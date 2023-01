Lanistar prepara carteiras criptográficas para avançar no mercado em 2023

(foto: Divulgação)

A Lanistar está a caminho de se tornar uma das principais marcas de Fintech no Brasil, devido às excelentes vantagens que oferece aos usuários e ao entendimento do que seus clientes precisam.





Desde que a Fintech foi lançada em 2013, continuou a crescer em popularidade, já que muitos agora usam o PIX para os pagamentos e transações, principalmente a mais nova geração de brasileiros, que cresceu acompanhando a evolução do computador e da tecnologia móvel.





Os dias de caminhar até o banco no Brasil e lidar com suas finanças pessoalmente já se foram. O PIX permite que tudo seja feito no conforto do seu celular e não haja atrasos no recebimento de fundos.





Esse sistema de pagamento virtual é tão inovador que empresas como Nubank, Neon e Banco Inter têm milhões de usuários e cada vez mais pessoas estão se inscrevendo todos os dias.





No entanto, a Lanistar é cautelosa, mas seguramente está alcançando essas marcas. Aqui estão algumas razões pelas quais ela pode experimentar um avanço em 2023.



Um aplicativo simples e versátil





O aplicativo móvel Lanistar é extremamente simples e facilita muito o gerenciamento de suas finanças. Não importa se você deseja enviar, receber, transferir ou emprestar fundos, tudo pode ser feito diretamente do seu celular.





Além disso, ao contrário de alguns outros aplicativos bancários, a Lanistar está disponível para download em todos os tipos de dispositivos móveis. Quer você tenha um iPhone 7, Samsung Galaxy S22 ou Google Pixel 7 Pro, poderá experimentar toda a utilidade do aplicativo.





Sem mencionar que ele elimina a necessidade de um cartão físico para que suas finanças permaneçam seguras o tempo todo. É um cartão digital para a geração digital, que enfatiza com este próximo recurso porque os Millenials e outros indivíduos com conhecimento de tecnologia devem conhecer a empresa.



Integração futura de uma carteira criptográfica





Ninguém pode negar que a criptomoeda está gradualmente se tornando popular e provavelmente será uma alternativa adequada à moeda fiduciária um dia, especialmente entre os jovens.





Infelizmente, poucas Fintechs parecem prontas para capitalizar um desenvolvimento tão crucial e interessante no cenário financeiro. Além da Lanistar, é claro, que está muito à frente de seus concorrentes nesse aspecto e planeja integrar uma carteira criptográfica totalmente funcional em seu aplicativo. Portanto, os usuários podem comprar, negociar e converter facilmente seus criptoativos com o toque de um botão.





Esse processo ainda está em andamento, mas há uma boa chance de que esteja disponível em 2023, o que é o momento perfeito pois, até lá, pode haver um número maior de empresas aceitando pagamentos baseados em criptografia.





(foto: Divulgação)





Por que ficar de olho na Lanistar em 2023?





Uma combinação desses fatores, combinada com muitos outros recursos e aspectos da marca Lanistar, torna-a uma força a ser reconhecida em 2023. A empresa está adicionando rotineiramente novos influenciadores à sua lista de colaboradores que estão levando a marca a mais pessoas e, à medida que continuam inovando, também crescerão em usuários.



Pensamentos finais





A Lanistar tem imenso potencial e alcançar o topo da indústria de Fintech no Brasil não está além das possibilidades. Afinal, os planos da empresa de integrar cripto irão diferenciá-la de todos os seus concorrentes.