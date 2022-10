Aprenda a transformar sua TV antiga em uma smart TV com apps de streaming

TV (foto: Pexels)

Os avanços tecnológicos da era digital transformaram diversos eletrônicos cotidianos em plataformas inteligentes: computadores pessoais se tornaram comuns, mais baratos e até mesmo portáteis, enquanto o nascimento dos smartphones mudou completamente nosso cotidiano e interação com a tecnologia, gerando indústrias milionárias e alterando a forma como recebemos e consumimos conteúdo de mídia.





É por isso que diversas empresas procuram trazer recursos smart para outros dispositivos, e em 2022 uma das modalidades mais populares no mercado é a categoria de smart TV, aparelhos de televisão com sistemas operacionais completos, recursos mais avançados e, principalmente, acesso às lojas de aplicativos com serviços como Netflix, HBO Max, Crunchyroll, Amazon Prime Video e Globo Play. No entanto, os preços ainda são considerados elevados para a maioria dos consumidores, e se você já possui uma televisão funcional em casa, pode ser difícil justificar a compra de um novo modelo apenas para acessar as plataformas de vídeo - será que é possível converter uma televisão normal em smart? A resposta é sim, e o custo pode ser menor do que o esperado. Confira.



Por que usar uma smart TV?





Quando pensamos na funcionalidade básica de uma televisão, isto é, exibir com qualidade boa a imagem de canais através de cabo, receptores ou antenas, podemos nos questionar sobre a real utilidade dos recursos adicionais prometidos nos comerciais das smart TVs. E embora seja verdade que recursos como otimizador IA, modo gamer e outros recursos sejam dispensáveis para a maioria dos consumidores, é quando buscamos assistir ao mais novo lançamento exclusivo de alguma plataforma de streaming que a necessidade passa a ser mais clara.





A disputa pelas assinaturas mensais dos clientes faz com que aplicativos de streaming escolham lançar conteúdo exclusivo, com alto valor de produção e qualidade, disponível apenas através de seus aplicativos. Outro exemplo muito atrativo para os brasileiros é o consumo de esportes online via streaming: de acordo com dados da ExpressVPN , o Brasil já é um dos líderes em assistir às partidas através da internet, e durante a Copa do Mundo de 2022 a transmissão em maior qualidade possível (4K) será realizada apenas através do aplicativo Globo Play, sendo superior até mesmo à qualidade encontrada nos receptores de televisão a cabo tradicionais.



Transforme sua TV atual em smart TV





Se você está interessado em instalar aplicativos de streaming como Netflix e HBO Max diretamente na televisão, assistir à TV ao vivo pela internet (útil para os esportes), ou até mesmo rodar jogos para crianças ou através de conexões com o computador usando o Steam Link, a boa notícia é que adaptadores para converter qualquer televisão com entrada HDMI em smart TV são disponíveis e muito mais acessíveis do que comprar um novo televisor. Isso funciona em qualquer tipo de televisão, de LCD, plasma, LED, QDLED ou qualquer outra tecnologia de tela, desde que uma entrada HDMI esteja disponível para uso.





A conversão é realizada através da compra de um pequeno aparelho que possuirá o sistema operacional, o processador e memória, além do controle remoto smart. O mercado brasileiro oferece algumas opções distintas, com variedade de preços, benefícios e recursos:





Google Chromecast : um dos pioneiros neste mercado, o Google Chromecast já possui diversas gerações de produtos e uma das melhores razões entre custo e benefício. O aparelho adiciona o sistema Android, conhecido dos smartphones, à televisão e oferece acesso completo aos seus aplicativos. Por possuir alta performance, aguenta jogos e resolução 4K para os programas, além de receber atualizações e se conectar automaticamente aos aparelhos do Google Home como lâmpadas inteligentes, e permitir envio do vídeo de um smartphone diretamente para a televisão. Na loja oficial do produto no Brasil, é possível encontrar a terceira geração de Chromecast por R$ 299.

: um dos pioneiros neste mercado, o Google Chromecast já possui diversas gerações de produtos e uma das melhores razões entre custo e benefício. O aparelho adiciona o sistema Android, conhecido dos smartphones, à televisão e oferece acesso completo aos seus aplicativos. Por possuir alta performance, aguenta jogos e resolução 4K para os programas, além de receber atualizações e se conectar automaticamente aos aparelhos do Google Home como lâmpadas inteligentes, e permitir envio do vídeo de um smartphone diretamente para a televisão. Na loja oficial do produto no Brasil, é possível encontrar a terceira geração de Chromecast por R$ 299. Amazon Fire Stick : principal alternativa ao Chromecast, a linha Fire Stick de produtos é criada e distribuída pela gigante do varejo online Amazon, que nos últimos anos vem aumentando seu suporte ao mercado brasileiro. O produto conta com loja de aplicativos própria e sistema operacional customizado, integração com produtos inteligentes com a Alexa, e grande variedade de preços a depender da resolução de vídeo escolhida e capacidade de armazenamento. Na loja online da Amazon, o modelo mais barato suporta resolução full HD por apenas R$ 236, enquanto o modelo 4K custa cerca de R$ 426. É possível encontrar valores ainda mais competitivos durante as semanas promocionais da plataforma.

: principal alternativa ao Chromecast, a linha Fire Stick de produtos é criada e distribuída pela gigante do varejo online Amazon, que nos últimos anos vem aumentando seu suporte ao mercado brasileiro. O produto conta com loja de aplicativos própria e sistema operacional customizado, integração com produtos inteligentes com a Alexa, e grande variedade de preços a depender da resolução de vídeo escolhida e capacidade de armazenamento. Na loja online da Amazon, o modelo mais barato suporta resolução full HD por apenas R$ 236, enquanto o modelo 4K custa cerca de R$ 426. É possível encontrar valores ainda mais competitivos durante as semanas promocionais da plataforma. Roku e Mi Stick : produtos amplamente conhecidos no mercado internacional, os sticks da Roku e Xiaomi oferecem recursos similares aos oferecidos pela Google e Amazon, além de maior liberdade para customização do sistema. No entanto, graças ao menor suporte oficial e maior variedade de modelos, o custo pode ser difícil de calcular e defeitos ou problemas com o aparelho podem gerar maiores dores de cabeça ao buscar suporte técnico oficial no país.

: produtos amplamente conhecidos no mercado internacional, os sticks da Roku e Xiaomi oferecem recursos similares aos oferecidos pela Google e Amazon, além de maior liberdade para customização do sistema. No entanto, graças ao menor suporte oficial e maior variedade de modelos, o custo pode ser difícil de calcular e defeitos ou problemas com o aparelho podem gerar maiores dores de cabeça ao buscar suporte técnico oficial no país. TV box genérica: por fim, uma opção muito encontrada e vendida em plataformas como a OLX e pequenas lojas de eletrônicos pelo país são as “TV boxes” genéricas. Com baixíssimo custo, promessa de televisão grátis via IPTV e Android, milhares de pessoas investem nestes aparelhos. No entanto, é extremamente recomendável jamais comprar essa versão do produto: o sinal pirata de IPTV é frequentemente cortado e pode gerar multas ao consumidor, não há suporte técnico ou garantia, e diversos especialistas em segurança encontraram software capaz de roubar senhas ou cartões de crédito instalados diretamente na TV box.





Agora você já sabe como transformar qualquer TV em uma verdadeira smart TV, e pode economizar o dinheiro que seria gasto em um novo aparelho sem perder o acesso às mais novas séries e filmes, de qualquer plataforma de streaming, com facilidade.