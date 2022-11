Saiba como criar uma campanha eficaz de Marketing Promocional

Marketing (foto: Canva)

Marketing Promocional ajuda a comunicar o valor de um produto ou serviço, para aumentar o reconhecimento da marca, aumentar o interesse e gerar vendas. Isso pode ser feito através de uma variedade de canais incluindo publicidade, relações públicas, promoções de vendas e marketing direto. O aspecto mais importante do marketing promocional é criar uma mensagem clara e concisa que ressoe com o público-alvo.





Ao criar uma campanha de marketing promocional, é importante considerar o seguinte:





Quem é o seu público alvo?

Quais são os seus objetivos?

Quais canais você usará para alcançar seu público?

Qual mensagem você quer comunicar?

Que chamada para a ação você quer que seu público tome?





Uma vez que você tenha respostas a estas perguntas, você pode começar a planejar sua campanha. As campanhas promocionais podem ser executadas em pequena ou grande escala, dependendo do seu orçamento.





Ao planejar uma campanha promocional, há vários fatores a serem considerados. Primeiro, você precisa decidir que tipo de promoção alcançará melhor o seu mercado alvo. Segundo, precisa definir um orçamento para a sua campanha. E terceiro, você precisa estabelecer metas mensuráveis para que você possa acompanhar o sucesso de sua campanha.





Diferenças entre o marketing e promoções





Marketing e promoções são dois conceitos diferentes, mas intimamente relacionados. Marketing é o processo de criar consciência e interesse em um produto ou serviço, enquanto as promoções são as atividades que visam impulsionar as vendas.





As promoções podem ser uma parte importante do marketing, mas elas não são o único elemento. O marketing também inclui atividades como pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos e branding.





Há várias diferenças chave entre marketing e promoções. Primeiro, marketing é criar consciência e interesse, enquanto as promoções são sobre conduzir as vendas. Segundo o marketing é uma estratégia de longo prazo, enquanto as promoções são tipicamente campanhas de curto prazo com uma data final específica. Finalmente, o marketing requer um orçamento maior do que as promoções, uma vez que cobre uma gama mais ampla de atividades.





Apesar destas diferenças há uma certa sobreposição entre marketing e promoções. Por exemplo, ambos envolvem a criação de mensagens para atingir um público específico. E ambos podem usar vários canais para alcançar os consumidores.





Então qual é a melhor maneira de usar o marketing e as promoções juntos? A resposta depende de seus objetivos. Se você quer aumentar o conhecimento da marca ou criar interesse em um novo produto, então o marketing seria a melhor escolha. Mas se você está procurando impulsionar as vendas de um determinado produto ou serviço, então as promoções podem ser mais eficazes.





Tenha em mente que nem o marketing nem as promoções funcionarão a menos que você tenha um ótimo produto ou serviço para oferecer. Portanto, antes de começar a planejar sua próxima campanha, tenha certeza de que você tem algo a oferecer.



Tipos de Marketing Promocional





Existem alguns tipos de marketing promocional, cada um projetado para atingir um propósito diferente.





As campanhas de relações públicas são usadas para construir uma imagem de marca. Isto é feito através da criação e manutenção de relações com os meios de comunicação, e da promoção de histórias positivas sobre a marca na imprensa.





Os esforços de lobby são usados para influenciar a opinião pública. Isto pode ser feito através da organização de campanhas dirigidas a legisladores, ou organizando eventos para aumentar a conscientização sobre uma questão específica.





Merchandising é tudo sobre influenciar o comportamento do cliente através da apresentação adequada da loja e dos produtos oferecidos. Isto pode ser feito arranjando produtos de uma maneira atraente, oferecendo um serviço de atendimento ao cliente de excelência.





O marketing digital é um dos aspectos mais importantes do marketing contemporâneo. Ele envolve o uso de vários canais digitais, como mídia social, e-mail e otimização de mecanismos de busca para alcançar potenciais clientes.





O marketing de conteúdo é tudo sobre a criação e distribuição de conteúdo valioso e relevante para atrair e reter clientes. Isto pode ser feito através de vários meios, tais como posts em blogs, artigos, infográficos, vídeos, etc.





Promoções de vendas é utilizada para estimular a demanda por meio de incentivos como descontos, cashback, frete grátis, brinde personalizado e muito mais.



Dicas para o Marketing Promocional do seu negócio





Um benefício que a sua empresa obtém através da estratégia de marketing promocional é a proposta de venda única, nada mais é do que uma forma de identificar o que diferencia sua empresa dos concorrentes.





Mas como fazer isso? Analise os pontos fortes e fracos da sua marca para criar uma proposta de venda convincente. Certifique-se de torná-la exclusiva para sua marca.





Depois de definir, comece a construir sua narrativa de marca e posicione-a. Quer um exemplo? Se o seu público está engajado no bem estar e na prática de atividades físicas, crie uma promoção com brindes que remetem ao bem estar ou um evento em um parque da cidade.



Conclusão





Existem todos os tipos de maneiras de promover o seu negócio. Mas nem todo marketing é criado de forma igual. E nem todas as promoções funcionam para todos os tipos de negócios.





Para ter sucesso, você precisa entender a diferença entre marketing e promoção, e você precisa selecionar a mistura certa de táticas promocionais para o seu negócio.





Aqui estão algumas dicas:





Certifique-se de que seu marketing está funcionando antes de começar a promover. Se você não tiver uma base sólida de marketing, suas promoções serão menos efetivas;

uma promoção não é um substituto para um bom marketing. As promoções podem criar um impulso a curto prazo, mas o sucesso sustentável vem de esforços contínuos de marketing;

seja estratégico em relação às suas promoções. Não se limite a fazer coisas aleatórias, na esperança de que alguma coisa se mantenha. Ao invés disso, selecione cuidadosamente as táticas promocionais que são adequadas para o seu negócio e seus objetivos;

mantenha suas promoções frescas. Se você está sempre fazendo a mesma coisa, as pessoas ficarão entediadas e se cansarão. Misture as coisas para manter as pessoas interessadas;

avalie seus resultados. Após cada promoção, dê um passo atrás e avalie o que funcionou e o que não funcionou. Use essa informação para melhorar suas promoções futuras.





Bons negócios!