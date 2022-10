Nubank, Lanistar e Neon: quais estão colocando poder bancário no seu bolso?

Lanistar (foto: Divulgação)

Os bancos digitais deram aos usuários mais liberdade financeira do que nunca. Desde fazer pagamentos com cartão digital até transferências onde quer que você esteja. Os bancos móveis permitem que os usuários controlem suas finanças a qualquer hora, com uma ampla variedade de vantagens que os bancos tradicionais simplesmente não podem oferecer.





Os três bancos/fintechs móveis que tem o objetivo de colocar a liberdade financeira no bolso de seus usuários são Lanistar , Nubank e Neon. Mas quão bem essas empresas estão se saindo para atingir essas metas? Há espaço para melhorias? Continue lendo para saber mais.





Nubank traz opções bancárias para os usuários





O titã da indústria Nubank é provavelmente o banco móvel mais conhecido no mercado atual, com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão. Essa avaliação coloca a empresa em uma posição única, pois é uma das cerca de 1.200 startups independentes a deter esse valor e a qualifica 'unicórnio'.





Depois de nove anos expandindo sua marca, o Nubank conseguiu capitalizar uma tendência e criar um aplicativo pioneiro. Com um layout simples e ampla funcionalidade, o Nubank é indicado para todos, atendendo tanto pessoas jurídicas quanto físicas.





Quer mais? O Nubank também oferece oportunidades de investimento e seguro para os usuários, basta que usem suas contas para acessar seguro de vida e móvel, entre outros.





A simplicidade e variedade nos serviços do Nubank é o que permitiu que ganhasse tanta popularidade. A acessibilidade simples do aplicativo fez com que ele crescesse para mais de 50 milhões de usuários. No entanto, ele não é o único banco móvel no mercado.



Neon aproveita a oportunidade de se tornar alternativa ao Nubank





Como alternativa ao Nubank, alguns consideraram recorrer ao Neon.





Assim como o Nubank, o Neon oferece muitos serviços para seus membros, incluindo empréstimos, oportunidades de investimento e até a opção de ter os salários dos usuários transferidos diretamente para sua conta Neon.





Com essas opções exclusivas de usuário, combinadas com a fórmula aperfeiçoada pelo Nubank de um aplicativo fácil de usar, o Neon se tornou uma opção de banco online para muitas pessoas. No entanto, quando se trata de acessibilidade, a fintech tem uma falha.





Como faço para baixar o Neon?





Para usar a conta digital Neon, o telefone do usuário deve estar equipado com a tecnologia Near Field Communication (NFC). Essa tecnologia não está disponível para iPhones de modelos mais antigos, bem como para alguns dispositivos Android, o que significa que aqueles que possuem esses aparelhos não podem acessar o aplicativo Neon.





Não tem a tecnologia NFC no seu dispositivo? Não fique receoso, pois a Lanistar te dará suporte.



Lanistar, feita para todos





O recém-lançado aplicativo de banco móvel Lanistar é um dos mais comentados do mercado, com sua ampla campanha publicitária de mídia social, incluindo alguns dos maiores influenciadores do Instagram: David Luiz e Bruno Berti.





O aplicativo Lanistar foi projetado pensando em todos os usuários e, como tal, é totalmente adaptável a qualquer smartphone. Ele pode ser configurado para seu dispositivo, fornecendo a melhor experiência possível, o que significa que, se você estiver usando um aparelho iOS ou Android, o aplicativo Lanistar funcionará para você.

Ter um aplicativo que atenda perfeitamente às necessidades de seus usuários é o principal objetivo da Lanistar: ele tem um design requintado e simples que facilita a navegação e certamente destacará os recursos mais essenciais, como transferências PIX.





O aplicativo é separado em cinco widgets principais, que servem como guias simples para os serviços da plataforma. A página 'Conta’ dá aos usuários acesso às informações no banco Lanistar em um piscar de olhos. A página 'Pagamentos' oferece opções para todos os cenários de transações do dia a dia. Todos os serviços são fáceis de serem encontrados no aplicativo da Lanistar, permitindo que você se concentre em suas finanças ao invés disso.



Por que devo baixar a Lanistar?





Com a atual técnica de marketing de influenciadores sendo realizada pela Lanistar, a marca está a caminho de ganhar grande tração. Os influenciadores em plataformas como o Instagram têm um enorme engajamento. Matheus Lustosa, por exemplo, possui mais de 1,5 milhão de seguidores. O número definido para atrair a Lanistar deve ser significativo.





Como tal, registrar-se no projeto antecipadamente não apenas permitirá que você se torne um criador de tendências, mas também que os jovens tenham suas opiniões ouvidas em alto e bom som sobre o futuro do aplicativo.

Com o aplicativo ainda sendo relativamente novo, a equipe da Lanistar tem trabalhado incansavelmente para receber o feedback dos usuários. Essas opiniões auxiliam na criação de uma plataforma que atenda perfeitamente às necessidades dos clientes. Essa conectividade é algo raramente visto em aplicativos bancários móveis mais populares e faz da Lanistar uma oportunidade única para os afiliados deixarem sua marca em um projeto potencialmente inovador.





