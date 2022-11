Banco digital Lanistar vai ajudá-lo a assumir o controle de suas finanças

(foto: Lanistar/Divulgação)



Este bônus de inscrição estará disponível até 15 de janeiro de 2023 para os primeiros 100.000 novos usuários que seguirem os Termos e Condições estabelecidos. Além disso, a Lanistar também está realizando um sorteio que oferecerá R$ 6.000 a vinte e cinco clientes a cada três dias até a data mencionada anteriormente.





Mas, além dos incentivos financeiros, o que mais a Lanistar tem a oferecer para quem quer se inscrever? Neste artigo, analisaremos apenas algumas das vantagens disponibilizadas pela Lanistar e saber por que ela pode se tornar sua solução de pagamento favorita muito em breve.





O recurso 'Enviar para um amigo' faz com que a dor do pagamento desapareça





Uma das maiores frustrações que muitos de nós enfrentamos ao realizar nossos gastos são as taxas de transação que acompanham o uso de muitos serviços. A transferência de fundos, por exemplo, muitas vezes pode vir adicionada a uma taxa, drenando dinheiro do seu bolso.





A Lanistar conseguiu contornar esse problema por meio do recurso 'Enviar para um amigo', encontrado em seu aplicativo. Esse método funciona escaneando os contatos salvos em seu aparelho smartphone para saber quem tem uma conta Lanistar. Logo em seguida, uma lista dessas pessoas é apresentada. Então, para fazer uma transação, tudo o que os usuários precisam é clicar no nome para o qual desejam enviar dinheiro, colocar o valor de envio e pronto!





Com 'Enviar para um amigo', além de completar uma transação entre usuários Lanistar de forma totalmente gratuita, você pode economizar tempo, já que a transação é extremamente rápida, levando apenas alguns instantes. Essa comodidade se torna possível devido ao fato de que os dados do cartão do usuário não precisam ser anotados ou pesquisados. Esse é um dos ótimos motivos para convidar familiares e amigos a baixar o aplicativo Lanistar e simplificar ainda mais as operações diárias.





Mantenha-se atualizado nos seus gastos com Lanistar





Outro benefício de se inscrever na Lanistar é a possibilidade de utilizar o rastreador de histórico de transações em tempo real do aplicativo. Definido na página inicial, esse recurso oferece aos usuários um detalhamento completo de seus gastos e transações, que podem ser acessados %u200B%u200Ba qualquer momento com o apertar de um botão.





Essa ferramenta é muito benéfica para ajudar os clientes a entender seus hábitos de consumo, que por sua vez podem ser utilizados para auxiliar no cultivo de melhores hábitos de economizar ou gastar com mais eficiência.





Simplifique os pagamentos com o Google Pay e Lanistar





Embora não seja uma lista conclusiva, outro recurso do aplicativo Lanistar que vale a pena conferir é a operabilidade do Google Pay recentemente instalada no cartão virtual da marca. Esse método permitirá que os usuários utilizem seu cartão para fazer pagamentos diretamente de seu telefone, graças à interface rápida e simples fornecida pelo Google Pay.





Usar um cartão virtual Lanistar via Google Pay pode ajudar os clientes a manter suas finanças em um só lugar, deixando mais clara sua situação financeira geral e, ao mesmo tempo, se beneficiando das muitas vantagens de usar um cartão Lanistar.





