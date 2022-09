Empréstimo agora na conta: como conseguir crédito rapidamente?

Empréstimo. (foto: Freepik)

Emergências e situações imprevistas fazem parte da vida de todas as pessoas. Um veículo ou material de trabalho com defeito, problemas de saúde repentinos, a necessidade de reformas por conta de problemas em casa e tantos outros cenários como esses requerem soluções imediatas para não tornar o problema ainda maior.





em fevereiro deste ano as solicitações cresceram 161% em comparação ao mesmo mês no ano passado, conforme aponta o Índice FinanZero de Empréstimos (IFE). Comparado a outros tipos de linha de crédito, o empréstimo pessoal costuma oferecer maiores chances de aprovação, além de contar com menos processos e, por isso, ser também mais ágil, ideal para quem precisa de Por isso, muita gente recorre aos empréstimos pessoais para segurar as pontas durante períodos difíceis. Apenas para saúde, por exemplo,, conforme aponta o Índice FinanZero de Empréstimos (IFE). Comparado a outros tipos de linha de crédito, o empréstimo pessoal costuma oferecer maiores chances de aprovação, além de contar com menos processos e, por isso, ser também mais ágil, ideal para quem precisa de empréstimo agora na conta





Cresce o número de empréstimos pessoais concedidos em 2022





Seja para pagar dívidas, lidar com emergências ou investir em pequenos negócios, milhares de brasileiros recorrem aos empréstimos pessoais. Conforme aponta o relatório da Simplic, no final de 2021 foram 2,6 trilhões de reais concedidos em crédito pessoal.





Como muitas vezes a razão para tantas solicitações é a manutenção da saúde financeira, muitas empresas hoje em dia se dedicam a acelerar a liberação de crédito para esses públicos. Por isso, para quem precisa de dinheiro agora na conta, é fundamental fazer uma pesquisa prévia não só para chegar às empresas certas, mas também para garantir as condições de crédito mais compatíveis com cada perfil de crédito.





Empréstimo agora na conta e on-line: é possível?





Não só é possível, como também é mais rápido. Muitos bancos e instituições financeiras já oferecem esse tipo de benefício para os seus clientes. Para quem já tem conta em um banco, vale a pena conferir o site ou aplicativo da instituição e verificar se existe a opção de solicitar empréstimo on-line.





Também é possível buscar por empresas especializadas na concessão de linhas de crédito. Na SuperSim, por exemplo, é possível conseguir empréstimo agora na conta. Contando com a maior taxa de aprovação do mercado, a empresa oferece tanto empréstimos sem garantia como também com garantia.





As duas opções são bastante rápidas de conseguir, mas o crédito com garantia permite economizar nas taxas de juros, diminuindo o CET (Custo Efetivo Total) da proposta e ajudando quem precisa de dinheiro, mas também preza pela economia.





De acordo com a empresa, para ter acesso a essa opção não é necessário ter bens de alto valor para oferecer como garantia. Com um celular de sistema operacional compatível com o app da SuperSim já é possível solicitar.





Assim que a proposta é aprovada, o valor contratado é transferido para a conta cadastrada pelo cliente em até 30 minutos, já que a operação é feita via Pix.





Quais os passos para conseguir um empréstimo ágil?





Cada empresa tem o seu próprio processo de solicitação, que pode variar, inclusive, conforme o tipo de crédito.





No financiamento, por exemplo, apesar de as taxas de juros serem reduzidas, a aprovação pode ser mais demorada, visto que o cliente precisa apresentar uma quantidade maior de documentos, que passarão por uma análise minuciosa. Além disso, o valor contratado só pode ser usado para o fim acordado com o banco no momento da solicitação, como para comprar um carro, por exemplo.





Já no caso do empréstimo pessoal, principalmente online, em alguns passos o cliente já consegue concluir a solicitação, além de usar o valor do empréstimo como preferir, sem precisar comunicar o banco. Na SuperSim, em cerca de 5 minutos é possível preencher e enviar a proposta, que será analisada internamente. Pouco tempo depois o cliente recebe uma ligação para a confirmação dos dados fornecidos e é informado sobre o status do seu pedido.



Cuidados ao solicitar empréstimo pessoal rápido





Quando o assunto é dinheiro , a pressa é inimiga da perfeição e pode envolver os solicitantes de empréstimos em problemas. Então é importante ter cuidado ao disponibilizar dados importantes ou mesmo fazer transferências.





Um dos tipos de golpe mais comuns envolve a solicitação de um depósito antecipado para a liberação do crédito. A prática é proibida pelo Banco Central, por isso é essencial acender o alerta vermelho ao se deparar com essa situação e cancelar as negociações imediatamente.





Confira outras dicas da SuperSim para conseguir um empréstimo agora na conta com segurança:





pesquise sobre a instituição financeira. Verifique se ela é uma correspondente bancária autorizada e se tem um CNPJ ativo;

veja o que a mídia ou outras pessoas falam sobre ela. Assim é possível não só se certificar de que a empresa é real, mas também se quem já fez negócios com ela recomenda os serviços;

nunca faça depósitos em contas de pessoa física. Empresas sérias trabalham apenas com o CNPJ, portanto todas as contas ligadas ao negócio devem ser de pessoa jurídica;

atenção às propostas muito tentadoras. Clientes que têm pressa costumam também ter menos atenção aos detalhes no momento de solicitar um empréstimo, podendo ser vítimas mais fáceis para os golpistas;

cuidado com as solicitações de dados via canais não oficiais da empresa. Além disso, nunca forneça o código de acesso das suas redes sociais.



Qual a melhor forma de conseguir um empréstimo agora na conta?





Estando informado e sabendo como se proteger de fraudes, o primeiro passo para conseguir um empréstimo rápido é verificar o seu score de crédito. As instituições financeiras usam esse dado não só para aceitar ou recusar propostas, mas também para determinar qual o valor a ser liberado para cada cliente.





Se o seu score está baixo, vale a pena realizar uma organização financeira minuciosa para conseguir pagar as contas em dia. Assim será possível também colocar todas as despesas em ordem, entender exatamente o que está sendo feito com o orçamento mensal e conseguir negociar propostas com taxas de juros e parcelas que cabem dentro desse planejamento sem causar dor de cabeça.





Além disso, os empréstimos online costumam ter muito menos processos burocráticos do que as solicitações feitas diretamente nas agências. Nessa modalidade, o cliente não só economiza tempo, já que não é preciso se deslocar até o banco nem apresentar muitos documentos para a comprovação dos dados pessoais, como também consegue uma aprovação acelerada.