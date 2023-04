Veja tudo o que você precisa saber sobre uma amarração amorosa

(foto: Pixabay)

Amarração Amorosa é um tema que desperta muita curiosidade e interesse nas pessoas que buscam o amor verdadeiro ou querem reconquistar um amor perdido. Mas será que você sabe tudo sobre esse assunto? Será que você conhece os riscos, os benefícios e as formas de fazer uma Amarração Amorosa?





Descubra o propósito do Trabalho Espiritual, a função da Amarração e quais são as fases de uma Amarração bem-sucedida. Conheça os mitos e verdades da Amarração, se pode ser realizada por qualquer pessoa e se o Trabalho pode ser desfeito. Confira também se o Trabalho gera algum efeito real, os cuidados necessários para a realização do Trabalho e a diferença da Amarração em relação a outros Trabalhos Espirituais.





Amarração Amorosa: para que serve esse Trabalho Espiritual?





A Amarração Amorosa se classifica como um poderosíssimo Trabalho Espiritual que serve para unir duas pessoas no amor. Seja para iniciar um relacionamento novo, seja para reatar um laço rompido, esse é um dos Trabalhos Espirituais mais indicados. Esse Trabalho Espiritual tem como finalidade criar uma conexão espiritual entre as almas das pessoas envolvidas, fazendo com que elas sintam uma atração mútua, uma paixão intensa e um desejo de ficarem juntas. Veja a seguir o que a Amarração oferece de bom:





Conquistar a pessoa amada;

Recuperar o amor perdido;

Resolver conflitos no relacionamento;

Aumentar a harmonia e a felicidade do casal em potencial;

Proteger o amor contra inveja, ciúme ou traição, após a união por meio do Trabalho.





Qual a função de um Trabalho Espiritual?





Um Trabalho Espiritual é uma forma de trabalhar as energias do universo para alcançar um objetivo específico. Um Trabalho Espiritual pode ser feito para diversos fins, como:





Atrair amor, dinheiro, saúde, sorte, prosperidade, dentre outros objetivos;

Limpar e proteger a aura, os chakras, o corpo e o ambiente de energias negativas;

Cortar e desfazer magias, feitiços, maldições, pragas;

Abrir novos caminhos, novas portas e oportunidades;

Agradecer e pedir bênçãos, graças, e toda a ajuda possível.





Etapas para uma Amarração Amorosa bem sucedida





Uma Amarração bem sucedida é aquela que consegue unir duas pessoas no amor de forma harmoniosa, duradoura e feliz. Para isso, é preciso seguir algumas etapas essenciais, sendo elas:





Ter certeza do seu sentimento e da sua intenção . Você deve amar verdadeiramente a pessoa que deseja amarrar e querer o bem dela, não apenas satisfazer o seu ego ou a sua vingança;

. Você deve amar verdadeiramente a pessoa que deseja amarrar e querer o bem dela, não apenas satisfazer o seu ego ou a sua vingança; Escolher o tipo de Amarração adequado ao seu caso (fique tranquilo(a) que é o Espiritualista que escolhe) . Existem diversos tipos de Amarração, cada um com suas características, vantagens e desvantagens;

. Existem diversos tipos de Amarração, cada um com suas características, vantagens e desvantagens; Buscar a ajuda de um Espiritualista confiável, habilidoso e experiente . Você deve procurar alguém que tenha experiência, conhecimento e ética para realizar o Trabalho Espiritual de Amarração;

. Você deve procurar alguém que tenha experiência, conhecimento e ética para realizar o Trabalho Espiritual de Amarração; Seguir as orientações e os cuidados necessários passados durante a Consulta Espiritual . Você deve cumprir as recomendações do Espiritualista que fez o Trabalho Espiritual, como as orações, os banhos, defumação do ambiente, até oferendas, se essa orientação lhe for passada. Você também deve evitar pensamentos e atitudes negativas que possam atrapalhar o resultado do Trabalho Espiritual;

. Você deve cumprir as recomendações do Espiritualista que fez o Trabalho Espiritual, como as orações, os banhos, defumação do ambiente, até oferendas, se essa orientação lhe for passada. Você também deve evitar pensamentos e atitudes negativas que possam atrapalhar o resultado do Trabalho Espiritual; Ter paciência e fé são elementos essenciais para o bom resultado da Amarração. Você deve esperar o tempo necessário para que o Trabalho Espiritual faça efeito, sem desespero ou ansiedade. Você também deve confiar na força do Trabalho Espiritual e na vontade divina, sem duvidar ou desistir.





Mitos e verdades sobre a Amarração Amorosa





Entrevistamos o Espiritualista Henri Fesa, da Casa das Magias, especialista em relacionamentos amorosos, para entender melhor quais são os Mitos e Verdades sobre a Amarração.





A Amarração é um feitiço maligno que prejudica a pessoa amarrada?





“Isso é um mito, pois a Amarração não é uma forma de manipulação ou coação, mas sim de harmonização e atração. Ela não interfere no livre-arbítrio da pessoa amarrada, mas apenas potencializa os sentimentos que já existem entre os envolvidos” afirma Fesa.





A Amarração pode trazer consequências negativas para quem a faz?





“Verdade, pois Amarração é um envolvimento espiritual entre duas pessoas, e por isso requer cuidado e responsabilidade. Quem a faz deve estar ciente das intenções e motivações que levaram a recorrer a esse Trabalho, e também respeitar a vontade e o tempo da pessoa amarrada. Caso contrário, pode gerar desequilíbrios e conflitos na relação,” podera o Espiritualista.



A Amarração funciona para qualquer pessoa e situação?





“Trata-se de um mito! A Amarração não é uma solução mágica que garante o sucesso no amor de quem recorre ao Trabalho. Ela depende de vários fatores, como a afinidade, o carma e os laços do destino. Além disso, ela não pode ser feita para pessoas que não têm nenhum vínculo afetivo”, afirma Fesa.



A Amarração pode ser desfeita?





“Isso é verdade, pois uma Amarração não é um laço perpétuo, algo eterno que impede a pessoa amarrada ou até o próprio consulente de se libertar e se apaixonar por outra pessoa. Ela pode ser desfeita por meio de rituais específicos, motivado pelo próprio desgaste da relação ou por um ataque espiritual de terceiros. No entanto, uma Amarração Legítima não trará essa vontade a nenhuma das partes envolvidas”, pontua Henri Fesa.





A Amarração Amorosa pode ser realizada por qualquer pessoa?





Como foi explicado acima, esse Trabalho não pode ser realizado em qualquer situação. Além disso, a Amarração não pode ser realizada por qualquer pessoa, pois o Trabalho envolve responsabilidades e muitos riscos se a pessoa não saber utilizar magia e espiritualidade na medida certa. Vejamos alguns motivos pelos quais a Amarração não pode ser feita por qualquer pessoa:





A Amarração exige fé, conhecimento, habilidades mediúnicas e experiência por parte do praticante;

A pessoa que realiza o Trabalho deve acreditar no poder da magia e das Entidades Supremas. Não acreditar nos seres de luz pode atrapalhar o resultado da Amarração ou até mesmo fazer com que eles deixem de fluir;

A Amarração requer um extremo cuidado e respeito por parte de quem faz o Trabalho. Quem faz o Trabalho deve ter boas intenções e não querer prejudicar ou forçar a pessoa amarrada a estar com o consulente. Uma Amarração deve ser feita baseada no amor entre duas pessoas, nunca deve ser baseada na obsessão ou vingança;

A Amarração precisa de orientação e acompanhamento do Plano Espiritual para funcionar. Portanto, é fundamental procurar um Espiritualista experiente, que saiba como realizar o ritual de forma correta e segura. Esse Trabalho não é um ato isolado, mas sim um processo que precisa de acompanhamento e manutenção.





A Amarração Amorosa traz algum efeito verdadeiro?





Sim, a Amarração traz efeitos verdadeiros, tanto para quem a faz quanto para quem é amarrado. O Trabalho de Amarração é um grande envolvimento espiritual entre dois encarnados, uma união que visa afinidade e sentimentos mútuos entre o casal. Ela pode aumentar a atração deste casal, o desejo sexual, a paixão e o compromisso entre os envolvidos. Ela também pode trazer mais harmonia, felicidade e realização para a relação.



Quais os cuidados necessários para realizar o procedimento com segurança?





Para realizar a Amarração com segurança, é preciso tomar alguns cuidados importantes, seja por parte do consulente que pede o Trabalho e/ou por parte do Espiritualista que realiza o Trabalho. Veja quais são esses cuidados importantes:





Encontrar um Espiritualista de confiança, que tenha experiência e conhecimento com magia e espiritualidade;

Você deve ter certeza dos seus sentimentos em relação a outra pessoa, e não deve fazer a Amarração por motivos supérfluos ou com intenções escusas;

Respeitar a vontade e o tempo da pessoa amarrada é algo fundamental, pois você ou o Espiritualista que realiza o Trabalho não devem forçar ou pressionar a relação;

Acredite sempre no resultado, independentemente do tempo que o Trabalho leve para fazer efeito.



Qual a diferença de uma Amarração Amorosa para outros Trabalhos Espirituais?





Henri Fesa explica que a diferença de uma Amarração para outros Trabalhos Espirituais é que a Amarração visa unir duas pessoas que já têm laços espirituais, enquanto outros Trabalhos podem ter outros objetivos, como Afastar Rivais, Abrir Caminhos, livrar o casal da inveja, atrair prosperidade, salvar uma relação da crise, agir para melhorar a saúde, além de outras diferenças.





A Amarração também é mais complexa e delicada em comparação com outros Trabalhos Espirituais, pois envolve o sentimento mútuo, questões evolutivas e o livre-arbítrio das pessoas envolvidas.





Para conhecer mais sobre a Casa das Magias é possível acessar o site https://casadasmagias.com.br e se informar sobre os Trabalhos Espirituais realizados.