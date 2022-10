Sites de apostas: saiba onde apostar para ganhar dinheiro

Apostas. (foto: Norma Mortenson no Pexels)

O Brasil é um dos mercados que possuem um grande potencial para o setor de apostas esportivas e cassino online. Muitos sites internacionais vêm consolidando cada vez mais presença nacionalmente, abrindo assim um leque ainda mais diverso de sites para que os jogadores possam escolher onde apostar.





Entretanto, com tantas opções disponíveis, é comum surgirem algumas dúvidas. Onde apostar para ganhar dinheiro real? É possível lucrar com os jogos?





Para lhe ajudar a entender mais sobre o assunto antes de fazer sua escolha, vamos responder neste artigo algumas das dúvidas mais frequentes sobre o lucro com as apostas.





Qual o melhor site de apostas para ganhar dinheiro?





Com centenas de sites de apostas disponíveis, é comum que a maioria dos brasileiros fique na dúvida sobre qual o melhor site de apostas para ganhar dinheiro.





Para facilitar na escolha, nossa equipe selecionou dois sites que podem ser considerados os melhores sites de apostas que oferecem grandes chances de ganhar dinheiro real no Brasil:

Bet365 e Apostaquente.





Bet365





Um dos sites de maior renome mundial e com grande popularidade entre os jogadores nacionais, o site da Bet365 é considerado um dos que oferecem grandes oportunidades com as apostas esportivas.









A Apostaquente vem crescendo cada vez mais entre os jogadores brasileiros e ganhando espaço entre aqueles que veem as apostas esportivas não apenas como um entretenimento, mas também como investimento.





O site apresenta uma plataforma intuitiva e simples de usar, tem um dos maiores portfólios de eventos para apostas esportivas e um ótimo atendimento ao cliente 24 horas e 100% em português.





Um diferencial do site é que eles oferecem constantemente bônus e apostas grátis para as apostas esportivas, o que pode ser considerado um benefício para atingir lucros reais nas apostas. Confira também sempre os bônus personalizados e bônus de boas-vindas.





(Este link não possui link de afiliação nem comissão)





É possível lucrar com jogos que dão dinheiro de verdade?





Uma das dúvidas mais comuns entre os apostadores iniciantes é se é possível lucrar com jogos que dão dinheiro de verdade. Em linhas gerais, é preciso ressaltar que a sorte, conhecimento e algumas estratégias são fatores essenciais para obter resultados positivos nas apostas e jogos de azar.





Sendo assim, para lucrar com jogos de apostas é crucial que o jogador utilize algumas estratégias e análises que ajudem a potencializar a probabilidade de ganhos e minimizar os riscos.





Experts do assunto recomendam também algumas ações que podem ajudar a potencializar os ganhos. Veja abaixo:





ser racional: o controle emocional é um fator essencial para obter bons resultados nas apostas. Desconsidere apostar por intuição ou sem ter feito uma análise completa antes de investir seu dinheiro;

jogar com responsabilidade: não se esqueça que os jogos e apostas online são, mais que tudo, uma opção de entretenimento. Desta forma, invista apenas o que foi planejado, faça o controle da banca e não aposte mais do que você pode financeiramente;

colocar objetivos: Ter objetivos bem traçados é crucial na hora de investir. Para obter lucros com os seus investimentos em apostas esportivas, faça um planejamento financeiro adequado e estabeleça objetivos;

utilizar bônus: as casas de apostas costumam oferecer bônus, apostas grátis e giros grátis. Estes podem ser um grande aliado para aqueles jogadores que visam lucrar com as apostas.



Como ganhar dinheiro apostando em jogos de futebol?





Não existe uma estratégia garantida para ganhar dinheiro apostando em jogos de futebol. Porém, existem algumas práticas que, ao lado do conhecimento sobre o esporte, podem potencializar as chances de lucro com as apostas no esporte.





Veja abaixo algumas práticas que podem lhe ajudar a ganhar dinheiro apostando em jogos de futebol:





estude as regras: estude todas as regras do esporte e dos campeonatos em que deseja apostar. Ter um conhecimento aprofundado sobre como tudo funciona é essencial para lhe ajudar a formar apostas certeiras;

controle seu emocional: qualquer pessoa que faça investimentos está ciente de que o controle emocional é imprescindível na hora de investir. O mesmo se aplica para os investimentos em apostas de futebol. Para obter bons resultados, é importante ser racional na hora de apostar dinheiro real;

assista aos jogos dos campeonatos que deseja apostar: fique por dentro de tudo que acontece no campeonato, assista aos jogos e se intere sobre o desempenho dos atletas, condicionamento físico e condições climáticas. Isso lhe ajudará a ter um melhor entendimento antes de apostar;

fique por dentro do que os profissionais falam: acompanhe as notícias dos campeonatos em que deseja apostar, blogs e redes sociais dos profissionais da área. Além disso, acompanhe também dicas de apostadores profissionais.



Quais os melhores jogos para lucrar em Cassino?





A popularidade dos cassinos online está crescendo cada vez mais no Brasil e muitos jogadores estão buscando além da diversão, o lucro. Para os que procuram investir no Cassino e lucrar com os jogos, nossa equipe preparou uma análise para facilitar na escolha.





1. Melhores Slots para lucrar no Cassino





Para escolher os slots com mais chances de lucro, deve-se observar a taxa de Return to Player (RTP), para saber quais pagam mais aos jogadores. Aqueles que possuem um maior RTP são também os melhores para lucrar no Cassino. Alguns exemplos de slots com RTP altos são: Mega Joker da Netent, Jackpot 6000 da Netent, 1429 Uncharted Seas da Thunderkick, Marching Legions por Relax Gaming.



2. Melhores roletas para investir





As roletas europeias são melhores que as roletas americanas em termos de chances de lucro real. Isso se justifica pelo fato da roleta americana possuir uma casa a mais, reduzindo as possibilidades do apostador ganhar.



3. Ganhar dinheiro com Poker





O poker pode ser considerado um dos melhores jogos de cassino online para investir. Com o crescimento exponencial dos adeptos aos jogos de cassino online no Brasil, o interesse em ganhar dinheiro com o poker vem aumentando também. Por isso, muitos torneios online são realizados todos os dias em diversas casas de apostas online, com prêmios em dinheiro real.





Aplicativo de apostas para ganhar dinheiro





Os aplicativos de apostas já ultrapassaram as apostas feitas em desktop. Isso pelo fato de que os aplicativos são mais acessíveis e simples, facilitando o dia a dia do apostador, que por sua vez consegue fazer sua aposta de onde estiver, pela tela do smartphone.





Nossa equipe analisou diversos aplicativos de apostas para ganhar dinheiro e selecionou dois aplicativos considerados os melhores hoje no mercado brasileiro: o aplicativo da Bet365 e Apostaquente.



Como declarar o lucro das apostas?





O lucro das apostas deve ser declarado em “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva” na declaração de imposto de renda da Receita Federal.





Entretanto, apenas rendimentos em apostas somados a todos os recebimentos do ano que apresentem valores superiores a R $28.559,70 são obrigados a serem declarados.



Conclusão





