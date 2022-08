Sites de apostas passam a investir no futebol brasileiro; entenda

Futebol. (foto: Pexels/Pixabay)

Durante os últimos três anos, observamos um crescimento acentuado do segmento de apostas esportivas em nosso país. O que surgiu primeiramente como uma novidade em uma região ou outra, rapidamente se tornou realidade em âmbito nacional.





Com o interesse do torcedor por apostas de futebol em alta, diversas marcas internacionais passaram a investir pesado em patrocínios e exposição, visando se consolidar no mercado brasileiro de uma vez por todas.





A Betano é uma destas marcas que se destaca fortemente desde que aportou no Brasil. Em um primeiro momento, ganhou a forte concorrência de um imponente banco nacional para ser a patrocinadora máster do Atlético-MG. As cifras do contrato inicial de dois anos passam de trinta milhões de reais.

Logo depois, a mesma empresa anunciou acordo com o Fluminense, também pelo espaço mais importante da tradicional camisa tricolor. Os valores da negociação giram em torno de quinze milhões de reais anuais.





Em meados do ano passado, o São Paulo foi outro grande clube a anunciar o maior patrocínio de sua história, justamente com um site de apostas internacional. A Sportsbet.io, firmou parceria com o Tricolor Paulista por três anos em um acordo na casa dos cem milhões de reais.





Felipe Pereira, editor chefe do BônusdeApostas.com , site especializado em casas de apostas online, opinou sobre o desenvolvimento: “A tendência realmente é de alta no mercado de apostas nacional. Devemos nos acostumar cada vez mais a ver sites de apostas investindo muito em patrocínios de times de futebol, competições importantes, e tentando essa aproximação maior com o torcedor. O poder de investimento é tão grande que é possível ver casas de apostas entrando na disputa por naming rights de estádios brasileiros em breve.”





Talvez o aspecto que mais chamou a atenção de profissionais de marketing recentemente foi a entrada de casas de apostas nacionais na disputa por exposição de marca. O volume do patrocínio oferecido por estas novas empresas é igualmente impressionante.





Para se ter uma idéia do poder destas novas marcas brasileiras, a Pixbet já é patrocinadora de 17 times de futebol, sendo que 6 deles fazem parte da elite do futebol nacional. Por sinal, o Campeonato Brasileiro de Futebol também é patrocinado oficialmente por outra empresa, a Galera.Bet, e todos os 20 participantes possuem subsídios financeiros oriundos de sites de apostas em 2022.





Confira a lista de sites de apostas que patrocinam clubes da Série A em 2022





América Mineiro - PixBet

Athletico - Betsson

Atlético Goianiense - Amuleto Bet

Atlético Mineiro - Betano

Avaí - PixBet

Botafogo - Blaze

Bragantino - NetBet

Ceará - Betcris

Corinthians - Galera.bet

Coritiba - Dafabet

Cuiabá - Luck Sports

Flamengo - Pixbet

Fluminense - Betano

Fortaleza - Betcris

Goiás - Pixbet

Internacional - Estrela Bet

Juventude - Pixbet

Palmeiras - Betfair

Santos - Pixbet

São Paulo - Sportsbet.io





Além do evidente benefício financeiro a curto prazo, grandes clubes do futebol brasileiro enxergam com muito bons olhos os patrocínios de casas de apostas por serem contratos longos e com valores expressivos, o que impulsiona receitas futuras.





Outro fator interessante é a aproximação de times brasileiros com mercados internacionais. Fluminense e Atlético Mineiro possuem o mesmo patrocinador máster que os maiores times portugueses. Benfica, Porto e Sporting também são patrocinados pela Betano. Já o São Paulo, possui o mesmo patrocinador do Arsenal e do Bournemouth da Inglaterra.