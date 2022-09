Golpe ao solicitar empréstimo on-line: 6 dicas de como se proteger

Golpe. (foto: Pixabay)

O golpe do empréstimo ganhou popularidade nos últimos anos entre estelionatários. Segundo dados do CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), junto ao SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), somente em 2019 foram cerca de 12 milhões de golpes sofridos por brasileiros via internet relacionados a serviços financeiros.





O número é preocupante. Os criminosos utilizam diversas táticas de convencimento, até mesmo se passando pelo Banco Central, por isso estar informado é fundamental para saber como se proteger ao oferecer seus dados ou fazer negociações de empréstimo on-line



Como funcionam os golpes?

Ofertas muito boas e que destoam do restante no mercado, solicitação de dados via redes sociais e pedido de depósito antecipado são algumas das formas preferidas de aplicar golpes. Elas são usadas em contextos diferentes — tanto para roubar dinheiro como também dados pessoais —, então é importante ter atenção para identificar rapidamente qualquer atividade suspeita.

Solicitação de depósito antecipado

Nessa prática, o cliente negocia os detalhes do empréstimo on-line com a suposta instituição financeira e, ao final do processo, recebe um pedido de depósito antecipado, seja do valor das taxas do empréstimo, seja da primeira parcela. É provável que esse cliente nunca mais veja esse valor e também não consiga mais entrar em contato com o golpista.





Solicitar qualquer tipo de depósito, seja por qualquer motivo, é proibido pelo Banco Central. Sempre desconfie quando se deparar com essa situação e não leve as negociações adiante.



Ofertas de linha de crédito para roubar dados pessoais

Nem sempre a intenção dos golpistas é ter acesso direto ao dinheiro das vítimas. É possível também ter os dados pessoais roubados ao fornecê-los durante o preenchimento de propostas de empréstimo.





Dificilmente as instituições financeiras solicitam dados via WhatsApp e outras redes sociais, por exemplo. Ter atenção pode não só te livrar de dores de cabeça, como também ajudar outras pessoas a evitarem a fraude por meio da denúncia.

Como se prevenir?

Informação é a melhor arma contra golpes. Confira as dicas da SuperSim para driblar golpistas e saber diferenciar empresas que trabalham dentro da legalidade daquelas que se passam por financeiras sérias para ter acesso aos dados ou conseguir que as vítimas façam transferências de dinheiro.

1. Pesquise sobre a empresa

Mesmo uma simples simulação gratuita, quando é feita nos lugares errados, pode ser o suficiente para que você tenha os seus dados roubados. Por isso, sempre pesquise tudo o que puder sobre a organização antes de iniciar qualquer tipo de negociação.





É possível conseguir informações na internet, conferir o que é falado sobre a instituição na mídia, verificar os comentários e experiências de outros clientes nas redes sociais e, até mesmo, procurar o CNPJ da empresa para garantir que ela está ativa, que se trata, de fato, de uma instituição financeira e que já existe há algum tempo no mercado.



2. Evite fazer transferências para contas de pessoas físicas

Todas as atividades de empresas confiáveis giram em torno do CNPJ, ou seja, qualquer solicitação de depósitos em contas de pessoas físicas é motivo suficiente para ligar o alerta vermelho. Sempre verifique a conta de destino antes de fazer qualquer transferência.



3. Não faça depósitos antes de receber o seu empréstimo

Em geral, os criminosos utilizam desculpas como bloqueios na liberação do crédito e pedem valores para que a liberação seja feita e o cliente consiga receber o que contratou.





Sabendo que essa prática é ilegal, nenhuma empresa credenciada solicitará valores antes de liberar o empréstimo on-line. Se isso acontecer, saiba que você está diante de uma possível tentativa de golpe.



4. Tenha calma para resolver a dívida com segurança

Estar endividado é uma situação difícil para qualquer pessoa, mas entrar em desespero pode levar a agir sem pensar e te tornar mais vulnerável perante criminosos. Portanto, tenha calma, avalie a situação da sua dívida, as opções que você tem para quitá-la e pesquise com cuidado por instituições financeiras seguras que têm as melhores condições a oferecer.





Nunca aceite propostas muito boas sem investigar antes. Podem ser uma forma de atrair a atenção de quem está com pressa para resolver a dívida e não vai prestar a atenção que deveria aos detalhes da empresa e das condições.





Assim é possível estar mais atento às atividades suspeitas, se esquivar de fraudes e se prevenir de precisar lidar com problemas ainda maiores.



5. Cuidado com negociações via redes sociais

Empresas confiáveis nunca vão pedir qualquer dado para o preenchimento da sua proposta e liberação de empréstimo on-line via redes sociais. Isso é feito somente via canais oficiais — site institucional e aplicativos, por exemplo —, justamente para garantir a segurança dos clientes.





Alguns golpistas, inclusive, solicitam os códigos de verificação do WhatsApp para liberar condições especiais. O objetivo é invadir as redes sociais da vítima e não só solicitar empréstimos e cometer outros tipos de fraudes em seu nome, como também ter acesso às demais redes sociais que estiverem com o seu número de telefone cadastrado.



6. Fuja de propostas irreais para negativados

Vale a pena reforçar que pessoas vulneráveis estão mais expostas ao risco de cair em golpes ao solicitar linhas de crédito com estelionatários. Um bom exemplo são os negativados e demais consumidores com restrições de crédito.





Para esse público, conseguir empréstimo pessoal e sair das dívidas é mais difícil, por isso é mais fácil para os criminosos fisgá-los oferecendo propostas com valores altos e taxas baixas ou com necessidade de depósito antecipado para liberação.





Justamente por serem pessoas que representam maior risco para as instituições financeiras, as taxas de juros costumam ser elevadas. Se você está negativado e precisando de crédito, procure por instituições financeiras que ofereçam esse tipo de serviço e confira os detalhes nos sites oficiais.





A SuperSim oferece empréstimos com garantia para negativados, com condições personalizadas para cada necessidade. Confira o passo a passo para solicitar um empréstimo on-line no site da SuperSim:





clique no botão “simular empréstimo”;

faça o seu cadastro;

leia e concorde com os termos e condições para avançar de etapa;

preencha a sua proposta com alguns dados simples para análise da sua situação de crédito;

finalize e envie;

aguarde a equipe entrar em contato para confirmar os seus dados e informar sobre o status do seu empréstimo;

se a sua proposta for aprovada, o dinheiro é transferido via Pix e cai na conta cadastrada em poucos minutos;



O que fazer se for vítima?

Quanto mais cresce o número de tentativas de golpe, mais os criminosos se especializam. Pode ser difícil identificar fraude em propostas muito bem elaboradas, portanto, caso você caia em um golpe de empréstimo on-line, entre em contato com as autoridades e registre um boletim de ocorrência.





Além disso, converse com os seus bancos e explique o que aconteceu e, se possível, avise também os órgãos de defesa do consumidor. Assim, você evitará que qualquer nova tentativa de fraude no seu nome seja bem-sucedida e conterá os danos causados pelos golpistas.