Lark Player: saiba tudo que o aplicativo reprodutor de música oferece

Aplicativo Lark Player. (foto: Lark Player)

O aplicativo Lark Player é um grande sucesso da internet em relação a aplicativos capazes de reproduzir músicas offline. Usamos, testamos e a usabilidade é surpreendente. É fácil de usar, uma interface muito bonita, também funcionalidades que ajudam na performance no dispositivo.





Separamos de forma didática tudo o que você precisa saber sobre esse aplicativo para que você possa estar por dentro de todas as novidades e usar todos os recursos para curtir seus momentos de lazer com muito mais diversão.





Para que serve o aplicativo Lark Player?





Há diversas funcionalidades que o Lark Player pode ser usada. Se você gostaria de ter todos os seus vídeos e músicas organizados de forma personalizada, como listas e uma interface moderna, ele é perfeito para você.





E seu grande diferencial dos maiores aplicativos do mesmo segmento, é que ele é gratuito e não precisa assinar nenhum plano ou fazer cadastro para usar todos os recursos disponíveis no aplicativo.





Funciona perfeitamente no dispositivos Android de diversos modelos e versões do sistema operacional. Conheça mais do que essa grande tecnologia.





Funcionalidades disponíveis no aplicativo





Com este aplicativo, você tem diversas formas de aproveitar os arquivos de mídia com praticidade e diversão. Separamos algumas que com certeza você irá gostar e aproveitar muito.





Para aproveitar, você precisa apenas baixar o aplicativo na Play Store e todos os recursos que vamos apresentar e muito mais estão disponíveis para você.





São funcionalidades que têm 4.5 de avaliação na Play Store e com certeza vai surpreender você. Conheça algumas delas:





Melhore a Qualidade das Músicas com Equalizador





Você pode alterar diversas configurações das músicas com um moderno equalizador. Faça as mudanças do seu jeito ou use os filtros pré-definidos do aplicativo como Clássico, Dança, Normal e muito mais.





Sincronize Letras em Tempo Real





Gosta de ouvir suas músicas enquanto acompanha em um Karaokê? Com esse recurso você pode aproveitar para adicionar letras em todas as músicas que você desejar.

Use Várias Funções do Celular com a Janela Flutuante





É ruim ter que parar de curtir as músicas ou vídeos para responder uma mensagem, não é mesmo? Com o recurso da janela flutuante isso não é problema! Você pode deixar em miniatura o vídeo enquanto usa as outras funções do celular.





Personalize o Aplicativo como Desejar





São diversos temas que você pode escolher para deixar o aplicativo ainda mais bonito e também personaliza com suas imagens favoritas.





Essas e outras funcionalidades disponíveis para todos os usuários. Esse aplicativo ainda possui diversas outras funcionalidades surpreendentes!





Veja como usar algumas das principais funcionalidades.

Passo a passo para usar o Lark Player





Há muitas maneiras de você usar e organizar seus arquivos pelo aplicativo. Montamos um passo a passo com dicas que deixarão ainda mais fácil usar o aplicativo.





Para começar a usar, você precisa ter conexão com a internet para baixar Lark Player e depois você pode aproveitar a maioria dos recursos de modo offline. Veja a seguir como fazer:





Passo 1: Abra a Play Store





O aplicativo da Lark Player encontra-se na Play Store com mais de 100 milhões de downloads feitos.





Passo 2: Clique em Permitir para o Acesso do Aplicativo





Em seguida, execute o aplicativo para começar e permita que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo, assim poderá reproduzir músicas e vídeos offline.





Passo 3: Aplicativo Exibe os Arquivos Encontrados





Assim que você dá a permissão para o aplicativo ele já mostra todas as músicas e vídeos que ele encontrou no seu dispositivo.





Passo 4: Ouça Suas Músicas Offline





Para começar a ouvir as músicas você precisa clicar na parte inferior em “Músicas” e todos os áudios salvos no seu dispositivo irmão aparecer em formato de lista.





Para assistir os vídeos é só clicar na opção ao lado em “Vídeos” e você pode aproveitar tanto por listas quanto pelas pastas de onde o arquivo está salvo.





Sempre que um vídeo não aparecer, você pode sincronizar para que o aplicativo faça uma pesquisa em todo seu dispositivo para achar novos vídeos.





Clicando no ícone do meio do canto superior direito, o aplicativo pesquisa rapidamente todos os vídeos que estão salvos no seu dispositivo.





Passo 5: Adicione Músicas na Playlist





Para montar sua Playlist é muito fácil. Na parte superior da tela inicial, você encontra a opção de “Playlist”. Clicando nela você já tem algumas feitas e tem a opção de criar quantas desejar.





Muito melhor quando se tem um aplicativo que organiza todas nossas mídias de forma mais prática. Há outras funcionalidades também que você pode usar para melhorar os conteúdos e também o seu dispositivo.

Como criar playlists?





Com este aplicativo de música com poucos cliques você já pode criar sua playlist personalizada. Crie quantas quiser, não há limites de arquivos, veja a seguir como é fácil criar:





Passo 1: Clique em Playlist





Para começar clique na aba “Playlist” e posteriormente em “ + Nova Playlist”





Passo 2: Coloque o Nome





Insira o nome para identificar sua Playlist.





Passo 3: Clique na Playlist para Adicionar as Músicas





Agora é clicar na playlist para começar a adicionar as músicas que você quer que apareça na tela.





Passo 4. Inclua as Músicas





Ao clicar para Adicionar Músicas, é aberto a tela com todas as músicas para adicionar e para isso basta clicar no sinal de “ ” à direita do nome da música que é adicionado na playlist que você criou.





Incríveis funcionalidades, não é mesmo? Ainda há mais recursos feitos para que você tenha uma experiência inovadora ao curtir seus sons e vídeos favoritos.

Conclusão





Gostou do Lark Player? Com certeza ele pode te surpreender. Faça igual milhões de usuários e aproveite com qualidade e mais praticidade todos os conteúdos do seu dispositivo e online. Baixe agora mesmo e se divirta ainda mais com a tecnologia inovadora deste aplicativo!