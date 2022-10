Como Lanistar, Next e Nubank estão tornando finanças moda para a Geração Z

Lanistar (foto: Divulgação)

A geração Z abrange aqueles nascidos entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010. Esta geração de jovens foi a primeira a ser criada inteiramente na era da internet e que certamente podem se lembrar de eventos como a Recessão de 2008 – é uma geração cautelosa que recorre a soluções financeiras alternativas como a Lanistar.





A Lanistar, Nubank e Next também se tornaram figuras-chave na experiência financeira da Geração Z, pois essas plataformas fornecem pagamentos, serviços bancários e outros serviços financeiros com a conveniência de um smartphone. Mas como esses aplicativos são atraentes para essa geração e qual solução de pagamento móvel é ideal para você?





Nubank dá liberdade financeira à Geração Z através do telefone





Com mais de 65 milhões de clientes em todo o globo, o Nubank é um dos neobanks mais bem-sucedidos do mundo, revolucionando o mercado bancário digital ao fornecer um aplicativo de smartphone simples que coloca os usuários no controle total de suas finanças, onde quer que estejam.





Quando se trata de inovação tecnológica, a Geração Z está à frente. Muitas vezes sendo a primeira a adotar novas tecnologias, como smartphones. Os jovens também foram os primeiros a filiar-se ao mobile banking. Assim, eles têm a oportunidade de poder administrar suas finanças sem precisar ir a um banco e ainda não utilizar plásticos prejudiciais ao meio ambiente.



Next WhatsApp Transfers simplifica os pagamentos





Outro neobanco de grande sucesso é o Next, cujo cartão bancário verde neon combinado com vantagens exclusivas para o usuário permitiu que ele se tornasse um participante importante no mercado.





Uma das inovações mais interessantes introduzidas pela Next para seus usuários da Geração Z é a capacidade de transferir fundos via Whatsapp. Como um serviço de mensagens gratuito, o Whatsapp tornou-se a plataforma padrão para comunicação entre os jovens, com uma estimativa global de 100 bilhões de mensagens sendo enviadas por meio da plataforma todos os dias.

Ao realizar as transferências pelo Whatsapp, os usuários podem enviar e receber dinheiro ao mesmo tempo que conversa com amigos e familiares. Este serviço é totalmente gratuito para os clientes do Next e não incorre em taxas. Essas transações também são rápidas e seguras, dando aos usuários a tranquilidade de que seu dinheiro está indo exatamente para onde deveria.



Lanistar pronta para revolucionar com campanha de marketing da Geração Z





Apesar de ser uma das mais novas soluções de pagamento do mercado, a startup de tecnologia financeira Lanistar certamente causou impacto no público da Geração Z, graças à sua ampla estratégia de marketing com influenciadores através de plataformas de mídia social como Instagram e Twitter.





Conhecida como a geração da Internet, a Geração Z está acostumada com as mídias sociais, sendo os influenciadores parte importante de suas vidas. Quando um influenciador está envolvido em um escândalo, por exemplo, os jovens são os primeiros a saber e se ele mostra os benefícios de um produto, eles provavelmente irão comprá-lo.





A Lanistar optou por contar com uma variedade de influenciadores, cobrindo uma enorme variedade de interesses em busca de maior alcance. De contas de memes como Soquadrinh0s a influenciadores de beleza como Elvisa Dedi%u0107, a gama de influenciadores permitiu que Lanistar alcançasse pessoas da Geração Z com todos os interesses, dando à fintech um grande potencial para explodir entre eles.

No entanto, há mais na Lanistar do que apenas o apoio de influenciadores. Seu aplicativo é simples de usar, os recursos são de fácil acesso e ainda inclui pagamentos PIX e transferências bancárias.





O cartão virtual deve se tornar compatível com o Google Pay em breve, assim como a possibilidade de trocar criptomoedas. Essas atualizações estão definidas para tornar a experiência da Geração Z ainda mais imersiva e proporcionar à marca um enorme potencial para se tornar um grande player no mercado de soluções de pagamento móvel.





