma de maneira livre de complicações utilizando este software intuitivo que encanta os usuários com seus modelos de design profissional. São mais de 50000 gráficos vetoriais embutidos que podem ajudá-lo a se destacar em um ambiente de trabalho em ritmo acelerado. Entre os principais destaque do EdrawMax estão:





ajuda a prosseguir com a construção do documento de maneira fácil;

permite que os usuários produzam a visualização necessária para gerenciamento de produtos, desenvolvimento de software, suporte de marketing e muito mais;

oferece aos usuários uma grande pilha de ícones, modelos e formas para obter maior funcionalidade;

ofereça licenças vitalícias e licença de assinatura.





Para criar diagramas utilizando este software de fluxograma é fácil:





Baixe, instale e acesse o EdrawMax online; em seguida, vá em “Novo”>”Recomendados” e escolha um modelo para iniciar; por fim, a seguinte tela se abrirá e você pode começar a personalizar o seu fluxograma.

Ferramenta. (foto: Reprodução)





2. Miro





Miro é um programa gratuito que permite que os usuários façam fluxogramas, mapas mentais, diagramas de processos, fluxos de trabalho de um projeto ou diagramas técnicos. Ele tem uma variedade de modelos para atender às diferentes necessidades ao criar processos complexos.





Miro se integra a muitas plataformas como Dropbox, Google Suite, Sketch, Slack.



3. LucidChart





O LucidChart já existe há algum tempo e é uma ferramenta de fluxograma bem conhecida.





Existem mais de 1.000 tipos de diagramas suportados neste aplicativo; dessa forma os usuários podem pegar o que se encaixa em seus objetivos. Como Miro, a LucidChart também possui uma ampla gama de integrações com outras plataformas como Microsoft Office, Google Docs, Slack e Atlassian.



4. Microsoft Visio





A Visio é uma ferramenta de negócios que existe há muitos anos e é usada por muitas empresas. Ajuda os usuários a criar tudo, desde fluxogramas a fluxos de trabalho ou até uma árvore genealógica simples.





Existem modelos que facilitam a criação de seus próprios diagramas e você também pode importar imagens ou arquivos do Microsoft Word no Visio, se desejar mais personalização.





O Visio é um ótimo software de fluxograma, mas não há recursos de colaboração integrada.



5. Cacoo





A Nulab, uma empresa japonesa, criou o Cacoo em 2004. Após quase 10 anos de desenvolvimento, o site ajuda as pessoas a projetar diagramas de fluxo de trabalho em apenas alguns minutos.





Os modelos neste software de fluxograma podem não ser tão diversos quanto outros, mas ainda abrange os básicos, como gráficos de rede, diagramas de organização e plantas.



6. Draw.io





Para aqueles que buscam uma ferramenta de fluxograma acessível, o draw.io ganha pontos por ser fácil de usar. Possui um layout de grade visual que é útil no desenho de gráficos. Suas funções incluem uma biblioteca de formas, muitos modelos e interfaces de arrastar e soltar.





O Draw.io é gratuito para indivíduos e, para organizações, é necessário pagar uma taxa todos os meses. As desvantagens são a falta de recursos de armazenamento e colaboração em nuvem.



7. Gliffy





Gliffy é uma ferramenta de fluxograma para iniciantes com sua interface intuitiva. O software de fluxograma possui uma coleção suficiente de modelos e formas para acompanhar as demandas dos usuários.





Além disso, as formas se encaixam rapidamente com apenas um clique, economizando muito tempo gasto no ajuste dos elementos do diagrama. Os gerentes de projeto podem identificar facilmente os erros do plano com a função de histórico de revisão.



8. SmartDraw





O SmartDraw é a plataforma mais antiga desta lista, porque foi construída em 1994. O software é um pouco mais complexo. O SmartDraw possui mais de 4.500 modelos. Depois de escolher o modelo, o sistema de IA neste aplicativo descobrirá as formas e elementos mais adequados para seus tópicos usando atalhos de teclado. Isso economiza tempo!



Veredito final: o melhor software de fluxograma é o EdrawMax





Por fim, elegemos o EdrawMax como a melhor opção da lista pois fornece aos usuários resultados de nível profissional, juntamente com sua grande seleção de modelos e exemplos de fluxograma livre.





Os usuários podem acessar facilmente o conjunto completo de símbolos do fluxograma da biblioteca, além disso, você só precisa seguir uma operação de arrastar e soltar e conectar os símbolos usando a ferramenta.





O EdrawMax permite que os usuários utilizem a ferramenta gratuitamente em um período de testes e tem um preço acessível que você pode usá-lo a vida inteira após realizar a assinatura. Além disso, o EdrawMax também oferece um plano de inscrição com uma taxa mensal.