Saiba a importância dos jogos educativos on-line para as crianças

Jogos on-line. (foto: Julia M Cameron)

A nova geração já nasceu em um mundo conectado e em constante transformação e evolução graças à tecnologia. Desta forma, jogos educativos on-line criam alternativas educacionais mais acessíveis e promovem um aprendizado mais leve e eficaz.





Quando empregados de maneira correta, os jogos educativos podem se tornam grandes aliados no processo educacional, garantindo uma aprendizagem mais prática, versátil e de alta performance, além de incentivar o engajamento e desenvolvimento das crianças.





Tais jogos podem explorar diversas aptidões e habilidades como o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas, a coordenação motora e a gestão de tarefas e equipes.





Ao explorar o lado lúdico das crianças, os jogos educativos tornam-se menos cansativos e incentivam o desenvolvimento infantil e a socialização de maneira mais divertida, contribuindo diretamente para a formação das crianças em vários sentidos.





Confira 6 jogos educativos on-line

Xadrez

O clássico jogo de tabuleiro está disponível on-line em diversas plataformas, o game que consiste em elaborar estratégias para vencer a partida pode ajudar a criança a desenvolver algumas habilidades como: raciocínio,concentração, paciência e imaginação.



Jogo da Memória

O Jogo da Memória (também conhecido como Racha Cuca) possui diversas versões, mas em todas elas o objetivo é o mesmo: memorizar e encontrar as figuras semelhantes. Neste jogo as crianças aprendem a reconhecer pessoas, animais, objetos e recebem um estímulo direto para o foco e a concentração, auxiliando no desenvolvimento de habilidades cognitivas.



Quebra-cabeças e puzzles

Os quebra-cabeças e puzzles estimulam o raciocínio lógico dos pequenos e a capacidade de resolver problemas. Os jogos exigem criatividade e persistência para montar estratégias e chegar ao fim do jogo, além de também auxiliarem no desenvolvimento neurológico e psicomotor.



Caça-Palavras e Jogo da Forca

Ambos os jogos trazem diversos benefícios para a alfabetização e aprendizagem da criança, eles auxiliam: a aumentar a fluência linguística, melhorar a ortografia, reconhecimento de letras e palavras, ampliação do vocabulário e mantém o cérebro ativo e focado.



Trivia

Trivia, quiz ou jogos de perguntas e respostas são disponibilizados em diversas temáticas e modos, tais games desafiam o conhecimento geral e popular das crianças, e podem ser jogados entre todas as idades, incentivando os alunos a estudarem de forma mais prática e divertida.





Há um jogo para tudo

Já pensou em melhorar o desempenho em uma disciplina específica jogando? Com a internet isso se tornou possível. Atualmente existem diversos sites e aplicativos que disponibilizam uma vasta gama de jogos educativos que englobam leitura, matemática, ciências, história, geografia e outras linguagens.





Cabe lembrar que também há a possibilidade de aprender palavras e dialetos de outros idiomas jogando, já que muitas das plataformas on-line oferecem a possibilidade de jogar em inglês ou espanhol.



Em alta!

Com o distanciamento social de 2020, as marcas de games expandiram seus negócios com jogos que mesclam diversão com conteúdos educacionais, hoje, diversos pedagogos, psicólogos e educadores ajudam na criação de jogos infantis.





De acordo com o relatório da Pesquisa Gamer Brasil (PGB) de 2021, cerca de 72% dos brasileiros têm o costume de jogar jogos eletrônicos, independentemente da plataforma. A variedade, gratuidade e a praticidade proporcionada pelos jogos on-line ajudam esse número a crescer ainda mais.





As famílias que desejam inserir os jogos educativos on-line na vida das crianças devem desempenhar alguns papéis importantes: