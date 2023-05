Inside Sales: conheça a técnica que reduz custos e aumenta os resultados

(foto: V4company/Divulgação)



Você sabia que existe uma técnica de vendas que pode ajudar a melhorar o desempenho da sua equipe e ainda reduzir custos? Estamos falando do Inside Sales , uma tendência que vem crescendo nos últimos tempos e que pode trazer ótimos resultados para sua empresa.





Segundo um estudo da HubSpot, os representantes de vendas internas chegam a realizar quase 10% mais em termos de resultados do que os vendedores externos.





Mas afinal, o que é o Inside Sales? E como ele se diferencia das vendas externas?





Neste artigo vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o Inside Sales. Reunimos algumas dicas para ajudar a sua equipe de vendas a alcançar o sucesso, além das vantagens que isso pode trazer para sua empresa.





Então, prepare-se para ficar por dentro de todas as novidades sobre essa técnica que pode mudar o jogo das suas vendas!





Descubra como o Inside Sales pode ajudar sua empresa a vender mais





Você já ouviu falar em Inside Sales? É uma técnica de vendas que vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente no mundo B2B, ou seja, entre empresas.





A ideia é que os profissionais de vendas utilizem ferramentas digitais para trabalhar remotamente, o que gera menos custos em comparação com vendas presenciais.





Assim, com a ajuda de diversas tecnologias, como ligações, e-mails, videoconferências e até mensagens do WhatsApp, os representantes de Inside Sales conseguem ser mais eficientes no acompanhamento dos clientes e no cumprimento dos objetivos.





Isso significa que eles conseguem agilizar os processos de vendas e, consequentemente, fechar negócios mais rapidamente.





Algumas empresas ainda contam com ferramentas avançadas, como o CRM, que automatiza o controle de novos clientes. Isso permite uma redução nos gastos e maior agilidade no processo de vendas.





E se você acha que isso é coisa só de e-Commerce e Marketing Digital , está enganado. O Inside Sales pode ser aplicado em diversos setores e tipos de negócio.





O dilema das vendas: internas ou externas?





Fazer vendas é como escolher entre mandioca frita ou cozida: cada um tem seu gosto preferido. No caso das vendas internas e externas, a diferença está no contato com o cliente.





As vendas internas são feitas através de meios digitais, como ligação e e-mail, enquanto as vendas externas acontecem em reuniões presenciais.





É claro que isso afeta o custo da operação, especialmente se o vendedor precisa fazer visitas. As vendas internas podem ser mais econômicas nesse sentido.





Mas, às vezes, o contato presencial pode ser fundamental para fechar a venda, especialmente se o produto precisa ser demonstrado ou se o público-alvo é mais velho.

Então, qual é a melhor estratégia para a sua empresa? Não existe uma resposta única para essa pergunta.





O ideal é combinar as duas táticas ou fazer uma análise bem profunda da situação. Isso pode incluir estudar métricas de conversão, avaliar a presença da empresa no e-commerce, análise das campanhas de Marketing Digital e outras questões relevantes.





Reduzindo custos e aumentando a conversão: confiras as vantagens





A princípio, o Inside Sales tem se revelado um método de vendas muito eficaz nas empresas, a ponto de algumas adotá-lo como principal estratégia.





Mas será que você sabe do que se trata o Inside Sales? No geral, é uma técnica de vendas realizada de forma remota, por meio do uso de recursos como telefone, e-mail e Internet, visando a concretização de negócios em e-Commerce ou ambientes online.





Confira aqui as principais vantagens da técnica de vendas Inside Sales para melhorar os processos na sua empresa:





Em primeiro lugar, destacamos a redução de custos.





Isso porque, com a abordagem remota, não há necessidade de deslocamento ou mesmo a locação de um espaço físico para vendas, tudo é realizado online.





Além disso, sabia que o Inside Sales pode ajudar a aumentar a produtividade também?





É que as empresas conseguem atender um número maior de clientes em menos tempo, já que não precisam se deslocar até eles. E isso é muito bom para quem quer ter uma taxa de conversão alta no e-Commerce, por exemplo.





Ah, e tem mais uma coisa: com o Inside Sales, dá para monitorar as métricas de vendas de forma mais eficaz, o que ajuda a identificar o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado.





E isso é muito importante para quem está investindo em Marketing Digital, né?





Mas olha só, para ficar mais fácil de entender, vamos aos exemplos!





Sabe aquele vendedor que precisa sair de casa e ir até o cliente para fechar um negócio? Com o Inside Sales, ele pode fazer tudo isso de forma remota, sem precisar gastar com gasolina ou tempo de deslocamento.





Já pensou como isso pode ajudar uma empresa que tem um e-Commerce?





E aquela empresa que precisa de um vendedor para atender uma demanda muito grande de clientes?





Com o Inside Sales, ela consegue atender um número maior de consumidores em menos tempo, sem precisar contratar mais vendedores. E isso já ajuda a aumentar a taxa de conversão!





Venda mais com a consultoria especializada em Inside Sales da V4 Company





Dificuldades para vender seus produtos e construir um processo de vendas escalável?





Seu ciclo de vendas tem se estendido mais do que novela mexicana e, quando o cliente apresenta uma objeção, sua equipe de vendas fica paralisada, sem saber como agir?





Atenção, aqui vai uma dica valiosa: a V4 Company, empresa de assessoria de Marketing, pode ajudar a impulsionar suas vendas através da consultoria em Inside Sales!





Através de uma metodologia de vendas direcionada para clientes B2B, a V4 Company é capaz de gerar oportunidades de negócios diretamente com o tomador de decisão.





Sobretudo, a grande vantagem de contar com a consultoria de Inside Sales da V4 é ter um time especializado, que conhece as particularidades de cada negócio.





Eles ouvem atentamente as demandas do cliente, entendem seus desafios e adaptam a solução para atender às necessidades específicas de cada empresa.





E para garantir a eficácia da metodologia, a assessoria utiliza a mesma técnica em seu próprio negócio, colocando em prática o que vendem.





Então, tá esperando o que? Acesse V4company.com e confira como a consultoria de Inside Sales pode ajudar a sua empresa a decolar!