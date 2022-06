Novo site traz experiência completa para apostadores; confira o lançamento

Apostas online. (foto: Gpointstudio/Freepik)

O time da 10bet tem mais de 20 anos de experiência em apostas online e a sua estratégia de expansão inclui a América Latina como um de seus destinos. Após lançar oficialmente o seu site no continente africano em 2021, a equipe da 10bet está pronta para investir no mercado sul-americano, incluindo o Brasil.





Mesmo entrando em um mercado extremamente competitivo, o site 10betbrasil.com/ sabe como oferecer recursos e ferramentas que prometem revolucionar o mercado brasileiro de apostas online. Segurança, variedade, conhecimento nativo, experiência completa via computador e smartphone são alguns dos elementos que fazem da 10bet a melhor opção para quem pretende apostar em esportes estando no Brasil.





Confiabilidade de anos de mercado





O primeiro elemento que merece destaque no site 10bet Brasil é a segurança que essa plataforma oferece. Fundada em 2003, a 10bet tem ótima reputação entre os seus apostadores de outros países. E os valores que foram priorizados para criar sites em outros países também são os mesmos adotados para criar a plataforma brasileira.





De maneira resumida, a 10bet conta com termos e condições, regras para apostas, política de privacidade, licença e operação de autoridades de jogos confiáveis, entre outros elementos que reforçam a sua confiabilidade. O próprio comentário de clientes que já fazem parte da 10bet em outros países reforça como essa plataforma é segura e paga mesmo os seus clientes.





Variedade inclui competições brasileiras





Dentro do site 10bet é possível encontrar diversas competições que são muito populares entre apostadores brasileiros. Oportunidades de apostas no Brasileirão Série A, B, Copa do Brasil, Copa Sudamericana e Copa Libertadores são algumas das competições que os apostadores poderão apostar dentro dessa plataforma.





Além de oferecer uma ampla cobertura de apostas em diferentes eventos esportivos, a 10bet também conta com uma área de estatísticas, as quais podem ser usadas pelos apostadores para ter mais chances de acertarem os seus palpites. A cobertura de dados é muito ampla e é um dos diferenciais que a 10bet oferece, o qual não está disponível em outros sites de apostas brasileiros.





Conhecimento nativo





A 10bet tem uma equipe nativa brasileira que ajudou na criação da plataforma brasileira. Afinal, por mais que os desenvolvedores de sites de apostas tenham muito conhecimento e anos de mercado, nem sempre eles sabem o que realmente é ser um apostador de determinado país. Dessa forma, a 10bet focou em usar o conhecimento de sua equipe nativa para criar uma plataforma de brasileiros para brasileiros.





Com o uso do conhecimento nativo, a 10bet Brasil sabe quais são os recursos essenciais que todo o apostador brasileiro gosta. Métodos de pagamentos nativos, uma plataforma totalmente localizada para o Brasil e facilidade de uso de ferramentas de depósito e saque são alguns dos elementos que o time brasileiro focou em fornecer feedback para garantir que a melhor opção fosse disponibilizada para apostadores brasileiros.





Oportunidades via computador e celular





Ciente da alta demanda por apostas esportivas em dispositivos móveis, a 10bet também apostou em uma plataforma que permitisse que os fãs de apostas esportivas pudessem apostar pelo celular. Dessa forma, independentemente de onde estiverem, os apostadores podem se divertir com base em seus esportes e jogos preferidos.





Para aproveitar todas as opções que a 10bet Brasil oferece tudo que o apostador brasileiro precisa fazer é se cadastrar e depositar dinheiro de verdade nessa plataforma. Dessa forma, é possível aproveitar todas as oportunidades que esse site oferece para apostar em esportes, bem como para jogar online. Tudo de uma maneira completamente confiável, com conhecimento nativo brasileiro e recursos exclusivos adaptados para o mercado de apostas do Brasil.