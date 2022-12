Next Bank, Original Bank e Lanistar: entenda as vantagens dessas fintechs

(foto: Lanistar)



Next Bank, Original Bank e Lanistar são três fintechs que vão revolucionar o mercado financeiro no Brasil.





Essas marcas diferem um pouco em relação ao que oferecem aos clientes, mas todas usam um novo método de pagamento conhecido como Pix. O Pix foi lançado em 2020 e está se esforçando para mudar os bancos para melhor.





Uma peça abrangente de tecnologia fintech, ele permite pagamentos instantâneos e contínuos de conta a conta que podem ser facilitados a qualquer momento.





Portanto, os usuários sempre sabem onde estão suas finanças e não precisam lidar com atrasos perturbadores que podem diminuir sua qualidade de vida.





Por isso, o Pix é visto como a forma de pagamento perfeita para influenciadores, celebridades e indivíduos de alto nível em geral.





Pessoas que não são famosas têm menos probabilidade de serem assediadas quando vão ao banco para sacar ou depositar fundos. Mas é comum serem incomodados por autógrafos e fotos aqueles com milhares ou milhões de seguidores no Instagram.





Então, em vez de ir ao banco pessoalmente, um influenciador pode simplesmente lidar com todas as suas finanças no conforto do telefone, independentemente de onde esteja.





Sem taxas e sem complicações com o Next Bank





Com mais de quatro milhões de clientes e mais de 400 mil seguidores no Instagram, o Next Bank é uma das fintechs mais populares do Brasil.





Esse neobanco não cobra de seus usuários taxas por depósitos, manutenção, saques ou entrega de cartões de crédito, tornando-o um banco extremamente econômico para residentes brasileiros.





Além disso, quando os usuários se inscrevem no Next Bank, eles podem usar um cartão de crédito platinum totalmente gratuito por cinco meses, com o qual podem ganhar pontos para pagar uma variedade de compras.





Precisa de fundos com urgência? Empreste dinheiro facilmente com o Banco Original





Semelhante ao Next Bank, o Original Bank não cobra de seus clientes nenhuma taxa para cuidar de suas finanças diariamente. No entanto, custa 238 BRL por ano ou 19,90 BRL por mês uma assinatura de conta.





Independentemente disso, o Original Bank compensa essa parte, permitindo que os usuários peçam dinheiro emprestado sempre que quiserem.





Por meio do aplicativo Banco Original, o cliente pode receber crédito diretamente em seu saldo bancário, sem precisar falar com ninguém ou passar por procedimentos demorados.





Sua carteira criptográfica irá longe com Lanistar





A Lanistar está pronta para oferecer algo totalmente diferente do Next Bank e do Original Bank com a intenção de introduzir uma carteira criptográfica totalmente integrada.





O aplicativo Lanistar já é super fácil de usar para transferir e receber dinheiro. Mas ser capaz de transferir e trocar criptomoedas o levará para outro nível. Afinal, com a moeda digital se tornando cada vez mais popular, os apaixonados estão constantemente procurando maneiras de obter um retorno saudável de seus investimentos e a marca pode tornar esse processo mais suave.





Sem falar que o app pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel, então não importa se você tem um iPhone 6 ou um Google Pixel 5, você vai conseguir administrar suas finanças fiduciárias e criptográficas com pouco esforço.





Para resumir





Se os residentes brasileiros estão procurando por uma fintech confiável e segura, eles têm como opções o Next Bank, o Original Bank e a Lanistar. No entanto, a Lanistar é sem dúvida a melhor escolha para quem leva a sério os investimentos em criptomoedas.





