Aposentada, Serena Williams agora investe em suplemento vegano

Serena Williams (foto: Glyn KIRK/AFP)

Serena Williams abandonou as quadras em setembro deste ano com uma carreira extremamente vitoriosa. A maior tenista da história deixou o esporte com mais de 70 títulos conquistados, sendo 23 torneios de Grand Slam apenas nos simples.





Agora, Serena Williams está se dedicando a outras tarefas, fora das quadras, e relacionadas ao mundo empresarial. A norte-americana está investindo em um suplemento vegano destinado ao público feminino: Wile Women. A descrição oficial do produto em seu site diz que Wile usa medicamentos e componentes químicos à base de plantas para ajudar na produção hormonal das mulheres.





"Sou Serena e gosto de mudar o jogo. É por isso que quero falar sobre uma das empresas em que investimos na Serena Ventures, chamada Wile. Seus suplementos à base de plantas estão mudando o jogo para mulheres com mais de 40 anos, visando atuar para melhorar os efeitos do mau humor, estresse e má qualidade do sono. Investimos porque as mulheres precisam investir em nós mesmas e, quando o fazemos, prosperamos.", diz a ex-tenista no vídeo promocional.





O WILE foi criado por mulheres – Gwen Floyd, Corey Scholibo e Julie Kucinski ao lado da atriz e ativista Judy Greer – com o objetivo de desmistificar o processo natural da menopausa, mudando os estigmas hormonais e capacitando as mulheres a prosperar nessas fases da vida.





A WILE produz uma variedade de suplementos, tinturas e bebidas funcionais à base de plantas que visam problemas comuns, como estresse, ondas de calor e mudanças de humor, e apoiam o bem-estar geral das mulheres na faixa dos 40, 50 e 60 anos.





Desde seu ativismo como atleta até seus empreendimentos comerciais, Williams vem capacitando mulheres por meio de várias iniciativas há décadas. Com a WILE, Williams pretende apoiar uma marca que preenche uma importante lacuna de mercado que ajuda as mulheres a prosperarem durante uma importante fase da vida que a sociedade estigmatiza.





"É surpreendente que o mercado e a medicina tenham ignorado 50% da população no auge de suas vidas e, francamente, seu poder aquisitivo", disse Williams em comunicado. “É raro ver uma área de oportunidade tão vasta, tão mal atendida e tão óbvia. Como investidor, vemos isso como uma chance de apoiar a mudança na cultura com produtos que as mulheres simplesmente precisam.”





É possível dizer que muito do interesse que Serena Williams mantém sobre o veganismo vem de uma influência muito próxima. Sua irmã e parceira de tênis, Vênus, segue uma dieta baseada em vegetais desde 2011, depois que foi diagnosticada com a Síndrome de Sjögren, uma doença autoimune que quase encerrou sua carreira.





Depois de remover produtos de origem animal de sua dieta, Venus conseguiu controlar os sintomas da doença e voltar às quadras. A estrela do tênis incluiu em sua dieta produtos com proteína de ervilha e excluiu qualquer alimento feito com o soro do leite.





Além do suplemento vegano, Serena Williams também deverá investir em uma startup nigeriana de dados e inteligência, voltada para o continente africano. A empresa, liderada pela Mac Venture Capital, conta com a participação de outras empresas, como Melo 7 Tech Partners, Luminate Fund do Grupo Omidyar e Cascador.