Roma assina com o jogador Dybala em uma transferência sem taxa; saiba mais

Futebol. (foto: Getty Images)

O atacante de 28 anos se une ao clube em um acordo de três anos, tendo seu contrato com a Juventus terminado em junho deste ano. Dybala marcou 115 gols em 293 partidas pelo clube de Turim, depois de chegar do Palermo em 2015 e conquistar cinco títulos da Série A.





O argentino foi anunciado em vídeo publicado pela Roma em que é visto fazendo exames médicos, ainda em Portugal, onde ocorre a pré-temporada, e vestindo, pela primeira vez, a camisa do clube italiano. No site oficial da Roma, ele divulgou suas primeiras palavras como jogador “giallorosso”.





"Os dias que me levaram a assinar este contrato foram preenchidos com tantas emoções", disse Dybala. "A velocidade e a determinação com que o Roma demonstrou o quanto eles queriam que eu fizesse toda a diferença".





"Estou me juntando a uma equipe que está em alta, um clube que continua a colocar bases fortes para o futuro, e um treinador, José Mourinho, com o qual será um privilégio trabalhar", acrescentou o argentino.





Dybala tem três gols em 34 partidas internacionais pela Argentina, e marcou na vitória de 3x0 sobre a Itália na Finalíssima de 2022 em Wembley - uma renovação da disputa entre os campeões da Europa e da América do Sul.





O chefe executivo da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, disse que esteve em negociações para assinar com Dybala em junho, mas não obteve sucesso. O jogador havia sido ligado a uma mudança para o Manchester United ou para o Tottenham na janela de transferências do meio de 2019, mas a Juventus na época optou por não vendê-lo.





O Roma terminou em sexto lugar na Série A na última temporada em sua primeira campanha sob o comando de Mourinho, que também os conduziu ao título da Europa Conference League - o primeiro troféu europeu do clube.





"Paulo é um jogador de renome mundial que conquistou grandes troféus e ganhou aclamação mundial; ele trará essa classe com ele para o Roma e tenho certeza de que, com ele no elenco, seremos ainda mais fortes e competitivos", disse Tiago Pinto, gerente geral do Roma.





O argentino optou por vestir a camisa número 21, que havia sido inicialmente escolhida por Matic quando ele entrou no mês passado. O sérvio trocou para a camisa número oito. O Roma anunciou o acordo da Dybala nas redes sociais. Segundo informações, Paulo Dybala recusou a oferta de Roma e Francesco Totti para levar o número 10 do 'Capitão' para não ter muita pressão nesta nova aventura.





Conhecido como a "joya", o atleta receberá pelo menos seis milhões de euros líquidos por temporada, sendo 4,5 milhões fixos e 1,5 milhão relacionados a bônus.





Este é um grande reforço para o Roma, que está buscando se estabelecer de uma forma ainda mais sólida no futebol europeu, fazendo investimentos importantes e mudanças significativas na estrutura e elenco do clube.