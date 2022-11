Lanistar x Nubank: o que faz uma equipe de fintech prosperar?

Lanistar (foto: Divulgação)

Por trás de cada negócio de sucesso está uma equipe comprometida e tenaz que trabalha incansavelmente para alcançar o objetivo da empresa. Sendo a segurança e a felicidade no local de trabalho uma necessidade absoluta para muitas companhias, é muito importante também que sejam diversificadas.





Um ambiente de trabalho diversificado deve ser criado para permitir que todos tenham oportunidades iguais, independentemente da raça, classe ou gênero,





O mundo fintech é uma indústria bastante dominada por homens. Mas empresas iniciantes, como Lanistar e neobancos maiores e mais estabelecidos como Nubank, que usam o processo de IPO, estão mudando o cenário e expandindo seus funcionários de maneira muito eficaz.





O trabalho em equipe realmente faz o sonho funcionar, então os times dessas empresas devem adicionar seu talento e contribuir à sua maneira.



A equipe Lanistar e seu poder de diversidade





A Lanistar inclui uma equipe impressionantemente variada em relação a gêneros e culturas. De escritores à equipe de influenciadores e gerentes. Além de cada funcionário ter sua própria cultura e experiência, o grupo Lanistar se expande para muitas regiões diferentes e faz negócios em todo o mundo.





Esses países incluem Brasil, Reino Unido, EUA e muitos outros. A própria empresa é uma start-up, com, consequentemente, muita motivação e promessas. Ter uma equipe jovem e diversificada a bordo impulsiona um ambiente de trabalho coletivo dinâmico e saudável.





Uma característica única e de destaque da Lanistar que a diferencia de outras startups e fintechs em desenvolvimento é sua abordagem e atitude para com seus clientes e acionistas.





Uma unidade familiar é o que a próxima fintech deseja incentivar. A Lanistar, como uma start-up, quer convidar as pessoas a se envolverem de maneiras que nenhum outro cliente fez antes. Estando a empresa e seu aplicativo ainda em desenvolvimento e recebendo feedback contínuo dos clientes pré-cadastrados, a marca cria um espaço seguro para todos.





Este é um fenômeno fintech, pois demonstra como as plataformas podem atingir o pico de inclusão. Unir uma variedade de pessoas de dentro da empresa e seus clientes cria um terreno comum e uma forte conexão com todos os envolvidos. Isso diminui a lacuna e dá às pessoas um espaço seguro para explorar as fintechs e se sentirem à vontade para gerenciar suas finanças.





O senso de comunidade cria unidade, que é um dos principais alvos da Lanistar.

Cartão (foto: Divulgação)



Nubank e onde eles e outras empresas brasileiras ficam aquém





Desde o nascimento do Nubank há quase 10 anos, a liberdade financeira das pessoas está sendo reinventada. A empresa está expandindo os serviços financeiros em toda a América Latina, e tem sido incrivelmente eficaz com 65 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia.





Mas como é a equipe e que efeito ela tem no quadro geral ao compará-la com a estrutura da Lanistar?





A cofundadora do Nubank Cristina Junqueira é uma das duas únicas bilionárias self-made no Brasil após o IPO do Nubank e destaca como as fintechs são fortemente dominadas por homens.





Apesar do claro sucesso do Nubank nos últimos anos, há uma lacuna dentro do mundo das fintechs brasileiras. Há uma nítida divisão e falta de diversidade nas pessoas de sucesso dentro dessas empresas em particular. Embora o Nubank seja muito estabelecido e bem-sucedido e a empresa bastante modernizada e diferente do banco tradicional conhecido, ele precisa ser mais convidativo para outras culturas e estilos de vida.





A vantagem da Lanistar em relação a isso é como eles criam um espaço inclusivo para seus clientes e dentro de sua equipe.



Pensamentos finais





Com as fintechs cada vez mais desenvolvidas, é importante que criem espaços inclusivos para convidar todos os tipos de clientes em potencial. Isso é o que Lanistar está dominando. Fique de olho para mais de seus desenvolvimentos.