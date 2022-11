Conheça a história do futebol feminino no Brasil até os dias atuais

Futebol (foto: Thaís Magalhães/CBF)

A primeira vez que a Copa de Futebol Feminino foi transmitida na televisão, foi no ano de 2019, porém estima-se que as primeiras partidas da modalidade no Brasil, ocorreram em 1921.





Mas por que será que levou tanto tempo para o esporte crescer em popularidade? Hoje, nós iremos falar um pouco da história do futebol feminino no Brasil e tentar responder a essa pergunta, abordando os seguintes tópicos:





A chegada do futebol feminino no Brasil;

a sua proibição;

a regulamentação do esporte;

a história da Copa do Mundo do Futebol Feminino;

o futebol feminino nos dias atuais.





A chegada do futebol feminino no Brasil





Como falamos anteriormente, a primeira partida oficial de futebol feminino brasileiro aconteceu no ano de 1921, como uma forma de entretenimento durante uma celebração de festa junina em São Paulo.





Entretanto, apesar desse evento ter ganho uma grande consideração, não dá para dizer com 100% de exatidão que foi com ele que o futebol feminino começou oficialmente.





Mas uma coisa é certa, diferente do futebol masculino, que foi trazido da Inglaterra para o Brasil e foi fortemente aceito e praticado, o futebol feminino teve uma história mais difícil.





Isso porque a sociedade da época ainda era muito machista, então havia bastante preconceito com o fato de mulheres quererem praticar o esporte.





Então, além de enfrentarem todo esse preconceito, as primeiras jogadoras, não receberam nenhum tipo de incentivo governamental e precisaram superar essas barreiras sociais, por conta própria.





Por conta disso, não existem muitos registros sobre o futebol feminino dessa época, havendo, inclusive, relatos mais antigos datando de 1915.



A sua proibição





Caso você não saiba, a prática do futebol feminino já chegou a ser proibida no Brasil, devido a um decreto de lei criado na era Vargas.





Isso aconteceu porque, em um determinado ponto, o futebol feminino começou a ganhar popularidade e as atletas passaram a viajar para o exterior para jogar.





Isso levantou, vários questionamentos na mídia, sobre o fato de as mulheres poderem ou não, jogar futebol profissionalmente, o que gerou grandes debates e dividiu opiniões.





Com isso, em 14 de abril de 1994, foi criado um decreto que proibia as mulheres de praticarem esportes que fossem "contra a natureza feminina" e o futebol foi enquadrado nessa categoria.



A regulamentação do esporte





Mesmo durante o período em que o decreto estava em vigor, os esportistas da época não pararam de praticar e de assistir o esporte nas arquibancadas.





Elas chegavam a se reunir e a se organizarem em equipes que se encontravam em cidades como o Rio de Janeiro, para poderem jogar as suas partidas clandestinas de futebol feminino.





Entretanto, mesmo com todo este esforço, o decreto ainda impedia que elas se organizassem profissionalmente e formassem ligas. Impedindo que o futebol feminino fosse praticado profissionalmente.





Essa barreira criada pelo decreto sobre o futebol feminino, durou até o ano de 1979, quando, por fim, foi anulado o decreto. Contudo, a regulação do esporte só foi realizada no ano de 1982.



A história da Copa do Mundo do Futebol Feminino





A história do futebol feminino na Copa do Mundo, também é muito mais curta do que a do futebol masculino, visto que a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino, só foi acontecer no ano de 1991.





Isso porque, mesmo após a regularização do esporte, ainda havia muito preconceito, fazendo com que as dificuldades das mulheres no esporte fosse bem maior.





Muitas eram gratas pela oportunidade de poderem estar viajando para outros países para jogar, porém, ainda enfrentavam muitas limitações econômicas.





Porém, a primeira edição da Copa do Mundo feminina teve um sucesso tão grande, que o evento passou a fazer parte dos esportes olímpicos em Atlanta, no ano de 1996.



O futebol feminino nos dias atuais





Apesar de tudo isso, as atletas do futebol feminino, ainda continuaram enfrentando muitas dificuldades e desafios até pouco tempo.





Mas devido ao sucesso da Copa de Futebol Feminino do ano de 2019, a imprensa passou a dar mais atenção para o evento e, essa edição da Copa acabou batendo recordes de audiência.





Com todo o sucesso alcançado pela Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, que, pela primeira vez, foi transmitida em canais abertos, o esporte pôde, por fim, alcançar o devido reconhecimento.





Contudo, mesmo com as melhorias no reconhecimento e nas condições das atletas, a luta ainda está longe de chegar ao fim, pois ainda há uma certa desigualdade se comparado ao futebol masculino.