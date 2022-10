Lanistar (foto: Divulgação)

O Pix foi lançado em 2020 e criou um universo de possibilidades no mercado brasileiro. De acordo com um relatório, 70% da população usa dinheiro em lojas de varejo. Mas isso está mudando aos poucos. Atualmente, 34% dos brasileiros são Millennials e mais de 20% fazem parte da Geração Z. Por esse motivo, os métodos de pagamento on-line estão crescendo!





Em 2020, o Banco Central do Brasil introduziu o Pix, um método de pagamento por transferência bancária direta vinculado a mais de 700 instituições financeiras brasileiras, incluindo bancos tradicionais, bancos digitais, fintechs, cooperativas de crédito, etc. O país viu um rápido desenvolvimento em relação ao Pix, que representa mais de 90% dos pagamentos on-line. Nesse caso, os bancos tradicionais no Brasil podem estar perdendo suas receitas.





Desde o lançamento do Pix em 2020, é possível iniciar pagamentos usando pseudônimos ou escaneando um QR Code. Ao longo de 2021, foram desenvolvidas novas funcionalidades como o pagamento de faturas com possibilidade de agendamento e cálculo automático de multas, juros e descontos.





Então, quais fintechs e bancos contam com a opção de pagamento Pix?





Lanistar: poderosa e segura

Controle seu fluxo de dinheiro — esse é o princípio seguido por essa nova e impressionante marca de fintech no Brasil. A Lanistar está procurando dominar o próspero mercado brasileiro, não apenas oferecendo a opção de pagamentos PIX, mas também pelo ótimo atendimento ao cliente, além de um cartão digital pré-pago com muitos benefícios. Os clientes que possuem este cartão desfrutarão de transações gratuitas (sem taxas de processamento) entre duas contas Lanistar. Então, você pagou para seu amigo em um restaurante? Ele pode facilmente transferir o dinheiro para você.





Ao adquirir qualquer produto de varejo pelo smartphone, o código QR do varejista gerará um número que poderá ser copiado no aplicativo da Lanistar. Levará apenas alguns segundos para fazer o pagamento.





Além disso, a Lanistar deu um passo adiante e agora planeja lançar uma carteira de criptomoedas totalmente integrada para todos os entusiastas desfrutarem.



Banco Next: faça acontecer





Lançado com a missão de prestar serviços financeiros fantásticos, o Banco Next apresenta a opção de pagamento Pix. Além disso, ele também oferece empréstimos e opções de investimento para os clientes. Não é cobrada nenhuma taxa para saques, manutenção e emissão ou entrega do cartão.





Além do Pix, o Banco Next também oferece opções de cartões de débito e crédito internacionais com aproximação. Também possui transferências de WhatsApp para simplificar a vida dos usuários.



Banco Pan: amigo do dinheiro





O Banco Pan se divulga como um amigo do dinheiro, ajudando os clientes a controlar suas despesas, dando crédito extra e apresentando a opção de pagamento Pix. O banco também tem uma associação com leilões de veículos para ajudar os membros a encontrar o passeio perfeito.





A opção de pagamento Pix possui funcionalidades semelhantes a Lanistar; um código QR gerará um número que pode ser copiado e colado no aplicativo para efetuar o pagamento.



Qual aplicativo você deve baixar?

Atendendo às promessas, a Lanistar se destaca em relação ao Banco Next e ao Banco Pan. Existem várias razões: o aplicativo é super fácil de usar, o atendimento ao cliente é fenomenal e o futuro parece brilhante com a integração da carteira de criptomoedas.





Nos próximos anos o Pix terá mais funcionalidades. Se tudo correr conforme o planejado nesta mudança digital, o Pix pode substituir uma grande quantidade de pagamentos em dinheiro.





Aposte na Lanistar porque a marca já fez sucesso no Reino Unido e está pronta para conquistar o Brasil!