Confira 3 benefícios de se cadastrar no cartão da Lanistar ainda em 2022

(foto: Divulgação)

O final de 2022 está chegando e foi mais um ano de muito sucesso para a fintech no Brasil. Segundo estatísticas recentes, devido ao número de startups que surgiram, o acesso dos brasileiros a serviços financeiros aumentou de 57% para 76%. Portanto, mais do que nunca, o povo tem mais controle sobre suas finanças.





Com recursos como o PIX, isso não é nada surpreendente. Os residentes brasileiros podem enviar e receber dinheiro em questão de segundos, do conforto do seu celular, independentemente do dia ou da hora.





Portanto, o conceito de caminhar até o banco, esperar em uma fila e sentir-se apreensivo com as pessoas ao seu redor está se tornando passado.





Essa situação mudou especialmente a vida dos influenciadores e celebridades no país, que podem lidar com suas finanças sem serem assediados por fotos, autógrafos ou doações.





É justo dizer que algumas empresas Fintech são melhores que outras e a Lanistar tem potencial para atingir o topo do setor bancário. Aqui estão três benefícios de se cadastrar em um cartão digital Lanistar antes do final do ano.





1. Participe de uma oferta lucrativa





A Lanistar quer começar 2023 em alta e atualmente oferece recompensas para quem se inscrever ou abrir uma conta com eles durante esse período.





Serão R$ 1.350.000,00 em disputa, divididos em duas partes. Na primeira, novos clientes cadastrados receberão R$ 12 cada. Da mesma forma, na segunda, quem abrir uma conta tem a chance de ganhar um prêmio de R$ 6 mil.





Tecnicamente, a oferta dura até 15 de janeiro de 2023, mas quanto mais cedo você se envolver, mais chances terá de ganhar um belo prêmio.



2. Faça sua parte para ajudar o meio ambiente





O cartão digital da Lanistar está ajudando a eliminar os cartões bancários que prejudicam o meio ambiente. Ao utilizar um cartão digital há a redução do carbono associado ao banco moderno.





Se isso não for incentivo suficiente, a marca plantará uma árvore para cada nova conta aberta. Portanto, você irá colaborar com a natureza e a vida selvagem.





(foto: Divulgação)





3. Acostume-se com o aplicativo antes da integração com a carteira criptográfica





O aplicativo Lanistar planeja integrar uma carteira criptográfica em 2023, permitindo a transferência, troca e negociação contínua de diferentes moedas no conforto do seu telefone celular.





Portanto, se você é alguém que investe ativamente em criptografia, pode obter uma grande vantagem baixando o aplicativo Lanistar e familiarizando-se com seu funcionamento.





A criptomoeda está se tornando mais popular a cada dia e os usuários podem capitalizar esse movimento ao usar suas moedas para pagamento.





Além disso, o aplicativo da marca é compatível com todos os dispositivos móveis e é totalmente gratuito, então você tem tudo a ganhar e nada a perder.





Pensamentos finais





Agora é o momento perfeito para se conectar com a Lanistar e colher os incríveis benefícios que a empresa está oferecendo.





Sua oferta ajudará você a se recuperar do período Natalino. Usar um cartão digital significa que você fará menos danos ao meio ambiente e baixar o aplicativo irá prepará-lo para a integração da carteira criptográfica em 2023.