Matheus Lustosa prefere a Lanistar a outros bancos digitais; veja as razões

Lanistar. (foto: Divulgação)

O Brasil tem visto um aumento exponencial no uso de bancos digitais desde 2020. De acordo com Jeremy Baber, CEO da Lanistar, os bancos tradicionais no Brasil decepcionaram seus clientes ao adotar uma conduta única para lidar com transações. Por outro lado, a fintech on-line Lanistar será uma opção imperdível para esses clientes, já que fornece cartões de pagamento multiuso. A abordagem da Lanistar é simples e eficaz: você controla seu dinheiro; ele não controla você.





Após o lançamento no Brasil no início deste ano, o plano da Lanistar é emitir um número grande de cartões no mês de outubro com a possibilidade de usar PIX e GooglePay. Um dos recursos interessantes para ficar de olho é a troca de criptomoedas, que permitirá que os clientes tenham todos os seus ativos financeiros em um local seguro.





Com todos esses recursos interessantes prontos para serem lançados aos clientes no Brasil, muitos influenciadores no país estão aproveitando os serviços sem complicações e os sofisticados cartões bancários da Lanistar. O famoso ator e cantor Matheus Lustosa prefere a Lanistar a outros bancos on-line. Entenda o motivo.



A segurança é importante

Banco digital. (foto: Divulgação)



Já passou o tempo em que um simples hacker podia invadir uma conta bancária. Com a atualização de segurança a cada 30 segundos e suporte 3DS, as contas bancárias da Lanistar têm proteção robusta, proporcionando maior tranquilidade aos seus clientes.





Matheus disse: Lanistar é segurança. Com as opções 'Congelar e descongelar' no aplicativo, os clientes podem ter mais segurança com suas finanças. A única maneira do dinheiro sair da conta é após a permissão do cliente. Os recursos de alteração do código PIN e o 3DS oferecem ao cliente uma retenção completa de seu dinheiro e transações.



Elegante, ousado e estético





A influência é a única moeda que importa. E uma grande influência sempre vem com um pouco de estilo. Com os cartões multicoloridos da Lanistar, Matheus encontrou uma forma de exibir seu estilo. O ator e cantor que trabalhou em Z4 e Carrossel postou fotos das diferentes tonalidades de cartões físicos da Lanistar em sua conta do Instagram – Phantom Black, Blood Orange e Ocean Spray.

Estético. (foto: Divulgação)



Quem conhece o trabalho de Matheus sabe que ele adora estética. Seu perfil no Instagram tem fotos que despertam a criatividade e apreciam a beleza. Ao fazer parceria com a Lanistar, ele deu um passo à frente em sua busca pela moda.



Integração de criptomoedas





A Lanistar está avançando dia após dia, apresentando novidades para os clientes no Brasil. Para conseguir isso, ela planeja lançar uma carteira de criptomoedas que será perfeitamente integrada ao aplicativo. As exchanges de criptomoedas como Binance e Coinbase têm uma interface de usuário complicada com gráficos e figuras que não são úteis. A carteira de criptomoedas da Lanistar será fácil de entender e usar.





Matheus é um apaixonado por moda e pode estar de olho no próspero mercado de NFTs e nos negócios digitais. A exchange de criptomoedas no aplicativo da Lanistar dará a ele e a milhões de outros clientes no Brasil a capacidade de trocar criptomoedas. Se a troca for entre duas contas Lanistar, a taxa de transação será muito baixa ou nenhuma.

Resumindo: Lanistar ou nada

Banco on-line. (foto: Divulgação)



A Lanistar fez parceria com mais de 400 influenciadores no Brasil, resultando em uma quantidade impressionante de cadastros. Os influenciadores estão trazendo credibilidade à marca e o banco digital está prosperando para provar sua credibilidade.





Matheus Lustosa já se decidiu. Quando você vai fazer parte da revolução do banco on-line?