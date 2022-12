Big Eyes está esgotando; preço do Ethereum e Dogeliens permanece estável

(foto: Divulgação)

Big Eyes Coin (BIG), Ethereum (ETH) e Dogeliens (DOGET) estão se tornando cada vez mais populares entre os aficionados por criptomoedas (ADA). Esses tokens receberam atenção como resultado de vários eventos benéficos. Apesar do cenário não favorável das moedas digitais, suas previsões permanecem positivas - e com razão. Vamos dar uma olhada em porque os usuários de Big Eyes Coin, Ethereum e Dogeliens estão mais otimistas do que nunca.



Ethereum (ETH)





A plataforma blockchain Ethereum foi introduzida em 2015. Ela mudou e se aprimorou para atingir as alturas que está experimentando hoje. Blockchain é atualmente o governante indiscutível de contratos inteligentes, bem como finanças descentralizadas (DeFi).





Ethereum é a segunda blockchain mais usada e a maior na indústria de criptomoedas, atrás apenas do Bitcoin. É uma rede descentralizada na qual os programas funcionam exatamente como planejados, sem interferência ou fraude de terceiros.





Além disso, essa plataforma teve uma influência significativa na rápida expansão da indústria DeFi, o que pode ser creditado em parte ao fato de ela ter sido projetada para facilitar aplicativos descentralizados e contratos inteligentes.

Espera-se que essa moeda seja negociada acima de US$ 1.250 esta semana. Isso significa que o token Ethereum (ETH) deve subir de seu preço atual de US$ 1.172. No entanto, será determinado com base em como os ursos do Ethereum se comportarão nos próximos dias. Se eles assumirem o controle da moeda esta manhã e ganharem força, é provável que a moeda conclua a semana abaixo de US$ 1.200.



Dogeliens (DOGET)





Dogeliens (DOGET), uma moeda revolucionária de memes de cadeia cruzada, deve aumentar de valor nos próximos meses. Devido ao seu enorme ambiente descentralizado, não existem muitas moedas que sejam flexíveis o suficiente para combinar recursos como esta nova criptomoeda com tema de cachorro. No entanto, espera-se que seja mais adotada do que as atuais moedas de meme.





Essa moeda acima de tudo, suporta uma plataforma descentralizada e de código aberto para troca e taxas muito mais baratas. Os clientes DOGET podem apostar e trocar seus ativos por recompensas adicionais. Os 4% restantes das taxas de transação serão distribuídos para todas as carteiras DOGET ativas e 3% serão comprometidos com desenvolvimento e liquidez. Como resultado, os consumidores não teriam que se preocupar em ficar sem dinheiro e, ao mesmo tempo, continuar obtendo incentivos.





Em segundo lugar, Dogeliens (DOGET) permite uma infraestrutura adequada para um projeto GameFi com suas ferramentas de mineração NFT e ambiente de metaverso Puptopia. O Pupstore é um mercado interno do mundo virtual onde as pessoas podem comprar e vender produtos e serviços virtuais. 10.000 NFTs serão vendidos nesse metaverso.





Finalmente, a Dogeliens (DOGET) pretende estabelecer na Universidade de Barkington, uma instituição cripto-educacional. Na academia, os indivíduos podem aprender sobre blockchain, criptomoedas e outras ferramentas DeFi, bem como suas diversas aplicações.





(foto: Divulgação)



(foto: Divulgação)



Big Eyes Coin (BIG)





Para que tokens de meme com utilidade limitada tenham sucesso, sua relevância deve perdurar. A Big Eyes Coin (BIG), por outro lado, demonstrou sua dedicação em fornecer utilidade ao seu token, criando uma plataforma que permite o crescimento do ecossistema DeFi enquanto é sustentável.





O marketing é um aspecto importante da jornada da Big Eyes Coin. A equipe publicou anúncios no Marble Arch de Londres e na Times Square de Nova York, expondo-a a milhões de novos usuários. A comunidade Big Eyes Coin também pode esperar produtos e histórias em quadrinhos com a adorável mascote do gato anime, que será apoiado pela carteira de marketing e deterá 5% dos tokens BIG.





Então, como a moeda digital pode se manter à tona? Ela, assim como a carteira de marketing, manterá uma carteira de caridade com 5% de seus tokens. Esses tokens serão doados diretamente a santuários oceânicos, incluindo uma contribuição de US$ 2.000 para a Orca Network, inspirada no trabalho filantrópico de Snoop Dogg.





A criptomoeda também será construída na rede Ethereum (ETH). Esta substituiu seu consenso Proof-of-Work (PoW) ineficiente pelo Proof-of-Stake (PoS) mais eficiente em termos de energia, diminuindo o carbono em 99,95%.





Em dezembro, não perca os incentivos desta grande família!





Para mais informações sobre a moeda Big Eyes (BIG):