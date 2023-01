Por que os comerciantes de Bitcoin do Brasil escolhem o PrimeXBT?

Criptomoedas (foto: Pierre Borthiry/Unsplash)

A plataforma de negociação de margem Elite PrimeXBT estabeleceu uma fortaleza na comunidade de negociação brasileira. O conjunto completo de produtos e serviços baseados em criptomoedas está disponível em toda a região da América Latina, permitindo serviços financeiros dramaticamente aprimorados nos principais países.





A crescente demanda por ferramentas de negociação e investimento de alto desempenho no Brasil levou a um aumento nos registros de novos usuários no PrimeXBT. Combinado com o crescimento impressionante de novos usuários brasileiros de criptomoedas, o influxo para a plataforma de negociação é nada menos que incrível.





Aqui estão todas as muitas razões pelas quais os comerciantes de Bitcoin do Brasil continuam a escolher a premiada PrimeXBT Trading Platform.



Brasil cresce como centro global de investimento e negociação





Enquanto o resto do globo sofreu um ano de perdas em 2022, o Índice Ibovespa do Brasil fechou o ano 4,7% mais alto em reais, tornando-se a maior cesta de ações mais bem-sucedida no valor de mais de US $ 500 bilhões em valor de mercado de todo o ano.





O Brasil está rapidamente se tornando um epicentro de investimentos e comércio global. O Brasil também está classificado entre os cinco principais países com o número mais proeminente de usuários de criptomoedas, atrás apenas dos EUA, Rússia e Nigéria.





Estimativas sugerem que os comerciantes brasileiros de Bitcoin representam até 5% da população global total de comerciantes de criptomoedas. A trajetória da tendência indica que a adoção tem muito mais a avançar, mas a falta de plataformas disponíveis anteriormente impediu que esses números atingissem seu verdadeiro potencial.



Obtenha acesso a Bitcoin, ouro, petróleo, Forex e muito mais em um só lugar

Enquanto os comerciantes de Bitcoin do Brasil escolhem o PrimeXBT como sua principal plataforma de escolha para negociar BTC, eles também podem acessar posições longas e curtas em dezenas de altcoins, ouro, petróleo, prata, moedas forex e muitos dos principais índices de ações de todo o mundo.





Isso significa que os traders brasileiros de BTC também podem proteger posições ou construir um portfólio de ativos digitais e tradicionais. Mais de 100 instrumentos de negociação diferentes estão disponíveis para escolher, garantindo que nenhum mercado seja deixado para trás.

Os depósitos são aceitos em BTC, ETH, USDT, USDC ou outras criptomoedas populares, portanto, não há necessidade de vender moedas - em vez disso, use-as como garantia para acessar uma ampla gama de serviços financeiros.



Considere a negociação de cópia para exposição única ao mercado

O PrimeXBT também inclui uma variedade de serviços que não podem ser encontrados em outros lugares em outras plataformas no Brasil. Por exemplo, o módulo de negociação de cópias da Covesting é uma experiência exclusiva projetada para o PrimeXBT pelo desenvolvedor de fintech licenciado e regulamentado da Europa chamado Covesting.





A negociação de cópias conecta os gerentes de estratégia mais bem classificados com os seguidores, que podem optar por copiar automaticamente as negociações das estratégias que consideram dignas de investimento. Os seguidores recebem acesso a métricas de desempenho, como taxa de vitória, alocação de margem e muito mais. Usando os dados, os seguidores podem tomar decisões sobre quem seguir e como manter os lucros chegando.

A comunidade está ativa, sempre alcançando novos marcos e conquistas, com os gerentes de estratégia de alto nível ganhando até 4.000% de ROI no último ano.



Ganhe capital de negociação grátis e aprenda com os melhores traders de Bitcoin

Os comerciantes de Bitcoin no Brasil também podem utilizar a plataforma para obter uma vantagem inicial em mercados com pouco ou nenhum capital inicial. Por exemplo, os iniciantes podem aprender com a abundância de material educacional que a PrimeXBT Trading Academy oferece.





À medida que as habilidades se desenvolvem, os comerciantes podem competir em competições de negociação semanais sem risco usando os Concursos PrimeXBT e potencialmente ganhar algum capital inicial gratuito se vitorioso. É também um local ideal para praticar a negociação sem o risco de perdas se acumularem.





Ainda há ainda mais recursos, e a maioria está disponível tanto através do poderoso site para desktop quanto do premiado aplicativo móvel para dispositivos Android e iOS.



Conclusão

Com o Brasil acelerando como um centro financeiro e seu índice de ações mostrando uma economia mais robusta do que outras nações, os comerciantes de Bitcoin exigem uma plataforma confiável do seu lado.





Combinado com o aplicativo complementar sempre ativo, manter-se conectado aos mercados globais é sempre possível com o PrimeXBT.