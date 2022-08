Oportunidade: viva na Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte

(foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)



uma das mais valorizadas pelo mercado imobiliário belorizontino. E o Não dá para falar de Belo Horizonte sem mencionar um dos maiores cartões postais da cidade: a Lagoa da Pampulha. A região que cerca o ponto turístico, um dos maiores da capital, conta com cerca de 57 bairros e cerca de 350 mil habitantes (IBGE). Ou seja, é uma das áreas que mais cresce na cidade e, consequentemente,. E o Evidence Tower é uma das referências da região.





Mas não é para menos: com uma infraestrutura completa de comércio e serviços, a Pampulha oferece aos seus moradores bem-estar e total comodidade, de forma que não precisem se deslocar longas distâncias para fazer absolutamente nada.





Lagoa da Pampulha: o ponto turístico mais querido de Belo Horizonte





Projetada por Oscar Niemeyer e idealizada pelo antigo prefeito Otacílio Negrão de Lima, a Lagoa da Pampulha faz parte de um complexo arquitetônico e suas obras foram iniciadas em 1936, durante a gestão de Juscelino Kubitschek na prefeitura, com o objetivo de fornecer água ao bairro da Pampulha, algo que acabou não acontecendo.





Hoje, o cartão postal da capital mineira é um dos maiores pontos turísticos da cidade. Contando com longos 18 quilômetros de extensão, é possível, em sua orla, andar de bicicleta, fazer um piquenique, aproveitar a vista do Mirante Bandeirantes, caminhar e muito mais, além, claro, de visitar a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Mineirão, o Zoológico, o Museu de Arte e o Parque Ecológico.





Conheça as 5 principais vantagens de morar na região da Pampulha





Morar na região da Lagoa da Pampulha oferece diversas vantagens. Quer saber quais são? Confira as 5 principais delas a seguir:





1) Ter mais qualidade de vida e contato com a natureza





Uma das maiores vantagens de morar na Pampulha é, certamente, experienciar a mistura do urbano com a natureza, o que proporciona aos habitantes a verdadeira qualidade de vida. Isso significa que, na região, é possível encontrar centros comerciais, restaurantes, shoppings, faculdades, hospitais e muito mais, mas sem perder a tranquilidade que o clima de interior proporciona. Além disso, ao redor da Lagoa da Pampulha, também encontram-se clubes e parques que oferecem aos visitantes espaços de bem-estar e recreação.





2) Morar perto de uma referência mundial em arquitetura





A Pampulha é nacionalmente conhecida pelo seu Conjunto Arquitetônico, referência da Arquitetura Moderna Brasileira. O conjunto de obras que rodeia a Lagoa da Pampulha foi projetado pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer e foi reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade.





3) Ter uma localização privilegiada





A Pampulha possui fácil acesso a diversas outras regiões de Belo Horizonte. Isso devido à Av. Antônio Carlos, à Av. Cristiano Machado e ao Anel Rodoviário, que ligam o local a outros bairros da capital. Além disso, a região ainda conta com estações de metrô e ônibus, o que facilita muito a locomoção pelos bairros da região.





4) Contar com uma gastronomia de dar água na boca





Nem só de arquitetura e natureza vive a Pampulha: a região também se destaca pela gastronomia e pela vida noturna! O local conta com diversos restaurantes conceituados e procurados não apenas pelos moradores, mas também por pessoas de outros bairros e por turistas de outros locais de Minas Gerais e do Brasil.

O destaque vai para restaurantes como o Xapuri e também para aqueles localizados na Avenida Fleming, que contam com pratos de culinárias diversas - mineira, italiana, árabe, portuguesa, entre outras.





5) Morar perto do Mineirão e da UFMG





O Mineirão é um queridinho dos belorizontinos. Além de sediar jogos clássicos do futebol do Brasil e do mundo, o estádio, que é um dos maiores do país, também já foi palco de grandes eventos musicais, nacionais e internacionais. Dentro dele, ainda está localizado o Museu Brasileiro do Futebol, que expõe e preserva algumas relíquias históricas do futebol nacional.

Já a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, uma das universidades mais importantes e renomadas do mundo, possui campus aberto ao público e promove em seus espaços atividades culturais durante todo o ano.





Evidence Tower: more em um residencial completo na Pampulha





Agora que você já conhece todas as vantagens de morar perto do cartão postal de Belo Horizonte, que tal conhecer o empreendimento perfeito para se mudar para a região? Chegou a hora de descobrir o Evidence Tower, o mais novo empreendimento da Pro Domo Construtora!





Localizado no bairro Santa Branca, região da Pampulha, ao lado da Av. Dom Pedro I, o empreendimento possui torre única e oferece:





unidades de 2 quartos com suíte e varanda;

opções tipo, área privativa ou cobertura;

acabamento exclusivo: piso em porcelanato na sala, piso laminado nos quartos e bancadas em granito;

elevador de última geração;

1 ou 2 vagas de garagem.





E mais: na compra de um apartamento Pro Domo, você ganha uma assinatura Netflix por um ano!





Pro Domo Construtora: entregando o seu lugar no mundo





Pro Domo Construtora nasceu em 2008 com o objetivo de proporcionar ao máximo de famílias um lar próprio, com bons acabamentos, processos construtivos criteriosos, qualidade de entrega e excelência no atendimento.





Em 2022, a Pro Domo completa quatorze anos de sucesso em lançamentos e entregas: são mais de 20 obras concluídas e mais de 2 mil unidades finalizadas por Minas Gerais. E não para por aí - a empresa está em franca expansão, sempre buscando melhorar os produtos e realizar os sonhos de cada cliente.

