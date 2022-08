Solicitação de empréstimo pessoal cresce 20% no Brasil; confira

Dinheiro. (foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash)

A procura por empréstimo pessoal está em alta entre os brasileiros. De acordo com o Instituto Propague, em dados divulgados em parceria com a Stone, a contratação de crédito pessoal no país em 2021 foi 20% maior do que em 2020. Os motivos são diversos, mas entre os principais estão o desejo de quitar as dívidas ativas ou conseguir recursos financeiros para investir em pequenos negócios que possam ser rentáveis a longo prazo.





Mas com a busca crescente, vem também os receios. Uma das barreiras para muita gente recorrer ao empréstimo pessoal são as taxas de juros e o medo de trocar uma dívida por outra, se perder no pagamento das parcelas e acabar criando um problema maior. Por outro lado, benefícios como o aumento do score de crédito e a esperança de alcançar uma renda sólida ao investir em um negócio, por exemplo, mantém o interesse em linhas de crédito como o empréstimo pessoal em alta constante.





Pagamento de dívidas está entre as principais razões para solicitar empréstimo





Segundo dados do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), 65 milhões de brasileiros estão endividados. A alta da inflação compromete o orçamento mensal e, no final do mês, muitas famílias não conseguem sustentar a casa e, ao mesmo tempo, pagar todas as contas. Assim, as dívidas vão acumulando e se tornam uma bola de neve.





O cartão de crédito, por exemplo, aparece no topo da lista de pendências financeiras, conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). As altas taxas de juros do crédito rotativo do cartão fazem com que a dívida seja cada vez mais difícil de quitar e comprometa uma parcela cada vez maior da renda.





Diante desse cenário, a popularidade do empréstimo pessoal se mantém em uma crescente. Isso porque as vantagens do pagamento das dívidas não envolvem apenas o alívio de ver as contas em dia novamente, mas também as portas que se abrem quando as pendências financeiras são finalmente resolvidas.





Aumento do score de crédito





Conseguir ficar em dia com o score de crédito motiva muita gente a pagar suas dívidas, uma vez que um score verde tem diversas vantagens a oferecer. Apesar de ser uma prática ilegal, muitas empresas costumam pesquisar pelo CPF dos candidatos às vagas e consideram o score no momento de decidir pela contratação. As razões para isso não são conhecidas, mas a prática cria barreiras para quem está em busca de oportunidades de emprego.



Investir em outras fontes de renda





Como alternativa, a busca por fontes de renda autônomas cresce cada dia mais. Hoje já são mais de 25 milhões de trabalhadores informais no país, de acordo com dados do IBGE. Nesse sentido, a intenção de obtenção de crédito pessoal envolve investir no próprio negócio, seja para iniciar as atividades do zero, seja para garantir os insumos necessários para manter a produção e aumentar os rendimentos.





Para quem opta por solicitar empréstimos com esse objetivo, as vantagens são ainda mais expressivas. Isso porque, quando o negócio é bem-sucedido, ajuda a quitar as parcelas com mais rapidez. No final do contrato, o cliente já tem um negócio rentável, mais estabelecido e já pode aproveitar toda a parcela dos lucros, até mesmo para quitar outras dívidas.



A importância de recorrer a empréstimos seguros





Ao ver as dívidas crescerem todos os dias e fugirem do controle, as pessoas começam a tomar menos cuidado no momento de solicitar empréstimo pessoal. Cair em golpes, fazer empréstimos com amigos e familiares ou mesmo com agiotas acabam sendo os problemas mais comuns. Só que essas soluções rápidas podem causar muito mais danos a longo prazo em várias esferas da vida, por isso é importante ter conhecimento e fazer pesquisas antes de escolher instituições credenciadas para solicitar crédito pessoal.





Empresas autorizadas, inclusive, fazem análises minuciosas do perfil de crédito dos solicitantes para oferecer propostas com as condições que melhor se encaixam no orçamento de cada cliente. Esse cuidado é benéfico para a instituição, que consegue reduzir os índices de inadimplência, e também para os clientes, que diminuem o risco de se perder nas parcelas e criar mais uma pendência, um dos principais receios no momento de negociar um empréstimo





Empréstimo pessoal para pagar dívidas com mais controle





Em geral, o empréstimo pessoal para pagar as contas é visto como uma alternativa porque, mesmo com juros, representa um valor menor a ser comprometido da renda mensal quando comparado ao valor da dívida em si. Assim, é possível administrar o pagamento com muito mais tranquilidade e previsibilidade.





Nesse momento, a maior dúvida de quem considera essa solução envolve onde conseguir um empréstimo estando com o score de crédito baixo ou mesmo negativado por conta das dívidas?



Empréstimo para negativado em instituições confiáveis





Mais uma vez a pesquisa se faz um recurso válido. Nos bancos tradicionais esse pode ser um caminho bastante árduo, mas hoje já existem financeiras dispostas a se arriscar um pouco mais por clientes que não conseguem linhas de crédito em outros lugares.





A SuperSim, uma fintech focada em oferecer empréstimo pessoal para as classes C e D, é uma das instituições com maior taxa de aprovação de empréstimos no Brasil. A empresa tem opções de microcrédito com e sem garantia. O produto a ser ofertado para cada cliente varia conforme o perfil de crédito, mas a instituição aceita clientes de todos os perfis, mesmo quem tem restrições no nome.





Todo o processo de solicitação de crédito pela empresa é feito pela internet, o que garante menos burocracia do que geralmente ocorre nos bancos tradicionais. Segundo a empresa, basta preencher alguns dados pessoais e de renda, importantes para a análise e liberação dos valores. Depois disso, o cliente recebe uma ligação para confirmar os dados fornecidos e é informado sobre a liberação do crédito. Todo o processo leva poucos minutos, até mesmo o depósito do valor na conta, que é feito via Pix.





Além disso, quanto maior for a recorrência de solicitações do cliente, maior é o valor liberado a cada solicitação. Para quem precisa de mais de um empréstimo para ficar no azul, é uma ótima opção.





A SuperSim é uma das instituições que atuam no mercado financeiro para evitar que os clientes caiam em golpes. Mas, de acordo com um estudo da Serasa Experian, o número de fraudes no momento da solicitação tem se tornado cada vez mais preocupante. Cerca de 1,9 milhões de tentativas de golpes foram registradas no primeiro semestre de 2021.





Para garantir o contato apenas com fontes de empréstimo confiáveis, no momento da busca é importante tomar alguns cuidados básicos, como: