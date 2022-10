Como lucrar com criptomoedas mesmo em momentos de baixa? Veja 6 dicas

Criptomoeda. (foto: Worldspectrum/Pexels)

Uma dúvida recorrente é se é possível lucrar ao comprar bitcoin na baixa, que é justamente o cenário atual. Quando o preço de um ativo baixa a partir de um nível mais elevado, alguns traders e investidores consideram que é um bom momento para comprar.





Para quem é novo nesse universo de investimentos, saiba que, nos anos 1930, um analista técnico, Ralph Nelson Elliott, estudou diferentes índices das bolsas. Esse estudo acabou em uma teoria segundo a qual os movimentos das bolsas podiam ser previstos, porque eles evoluíam conforme os esquemas repetitivos de alta e baixa, chamados de ondas.





Portanto, o conceito de compra em momentos de baixa se fundamenta nessa teoria. Nesse artigo, vamos explicar como ter bons rendimentos com ativos digitais mesmo em momentos de baixa!





Como lucrar com criptomoedas mesmo em momentos de baixa?





Continuando o que foi dito acima sobre comprar bitcoin na baixa, alguns investidores afirmam que a tendência é de alta a longo prazo. Outros dizem que quando não há uma tendência de alta, eles pensam que uma alta poderá ocorrer no futuro.





Nos dois casos, é possível afirmar que o mercado de criptomoedas é composto por ciclos, com quedas e subsequentes valorizações. Confira, a seguir, dicas para ganhar ao comprar bitcoin na baixa





1. Entender como funciona o mercado de criptomoedas





Da mesma forma que qualquer outro tipo de investimento, e com as criptomoedas não é diferente, o recomendado é entender o básico. E só começar a investir quando você tem uma noção sobre como funciona na prática.





Dessa forma, você vai poder fazer escolhas mais acertadas e rentáveis.





2. Investimento programado





Uma das melhores maneiras de tirar partido de um mercado em baixa é investir de forma regular. De fato, ninguém tem como prever quanto tempo vai durar essa situação.





Nesse sentido, o investimento programado é uma boa alternativa, que consiste em uma estratégia que permite gerar ganhos regulares, evitando investir todo o dinheiro em um mau momento.





Dessa forma, você pode comprar mais criptomoedas quando os preços caírem e menos quando subirem. Mas, a longo prazo, o preço médio de compra do seu ativo vai se equilibrar e você terá fortes chances de lugar quando o mercado se estabilizar.



3. Acompanhe os especialistas





Para quem não tem experiência nesse mercado de criptomoedas, a dica é acompanhar especialistas no assunto.





Existem vários grupos no Telegram ou outras mídias onde especialistas discutem suas análises e previsões do mercado, além de tendências e estudos técnicos. Uma outra opção é contar com o suporte de corretoras, já que são experts que podem lhe orientar como lucrar com criptomoedas.



4. Estude, aprenda e teste





Ninguém sabe quando um momento de baixa vai acabar ou quando um novo “boom” no mercado vai ocorrer. Mas você pode sempre aprender mais sobre a maneira de melhorar sua estratégia de investimento.





Quando você investe, seja em criptoativos ou na bolsa, existem várias plataformas para aprender testando suas estratégias, seguindo os sinais de mercado ou seguindo sua intuição.



5. Analise as atualidades e os indicadores





Todas as informações que você deve saber sobre o mercado de cripto estão disponíveis na internet. É a maneira mais simples de permanecer atualizado sobre o que está acontecendo no mercado.





Ter uma boa compreensão das condições do mercado e conhecer opiniões de analistas é um bom ponto de partida para ganhar dinheiro durante um mercado em baixa.





Como esse é um mercado movido a tendências, é necessário que você estude gráficos, acompanhe os indicadores, a fim de compreender qual é a situação atual.



6. Faça boas escolhas





Vale ressaltar que, você deve tomar decisões em função das suas necessidades e expectativas. Por isso, priorize a segurança e escolha com muito cuidado a quem você vai confiar seu dinheiro.





Antes de se lançar no mercado de criptomoedas, o primeiro passo é se registrar em uma corretora , sendo essencial que seja certificada pelo Banco Central.



Conclusão





Não existe nenhuma ferramenta para lucrar quando o mercado de criptomoedas está em baixa, entretanto, com uma boa estratégia de investimento, é possível obter ganhos a longo prazo com suas criptomoedas.





Lembrando que as criptomoedas são uma classe de ativos volátil que conhece altas e baixas. No entanto, investidores iniciantes não sabem fazer a distinção entre uma baixa temporária dos preços e um sinal de alarme indicando que os preços vão cair ainda mais.





Por isso, é importante se perguntar se você tem o perfil para tolerar o risco associado à criptomoeda, pois seu preço pode variar por volta de 50% em questão se semanas.





Por fim, fazer investimentos quando o mercado está em baixa não está isento de riscos, porque a situação pode se agravar.





Daí a necessidade de buscar o máximo de informações sobre esse tipo de investimento, preferencialmente a partir de especialistas, de forma a auxiliar na tomada de decisões mais assertivas.