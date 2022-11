Gerencie seu dinheiro para as festas de fim de ano com Lanistar e Nubank

(foto: Divulgação)

Com o Natal chegando, administrar seu dinheiro e garantir que você está gastando da maneira certa pode ser extremamente difícil: compra de presentes, fim de semana com os amigos e mais tempo com sua família. Esta época do ano é cheia de alegria, mas também pode ser muito estressante e levar as pessoas financeiramente a limites que elas ou seus bolsos não conseguem atingir.





O banco on-line permitindo que os clientes assumam o controle de suas finanças é uma das muitas maneiras pelas quais os clientes podem recuperar a independência e a confiança em seu próprio dinheiro.





Ao contrário de outros serviços bancários tradicionais, os bancos on-line e os provedores de cartões de pagamento estão libertando seus clientes e concedendo a eles o acesso, autonomia máxima e o controle do seu dinheiro.





Existem muitas plataformas novas que estão se desenvolvendo a novos patamares e implementando recursos e funcionalidades para maximizar a experiência das pessoas em lidar com suas finanças e mudar a percepção das dificuldades de manejar o dinheiro.





Lanistar e Nubank são duas plataformas que estão mudando a narrativa e incentivando milhares de pessoas em todo o mundo a migrar para o banco on-line e, também, formas mais simples de administrar seu dinheiro.





Então, o que essas duas plataformas têm a oferecer e como elas ajudarão os usuários a facilitar as férias em suas carteiras? Vamos descobrir.



O luxo da Lanistar e seu sistema simplista





Lanistar é um provedor de pagamento com cartão que está crescendo rapidamente na LATAM e mudando a forma como as pessoas lidam com seu dinheiro e cartões bancários. Eles iniciaram seu aplicativo, ou seja, um espaço para as pessoas manterem até 8 de seus cartões bancários, permitindo que todas as suas necessidades financeiras estejam ao seu alcance.





Por meio de tecnologia exclusiva e de ponta, combinada com segurança de última geração, que inclui várias camadas para garantir total segurança e proteção, a Lanistar está tornando seu dinheiro menos complicado e facilmente acessível para todas as suas necessidades transacionais bem a tempo das férias.





Você tem acesso para rastrear e orçar seus gastos em seus cartões de pagamento carregados, para que possa controlar o dinheiro que sai de sua conta e garantir que não haja gastos inapropriados acontecendo.





Você também pode usar o Lanistar com qualquer cartão de pagamento Mastercard ou Visa que desejar, permitindo que os clientes confiem completamente no poder do da marca. O app garante que o usuário tenha todas as informações necessárias para gastar com segurança e simplicidade, sem o risco de cobrança de taxas ou complicações nos sistemas online.





Isso é perfeito para esta época do ano, pois permite que cada pessoa com Lanistar não tenha medo de seus gastos durante o período de Natal e se sinta bem com suas finanças. É hora de devolver o poder ao povo e essa empresa está fazendo exatamente isso.





Como podemos comparar o Nubank com a Lanistar sendo que esta tem muitos recursos que garantem aos clientes o máximo poder de compra?





(foto: Divulgação)



Tudo que eu quero de Natal é Nubank





O Nubank é uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo e atende mais de 70 milhões de clientes satisfeitos todos os dias. A tecnologia e outras práticas em vigor desse banco criam soluções financeiras e o torna muito mais fácil para todos.





Tudo o que esse banco entrega é de baixo custo, simples, intuitivo, conveniente e poderoso. A principal prioridade da plataforma é aumentar o acesso financeiro para todos que eles têm a oferecer por meio de uma excelente combinação de tecnologia, atendimento ao cliente e um sistema fácil de usar.





O Nubank está permitindo que seus usuários tenham controle total sobre seu dinheiro e se sintam à vontade, especialmente com as férias chegando. Priorizando a segurança e a facilidade de transações e gerenciamento, o Nubank é uma plataforma que não apenas manterá você e seu dinheiro seguros durante o Natal, mas permitirá que os clientes aproveitem os gastos e saibam que estão administrando suas finanças da maneira certa.



Concluindo





Todo mundo quer se sentir seguro com suas finanças, especialmente durante as férias. É hora de comemorar, então fique seguro e comece a gastar da forma ideal por meio dessas plataformas inovadoras. Clique nos links abaixo para se conectar hoje!