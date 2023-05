Dia das Mães: brasileiros não abrem mão dos presentes e giram a economia

(foto: Unsplash)

O Dia das Mães é uma das principais datas comemorativas em nosso país – quando muitos filhos desejam retribuir da melhor forma possível todo o amor, carinho e cuidado que receberam de suas mães no decorrer da vida.





É comum que muitas pessoas guardem dinheiro até esta data para comprar os presentes. Sendo possível, por exemplo, utilizar a plataforma meta trader 4 para lucrar com operações no mercado financeiro e, desta forma, separar uma quantia de dinheiro para o feriado.





Devido à popularidade do Dia das Mães no Brasil, é importante mencionar o papel desta data na economia nacional – já que ela é responsável por um aumento exponencial no número de vendas realizadas em setores variados – normalmente, movimentando quantias bilionárias de dinheiro. Mas onde estão todos os movimentos relacionados?





Lojas físicas ou on-line: veja onde os brasileiros estão comprando os presentes de Dia das Mães.

Lojas on-line

Primeiramente, é importante ressaltar o papel que as lojas virtuais possuem neste feriado. Com a facilidade de encontrar várias opções de produtos na internet, muitos optam por utilizar este meio para comprar os presentes de Dia das Mães, fazendo com que os profissionais que atuam no comércio digital sejam responsáveis por uma grande quantia de vendas.





Em 2022, por exemplo, o comércio virtual movimentou R$ 142 milhões, possuindo um faturamento 6,8% maior quando comparado ao ano de 2021. Dentre os setores que mais se destacaram dentro das vendas on-line, estão: moda, saúde, beleza e acessórios. Ao todo, 2,48 milhões de produtos foram comprados em lojas on-line no ano de 2022. Os bens mais adquiridos foram camisetas e óculos de sol.





Segundo dados levantados pelo SmartHint, sistema de buscas usado pela Magazine Luiza, em 2022, o valor médio gasto em cada compra dentro do site foi de R$ 416,69 – este valor é afetado pela inflação, porém, mostra que muitos não economizam ao comprar presentes no Dia das Mães.





Os números citados a respeito do último feriado mostram que este possui um papel fundamental para o setor de vendas on-line, no entanto, também é necessário mencionar a importância das lojas físicas nesta data. Fique com os detalhes a seguir!

Lojas físicas

Existe uma grande parcela do público que, ao invés de realizar compras pela internet, via site , prefere se dirigir até um estabelecimento físico para ver melhor o produto que deseja adquirir. Esta preferência fez com que, somente em 2022, as vendas no varejo aumentassem 18,1% em relação a 2021.





A melhora do cenário sanitário global foi crucial para que as lojas físicas voltassem a ganhar destaque no Dia das Mães, já que os consumidores voltaram ao presencial ávido por novidades que perderam anos antes. Este destaque é apontado, por exemplo, pelo economista Reinaldo Cafeo – que vê hoje os eventos decorrentes de uma demanda reprimida.





Segundo este profissional, as vendas on-line tendem a continuar subindo, ainda assim, não com a mesma frequência de antes – sendo interessante que os lojistas se adequem a um regime de vendas híbrido, mesclando entre vendas na loja física e on-line.





Os dados de 2022 foram considerados por serem mais recentes, no entanto, eles apenas mostram como o Dia das Mães é responsável por movimentar muito a economia nacional. Independentemente de como esteja a finanças dos brasileiros , este é um cenário que, muito provavelmente, continuará a se repetir.