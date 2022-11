3 razões para conferir a nova fintech Lanistar e seu sorteio de R$ 6.000

(foto: Divulgação)

Ficar no controle de suas finanças é uma tarefa desafiadora. Com o número de elementos em jogo e os desafios financeiros típicos da vida cotidiana, pode ser uma luta controlar seu dinheiro em vez de ser controlado por ele. Lanistar planeja mudar isso.





A Lanistar é uma startup fintech que recentemente fez seu lançamento público oficial no Brasil, com um design elegante de cartão virtual e um aplicativo simples que chamou a atenção de muitos em todo o espaço de pagamento virtual.





Mas o que há em Lanistar que tanto se fala dela? Neste artigo, vamos nos aprofundar no que é a marca e como ela pode ajudar você a economizar, controlar e até ganhar dinheiro em 2022.





Controle seu dinheiro com Lanistar





Lanistar é um cartão de pagamento virtual e um aplicativo que coloca os usuários no controle de suas finanças. Atualizações em tempo real sobre os gastos do cliente por meio de pop-ups e o histórico de transações no aplicativo permitem que os usuários saibam onde e quando estão gastando. Tanto o aplicativo quanto o cartão virtual são compatíveis com PIX, Boleto e Google Pay, além de todos os cartões Mastercard.





Um cartão Lanistar pode ser congelado e descongelado instantaneamente para ajudar a combater o comportamento fraudulento e, com os recursos de autenticação de dois fatores do aplicativo, bem como a segurança de pagamento 3DS, os usuários podem se sentir seguros de que seu dinheiro não sairá de sua conta sem sua autorização.





(foto: Divulgação)







Esses recursos se combinam para criar um aplicativo e um cartão virtual seguros e transparentes. Os clientes sempre saberão de onde o dinheiro está vindo e saindo, e podem facilmente identificar e relatar atividades suspeitas.





A Lanistar também oferece um serviço de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários idiomas, o que significa que qualquer problema pode ser resolvido de forma rápida e eficiente.





Economize seu dinheiro com esses recursos impressionantes





Há uma infinidade de recursos no aplicativo Lanistar que também podem ajudar os usuários a economizar dinheiro.





Um dos principais, por exemplo, é o 'Enviar para um amigo'. Ele verifica os contatos de um cliente para encontrar aqueles com uma conta Lanistar e permite que o dinheiro seja enviado a eles em apenas dois cliques - sem necessidade de dados bancários. As transferências entre contas Lanistar são totalmente gratuitas para os usuários, tornando esta uma ótima maneira de economizar dinheiro nos gastos diários.





Seu dinheiro também pode ir mais longe por meio da troca de criptomoedas da Lanistar, que permitirá que os clientes comprem e vendam criptomoedas por meio do aplicativo Lanistar. Esse recurso ainda está em desenvolvimento, mas promete ser acessível a todos, dando aos membros da Lanistar a chance de ganhar mais dinheiro por meio do mercado de criptomoedas.





Ganhe dinheiro com sorteio de R$ 6.000 da Lanistar





Ganhar dinheiro também é possível com Lanistar, graças à sua emocionante oferta.





O último incentivo atualmente sendo executado pela marca para encorajar novos usuários a conferir o aplicativo recompensará os primeiros 100.000 novos usuários que se registrarem antes de 15 de janeiro de 2023. Seguindo os Termos e Condições, 25 sortudos da têm a chance de ganhar o prêmio de $ R6.000.





(foto: Divulgação)







O que é melhor, essas recompensas estão sendo distribuídas a cada três dias até o dia mencionado, ou seja, há várias oportunidades para os usuários colocarem as mãos no prêmio.





Neste momento, a Lanistar também está oferecendo uma gratificação de inscrição de R$ 12, o que significa que mesmo que você não ganhe o prêmio, ainda pode lucrar com a marca!





Achou interessante? Então inscreva-se na Lanistar hoje.





