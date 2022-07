7 fatores para considerar na hora de comprar seu novo notebook

Notebook. (foto: Glenn Carstens-Peters via Unsplash)

Com tantos notebooks para escolher, selecionar o melhor para caber no seu orçamento pode ser um grande desafio. Até mesmo entender a lista em constante mudança de especificações de produtos não é tarefa fácil. Os modelos variam muito de acordo com a velocidade da CPU, capacidade gráfica, tamanho, armazenamento em disco e RAM, entre outras coisas. Além disso, as necessidades do seu notebook podem ser completamente diferentes das de outra pessoa, apenas aumentando a confusão.





Para simplificar o processo para você, reunimos uma lista de 7 critérios que você pode usar como guia sobre o que procurar:





Tamanho





Quando se trata de notebooks, o tamanho importa. Dependendo do que você planeja fazer com seu próximo equipamento, certifique-se de escolher o tamanho certo para você. O tamanho não é como a RAM ou ROM de um laptop, ou seja, você não pode atualizá-lo mais tarde, estando preso a qualquer forma que selecionar antecipadamente, então escolha com sabedoria.





Os tamanhos dos notebooks tendem a começar em 11,6 polegadas e vão até 17,3 polegadas. A maioria das marcas costumam oferecer três tamanhos de tela - 13,3, 15,6 e 17,3 polegadas. No entanto, alguns fornecedores vendem laptops fora desses tamanhos, incluindo 11,6, 12,5 e 14 polegadas.





Obviamente, se a portabilidade é sua prioridade, você deve optar por um laptop de tamanho menor. Eles tendem a ser mais finos e leves do que suas contrapartes maiores. Procure laptops que tenham uma tela de 12,5 ou 13,3 polegadas e um peso entre 1 kg e 1,5 kg.





No entanto, lembre-se de que as máquinas de 13,3 polegadas de tamanho menor geralmente não suportam as mesmas CPUs Intel Core de ponta ou placas gráficas discretas que você poderá encontrar em suas contrapartes de 15,6 polegadas.





Processador





É difícil passar por qualquer uma das CPUs baseadas em Core da Intel ao comprar um novo notebook. Mesmo que você não seja versado nos detalhes técnicos, há uma boa chance de ter visto os adesivos colados em todos os novos modelos para os processadores Core i3, Core i5 e Core i7.





Para muitos usuários, um processador Intel Core oferece o melhor desempenho quando se trata de tarefas multitarefa e multimídia. Notebooks baseados em Core i3 são geralmente encontrados em sistemas básicos, enquanto Core i5 e Core i7 compõem a maioria dos computadores convencionais, lembrando que o i7 é mais indicado para aqueles que desejam o melhor desempenho.





Qualidade de exibição





Com a tendência de passar cada vez mais horas em frente ao notebook, seja para trabalho ou lazer, é importante optar por uma tela que seja confortável de se ver e natural de usar.





Para começar, é importante considerar se deseja que seu próximo laptop tenha uma tela sensível ao toque. Atualmente, esse tipo de tela é muito comum e pode facilitar algumas tarefas.





Outra dica é verificar a resolução do equipamento. Uma resolução de 1920x1080 pixels (Full HD) deve ser considerada o mínimo se você quiser muito espaço para alinhar janelas e manter as coisas à vista. Algumas versões modernas também oferecem resoluções 4K.





Teclado





Para longas sessões de digitação, você precisará de um notebook que tenha um teclado confortável. Vale optar por um teclado que tenha um layout confortável com teclas de tamanho normal e algum espaço ao redor das teclas de seta. As teclas devem ter um deslocamento adequado no movimento descendente e uma resposta rápida quando você as solta.





Certifique-se de que o teclado também esteja retroiluminado. Pelo valor nominal, isso pode parecer um detalhe superficial, mas as teclas retroiluminadas tornam muito mais fácil ver o que você está digitando em ambientes pouco iluminados.

Notebook. (foto: XPS via Unsplash)

RAM





Antigamente, um usuário raramente precisava de mais de 4GB de RAM para obter o melhor do seu sistema. Hoje em dia, 8GB é considerado o mínimo de configuração. E para os usuários avançados ou gamers , 16 ou 32GB são os mais indicados.





Mais RAM permite que mais aplicativos sejam executados ao mesmo tempo e que mais dados sejam rapidamente acessíveis pelo sistema a qualquer momento, o que é útil para tarefas como editar fotos ou conteúdo de vídeo.





Armazenamento



Os discos rígidos já estão em desuso há algum tempo, especialmente para laptops finos e leves. Isso ocorre porque eles podem ser lentos, volumosos e produzem calor e ruído perceptíveis.





Um SSD, por outro lado, oferece muito mais velocidade do que um disco rígido, funciona silenciosamente e pode ser instalada em um formato que não adiciona muito ao peso e volume de um notebook.





Atenha-se a um SSD para o seu novo laptop e você vai adorar a velocidade com que ele pode carregar programas, acessar seus dados e também a





Quando se trata da capacidade de armazenamento SSD, são recomendados pelo menos 512 GB.





Vida útil da bateria





A duração da bateria citada pelo fabricante quase nunca é indicativa de como é a experiência real de usar o notebook. Existem variáveis %u200B%u200Bque afetam a vida útil da bateria, como o brilho da tela e a resolução da tela, o número de aplicativos que você está executando em segundo plano e se você permanece ou não ativamente conectado a redes Wi-Fi ou dispositivos Bluetooth.





Uma boa prática aqui é observar a classificação da bateria em Watt-hora (Wh) ou miliampere-hora (mAh). Quanto maiores forem esses números, mais tempo a bateria pode durar. Para um Ultrabook de 13,3 polegadas, por exemplo, uma bateria com classificação de 50Wh a 60Wh fornecerá os melhores resultados.





Outra coisa importante a procurar aqui é o carregamento rápido. Assim como os smartphones modernos, muitos laptops novos também suportam carregamento rápido, o que é sempre bom em uma pitada.