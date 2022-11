Big Eyes Coin: conheça a criptomoeda que está revolucionando o mercado

Big Eyes Coin (foto: Divulgação)

Com todo o sucesso que a indústria de criptomoedas teve, muitos usuários ainda não têm certeza de onde estão. Essa incerteza é um dos principais problemas que está impedindo a revolução das moedas digitais. No entanto, o sucesso desses ativos como Monero (XMR) e Solana (SOL) ajudou a quebrar partes dessa barreira e trouxe muitos novos usuários. Agora, a Big Eyes Coin (BIG) quer tentar e pode ser aquela que finalmente mostra às pessoas o verdadeiro potencial das criptomoedas.





Big Eyes Coin (BIG) quer levar os usuários a um futuro dominado por criptomoedas





Faz muito tempo que uma criptomoeda com perspectivas tão empolgantes quanto a Big Eyes Coin (BIG) entrou no mercado. A última vez que algo tão bom foi lançado e que se tornou uma das maiores criptomoedas que a indústria já viu foi a Ethereum (ETH) há algum tempo.





Criptomoedas (foto: Divulgação)







Com todos os grandes planos que possui, não vai demorar muito para que o mundo inteiro conheça o nome, Big Eyes Coin (BIG). Um dos maiores é se juntar à luta pela conservação dos oceanos e uma parte da oferta máxima de Big Eyes Coin (BIG) foi reservada para isso.





A Big Eyes Coin (BIG) também está construindo uma comunidade muito forte que será a chave para construir um dos ecossistemas de blockchain mais poderosos do mundo das criptomoedas. Ela está aqui para transformar o futuro dessa indústria.





(foto: Divulgação)





Solana (SOL): um inimigo de Ethereum que vale todo o Hype





Solana (SOL) foi projetada para fornecer às pessoas uma maneira muito acessível de entrar em criptomoedas e seu blockchain de código aberto foi lançado em 2020. O token Solana (SOL) é membro de um grupo especial de moedas digitais conhecido como Ethereum Killers.





São criptomoedas que suportam e promovem o uso de contratos inteligentes, tokens não fungíveis (NFTs), construção e execução de aplicativos descentralizados (dApps) em seus blockchains, assim como o Ethereum.





No entanto, eles foram construídos para resolver alguns dos problemas enfrentados pelo blockchain Ethereum para que os usuários de criptomoedas possam desfrutar de todos os seus benefícios em uma rede mais rápida e confiável. O Solana (SOL) foi desenvolvido para melhorar a escalabilidade e a segurança e seu mecanismo de consenso Proof-of-Stake (PoS) pode suportar mais de 2.000 transações por segundo.





Monero (XMR) é a melhor opção de criptografia para usuários que querem privacidade





Monero (XMR) é uma criptomoeda única porque, embora todas elas tenham um livro-razão público que registra os detalhes da transação, o Monero (XMR) vai um passo além, ofuscando as informações pessoais e os detalhes da transação de seus usuários. Isso é feito usando técnicas criptográficas avançadas que dá aos usuários um verdadeiro anonimato ao realizar transações.





O Monero (XMR) é orientado para a privacidade, mas também fornece aos clientes funções regulares de Finanças Descentralizadas (DeFi) e é uma das criptomoedas mais rápidas do setor.





O blockchain Monero funciona com o mecanismo de consenso Proof-of-Work (PoW) e não tem restrições no tamanho do bloco, então as taxas de transação são muito baixas e pode suportar até 1.700 por segundo. Essa combinação de anonimato e velocidades de com taxas baixas fez do Monero uma das maiores criptomoedas do mercado com uma base de usuários grande e leal.





Coin (foto: Divulgação)



