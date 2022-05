É preciso ser um jogador profissional para ser considerado um gamer?

Gamers. (foto: Freepik)

Os gamers são jogadores, sejam eles profissionais, ou pessoas que jogam só por diversão. Porém, para ser um gamer de sucesso, é necessário estudar, para entender a fundo sobre o jogo, e assim saber quais ações tomar para ganhar uma partida, por exemplo.





Estas pessoas fazem parte de uma comunidade que tem crescido muito, e com isso, há variados tipos de gamers, como os apostadores que conseguem ganhar dinheiro e ainda se divertir. Há os que testam a jogabilidade para a empresa criadora de um jogo específico, gamers que jogam slots Bitcoin , gamers de canais do Youtube, entre outros.





Como identificar um gamer





O gamer é conhecido pela dedicação aos jogos. Mesmo quem não é profissional, leva o jogo como um hobby, se esforçando bastante para melhorar o desempenho. O avanço tecnológico é o maior responsável pelo aumento do número de gamers, pois hoje em dia há muitas formas de jogar, como em computadores, celulares, tablets e videogames.





Essa é uma grande evolução desde os primeiros jogos , há décadas lançados. Os gamers mais dedicados costumam buscar acessórios e itens também, como cadeiras, fones e aparelhos que possam melhorar o desempenho durante as partidas. Esses itens normalmente têm um design característico, que os identificam como acessórios para gamers.





Facilidade de acesso aos jogos pode transformar qualquer pessoa em gamer





Atualmente, há uma grande facilidade em acessar os jogos, já que existem muitos aplicativos de jogos para celulares, assim como para computadores. Dessa forma, os gamers podem jogar em qualquer lugar que estiverem, porque qualquer aparelho, hoje em dia, tem essa opção.





Apesar da variedade de dispositivos para jogar, o celular é o preferido da maioria dos gamers. Assim, muitos jogadores que optam pelo uso do celular, jogam diariamente, e no mínimo por duas horas ao dia.





Por isso, praticamente qualquer pessoa pode se tornar um gamer hoje em dia. Além disso, há uma grande variedade de aplicativos de jogos gratuitos, que são os mais consumidos entre os jogadores.





Os jogos para celulares crescem a cada dia mais, já que a facilidade de estar com o celular na palma da mão o tempo todo faz com que a maioria dos jogadores escolham essa opção. Com isso, as pessoas se interessam muito mais pelos jogos, já que conseguem baixar o jogo em minutos e se divertir a qualquer momento.





A maior indústria de entretenimento





Os jogos movimentam mais dinheiro que o mercado musical e cinematográfico juntos, tornando a indústria de jogos o maior canal de entretenimento. Durante a pandemia o número de gamers aumentou ainda mais, porque muitos recorreram aos jogos, durante esse momento delicado, para extravasar emoções e relaxar da rotina em isolamento.





Entre os gamers, há pessoas que optam por jogar profissionalmente, dedicando-se exclusivamente às competições. Há também os gamers que fazem streaming. São duas maneiras lucrativas de ganhar dinheiro enquanto se divertem jogando.





Com as novas tecnologias que estão sendo bastante esperadas pelos gamers, a indústria de jogos só tende a crescer mais. Entre essas tendências, há a tecnologia 5G, que promete revolucionar os jogos com sua extrema velocidade, aumento da banda massiva e a baixa latência.