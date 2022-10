Conheça 5 softwares incríveis para visualizar arquivos em PDF

Leitor de PDF. (foto: Freepik)

Desde que a empresa multinacional americana de software de computador, Adobe, desenvolveu e lançou um formato de arquivo chamado PDF no ano de 1992, ele cresceu e se tornou um dos formatos de arquivo mais populares e usados %u200B%u200Bno mundo!





Sejam empresas corporativas, instituições de ensino, empresas de comércio eletrônico, bancos ou qualquer outro setor, ler PDF ou abrir arquivo PDF é sinônimo de segurança e praticidade.





Um formato PDF geralmente inclui textos, imagens, fontes, gráficos e multimídia, e é o formato perfeito para proteger seus documentos de qualquer tipo de modificação ou interferência – você pode entender melhor sobre criptografia lendo o artigo ‘Como abrir arquivo PDF protegido por senha no Windows’.





leitor de PDF embutido, você imagina que baixar leitor de PDF é algo desnecessário, certo? Apesar da Adobe ser um grande player no mercado, Como a maioria dos navegadores possui umembutido, você imagina queé algo desnecessário, certo? Apesar da Adobe ser um grande player no mercado, a melhor alternativa ao instalador offline do Adobe Reader é um debate e tanto.





visualizador de PDF confiável, como o Wondershare No entanto, estamos aqui para lhe dizer que umconfiável, como o Wondershare PDFelement , geralmente, tem mais vantagens do que um embutido em um navegador.





Existem vários apps para abrir PDF gratuitos disponíveis no mercado e, neste artigo, reunimos uma lista de alguns dos melhores! Quer saber quais são? Então pule direto para lista abaixo.



Primeiramente, o que é um leitor de PDF?





PDF significa Portable Document Format, um formato de arquivo comumente usado que é fácil de imprimir e compartilhar. No entanto, um arquivo PDF não pode ser modificado ou convertido de volta ao seu formato original.





Para ler PDF, você precisa baixar um leitor de PDF. O que é isso, você pergunta? Como o próprio nome sugere, um leitor de PDF é um aplicativo usado para abrir arquivo PDF. É simples assim!





A funcionalidade de um leitor de PDF é trabalhar com o código necessário para interpretar os dados dentro de um arquivo PDF, que então instrui o software sobre como exibir os diversos elementos de cada página do PDF. Eles são basicamente a chave para interpretar e visualizar todos os dados que os arquivos contêm.





Além disso, um leitor de PDF é ótimo se você quiser manter seu conteúdo seguro e compartilhar seus arquivos com outras pessoas. Dito isso, aqui estão nossas 5 sugestões de softwares para visualizar PDF em 2022.





1. Wondershare PDFelement





O Wondershare PDFelement é carregado com vários recursos que ajudarão todos os usuários a visualizar PDFs, seja você um usuário pessoal ou comercial. Você pode editar e ler PDF de Kindles, eBooks, desktops e muito mais.





O Wondershare PDFelement também possui grande compatibilidade com todas as versões do Windows, do Windows XP ao Windows 10. Com seus amplos recursos, o PDFelement é um dos leitores de PDF mais populares para Windows. Aqui estão alguns benefícios de utilizar a ferramenta:





permite converter PDFs, ler PDF, criar PDFs, anotar PDFs, editar PDFs, adicionar marcas d'água, redimensionar e girar objetos gráficos no documento PDF e até proteger PDFs com senhas;

seu recurso OCR avançado suporta 17 idiomas;

você pode alterar os modos de visualização rapidamente com sua função de arrastar e soltar;

possui uma interface de usuário simples que permite aos usuários carregar mais de 300 formatos diferentes.





Além disso, a interface do software, como você pode ver a seguir, é simples e intuitiva:

Software. (foto: Reprodução)





2. Adobe Acrobat Reader DC





Vamos começar a lista com o Adobe Acrobat Reader DC, um leitor de PDF gratuito compatível com a maioria dos sistemas operacionais e vários dispositivos. Ele permite visualizar, ler, comentar e compartilhar PDFs e lida facilmente com a abertura de vários arquivos de uma só vez sem o risco de travar.





Um recurso interessante do Adobe Acrobat Reader DC é que ele possui um modo de conversão de texto em fala que permite ler seus textos em voz alta e guiá-lo junto com documentos difíceis de ler.





Usando este leitor de PDF, você pode visualizar seus documentos na visualização de guias. Ele ainda permite destacar textos, adicionar comentários e preencher e assinar formulários.





O Adobe Acrobat Reader DC se integra ao Adobe Document Cloud e a outros sistemas de armazenamento em nuvem, como Microsoft OneDrive, Box, Dropbox e muito mais.



3. Foxit Reader





Se você deseja colaborar em seus arquivos PDF, o Foxit Reader é uma ótima opção para você. É um leitor de PDF baseado em nuvem que permite criar PDFs carregando digitalizações ou convertendo planilhas do Excel, documentos do Word ou apresentações do PowerPoint.





O Foxit Reader permite mesclar vários PDFs em um novo arquivo e compartilhá-los com segurança na nuvem. Possui recursos de segurança incríveis que incluem criptografia, senhas e assinaturas digitais para manter seus arquivos seguros e privados. Ele ainda possui um modo de leitura segura que desativa o JavaScript incorporado em PDFs.





Com o Foxit Reader, você pode conceder aos leitores acesso ao seu documento, autorizá-los a editar ou comentar o arquivo e colaborar com eles sem esforço. A parte mais legal é que você pode acompanhar e visualizar a atividade deles e descobrir quem abre seu documento e quais alterações estão fazendo.



4. Nitro Reader





Outro leitor de PDF poderoso como o Wondershare PDFelement, Adobe Acrobat DC e o Foxit Reader é o Nitro Reader. Ele possui um software de menu em estilo de faixa de opções com uma interface limpa e fácil de navegar. O programa permite que você visualize, crie, revise, compartilhe e proteja arquivos PDF.





Com o Nitro Reader, você pode criar facilmente novos arquivos PDF simplesmente arrastando e soltando os arquivos no leitor. Ele ainda permite que você altere a orientação e as cores de seus arquivos.





Um recurso notável do Nitro Reader é que ele fornece um modo de tela sensível ao toque para trabalhar em um tablet. Isso é ótimo para ler e-books, pois permite folhear as páginas. Com relação à segurança, este leitor de PDF trabalha com certificação digital e possui assinatura digital para fazer login ou abrir documentos.



5. Slim PDF





Procurando um leitor de PDF leve porque você tem espaço limitado em seu disco rígido? Então o Slim PDF é uma excelente escolha para você. É um dos menores leitores de PDF de desktop disponíveis no mercado, com apenas 1,43 MB de tamanho de download.





O Slim PDF tem um design muito intuitivo, simples e livre de distrações. Ele permite que você leia, visualize e até imprima seus arquivos PDF. Ele fornece outros recursos padrão, como rotação, pesquisa de texto, ampliação e redução.





Como o leitor de PDF Slim é incrivelmente leve, ele tem um tempo de carregamento comparativamente mais rápido do que seus concorrentes. Ele também oferece a opção de escolher entre o modo claro e o modo escuro.