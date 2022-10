Responsabilidade social: como Lanistar e C6 Bank causam um impacto positivo

Lanistar. (foto: Divulgação)

À medida que os efeitos dos gases do efeito estufa aumentam, o Brasil tem visto mais incêndios florestais do que nunca. Durante as últimas décadas, os padrões de precipitação mudaram significativamente e as temperaturas aumentaram 0,5°C. Com os riscos crescentes das mudanças climáticas, os bancos estão adotando práticas ambientais para um futuro melhor.

Empresas e, mais importante, Bancos e Fintechs, estão assumindo compromissos de serem mais ecologicamente corretos, adotando estratégias ESG para reduzir o carbono e incorporando políticas com foco na sustentabilidade. Muitas empresas como Lanistar e o C6 Bank têm a 'Responsabilidade Social' no centro de sua missão.

Lanistar: meio ambiente no coração

A Lanistar orgulha-se de ser a próxima revolução nos bancos on-line. Com seu cartão de pagamento polimórfico e recursos inovadores, Lanistar já deixou sua marca no mercado do Reino Unido. Seu aplicativo do usuário fácil de usar pode ser acessada em dispositivos iOS e Android com o clique de um botão e pode ser usada em todo o mundo em mais de 38 milhões de pontos de venda.

Mantendo sua responsabilidade social em mente, a Lanistar opera totalmente on-line com suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, via e-mail, app ou WhatsApp. À medida que muitas empresas ficam on-line, reduz as emissões de carbono criadas pela abertura de filiais em vários países. O cartão Lanistar também se encaixa de forma inteligente no aplicativo, reduzindo ainda mais as emissões de produção. Mas, o banco sugere às pessoas que quiserem um cartão físico, entrar na lista de espera no aplicativo – mantendo as necessidades dos clientes sob controle.

À medida que a Lanistar planeja alcançar mais clientes no Brasil, o país se beneficiará não apenas de seu sistema de pagamento on-line robusto e seguro, mas também das práticas sustentáveis que o acompanham.



C6 Bank: foco na sustentabilidade





O C6 Bank oferece muitos recursos para seus clientes no Brasil: transferências ilimitadas de PIX e TED, manutenção de conta gratuita, compras e saques no exterior, para citar alguns. Usado por mais de 20 milhões de pessoas, o banco também conta com contas digitais, cartões de crédito, investimentos e muito mais, tudo em um só app.

Com recursos impressionantes, o C6 Bank garante acompanhar as necessidades sustentáveis de administrar um negócio. Em seu relatório anual de 2021, o banco publicou que "zerou as emissões de carbono pelo segundo ano consecutivo e encerrou o ano lançando o primeiro cartão biodegradável do Brasil, símbolo de engajamento com a sustentabilidade e o meio ambiente”.

O programa Atmos no app do banco permite ganhar pontos em cada compra. Os pontos podem ser usados para aproveitar o cashback, recompensas e descontos em compras futuras. Além disso, os clientes podem relaxar e não se preocupar com a expiração dos pontos. De fato, uma maneira econômica de encher as sacolas de compras.

Resumindo

O mundo está passando por secas, incêndios florestais e calor extremo. Em tempos tão tumultuados, a Lanistar está se comprometendo a contribuir para salvar o meio ambiente e o C6 Bank está encontrando formas inovadoras de combater as mudanças climáticas.

