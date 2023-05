Cinco dicas de acessórios estilosos para usar no inverno deste ano

Touca de lã é um dos acessórios preferidos dos brasileiros no inverno (foto: Freepik)

Com a proximidade do inverno, que começa já no próximo mês de junho e vai até setembro, é hora de tirar as roupas e acessórios quentes do armário. Além de manter o corpo quente, é importante investir em acessórios que também aqueçam as orelhas e a cabeça nos dias mais frios do ano.





Além da funcionalidade, os acessórios para a cabeça, como toucas estilosas e chapéus, também podem adicionar um toque de modernidade, estilo e beleza ao seu look de inverno.

Confira a seguir cinco dicas de acessórios que podem ser usados na estação mais fria do ano:





Touca de Lã





A touca é um clássico de inverno. Feita de lã macia e quente, é a escolha perfeita para manter a cabeça e as orelhas quentes nos dias frios.

O acessório é fácil de carregar, não amassa, e pode ser utilizado por todos os gêneros.

As toucas podem ser encontradas em diferentes cores e estilos, desde o clássico beanie, que é caído para trás e combina com um estilo mais despojado, até modelos com pompons, que são mais femininos, as toucas de lã podem ser combinadas com diferentes tipos de roupa para um look casual e descontraído.





Chapéu Fedora





O chapéu Fedora é um acessório elegante e atemporal que pode ser usado durante todo o ano. No entanto, durante o inverno, uma versão com aba mais larga e feita de lã pode ser uma escolha elegante para manter-se aquecido.

O acessório aparece em diferentes cores e estilos e pode ser combinado com uma variedade de roupas de inverno, desde casacos de lã até blusas de gola alta.





Faixa de cabeça de lã





Para aqueles que preferem um acessório mais discreto, a headband (faixa de cabeça) de lã pode ser uma escolha interessante. Este acessório cobre as orelhas e a testa, mantendo a parte de cima quente sem esconder o cabelo.

A faixa também vem se destacando em diferentes cores e estilos e pode ser combinada com um coque baixo ou um rabo de cavalo para um visual elegante e confortável.





Boina





A boina é um acessório elegante que pode adicionar um toque de charme francês ao seu look de inverno . Feita de lã macia, ela pode ser usada de diferentes maneiras, seja posicionada na parte de trás da cabeça ou inclinada para o lado.

Combine a peça com casacos de lã e botas de cano alto para um look clássico de inverno.





Ear Muffs

Apesar de não cobrirem exatamente a cabeça, os ear muffs são um acessório funcional e divertido que mantém as orelhas quentes em dias frios.

Disponíveis em diferentes estilos, desde os clássicos de pelúcia até modelos com estampas divertidas, os ear muffs podem adicionar um toque de diversão e cor a sua produção invernal.

Além disso, quando combinados com uma touca ou headband de lã, os ear muffs podem criar uma proteção extra contra o frio.

Acessórios na cabeça são uma excelente opção para se proteger do frio e ainda garantir um look estiloso e elegante no inverno.