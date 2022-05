Rugby feminino: confira 5 jogadoras craques que são referências no esporte

Kendra Cocksedge em partida válida pela Nova Zelândia. (foto: MARTY MELVILLE/PHOTOSPORT)

rugby feminino. No entanto, conheça algumas jogadoras que, além de talentosas, são Mulheres no esporte significam uma constante luta para quebrar preconceitos e estereótipos. Ainda que, aos poucos, alguns tabus estejam ficando para trás, a resistência ainda é grande em certas modalidades, como, por exemplo, no. No entanto, conheça algumas jogadoras que, além de talentosas, são apostas certas e referência em seus respectivos clubes e seleções.





Conheça 5 jogadoras de destaque no rugby





Kendra Cocksedge





De todos os países, talvez a Nova Zelândia seja aquele em que o rugby, tanto masculino quanto feminino, tem maior relevância. Não é à toa que listamos Cock Sedge em primeiro lugar.





Ela atua pela seleção feminina da Nova Zelândia, o Black Ferns, e pela província de Canterbury. Em 2010, por exemplo, ela foi membro da equipe vencedora da Copa do Mundo de Rugby Feminina e, quatro anos mais tarde, foi convocada novamente para a disputa do Mundial de Rugby.





Um ano depois, em 2015, Cock foi a maior pontuadora com 26 pontos na Super Series de Rugby Feminina, além de conquistar o prêmio de 'Jogadora do Ano' da Nova Zelândia no mesmo ano.





Ana Poghosian





Pode-se dizer que Ana Poghosian é uma das principais porta-vozes do rugby feminino na Geórgia. Descendente de armênios e georgianos, Ana começou a jogar rugby em 2005, quando o esporte começou a ganhar certa popularidade no país.





Ela é a capitã da Georgia Lady 7's e liderou a seleção de rugby feminino do país para a disputa do primeiro Campeonato Europeu, disputado em 2008. Além disso, Ana recebeu um prêmio da ONU Mulheres por alguns anos consecutivos por toda a inspiração e iniciativas em prol da modalidade.





Premiada como a melhor jogadora de rugby de 2015, Ana reforça seu desejo de ser um modelo para tantas outras mulheres. “Algumas pessoas não entendem como uma menina pode jogar rugby, que é um problema de mentalidade; e isso é enganoso. Não há gênero no esporte. Não existe esporte que não possa ser praticado por mulheres. Os eventos e incentivos, assim como este prêmio, são muito incentivadores e promovem o rugby feminino e conscientizam o público sobre ele”, afirmou, à época, em entrevista.





Vale dizer que a União de Rugby da Geórgia tem sido um parceiro de longa data da ONU Mulheres. Desta parceria nasceu o Programa Conjunto das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero, que é financiado pelo governo sueco (e implementado pelo PNUD, ONU Mulheres e UNFPA). Esta união tem como objetivo aumentar o engajamento dos homens na luta contra a violência contra mulheres e meninas.





Cheryl McAfee





Cheryl, atualmente, é uma ex-jogadora de rugby. Entretanto, mesmo fora do campo, a importância dela para a modalidade continua relevante. Ela representou a seleção da Austrália, sendo membro da equipe para a Copa do Mundo de Rugby Feminina de 2010, que terminou em terceiro lugar.





Antes disso, Cheryl foi a capitã dos Wallaroos na primeira Copa do Mundo de Rugby de 2009 feminina, na qual a Austrália saiu com a conquista. Mesmo aposentada, ano passado a atleta foi homenageada pela World Rugby Hall of Fame ao lado de outros nomes relevantes da modalidade, como Osea Kolinisau, Humphrey Kayange, Huriana Manuel, Will Carling e Jim Telfer.





Emily Scarratt





Pensou na seleção feminina da Inglaterra pensou em Emily Scarratt. Afinal, ela, que atua tanto pelo centro quanto pela lateral, chegou a anotar 16 tries (pontos) na final da Copa do Mundo de Rugby, ajudando, assim, ao título da sua seleção diante do Canadá. Individualmente, ela terminou o torneio como artilheira (70 pontos), superando nomes como Magali Harvey e Kelly Brazier.





Portia Woodman





Também presente no elenco da Seleção Neozelandesa Feminina de Rugby Sevens, Portia Woodman, de 30 anos, foi, como equipe, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016, sendo artilheira olímpica com 10 tries e 50 pontos.





Se o ouro ficou pelo caminho nas Olimpíadas de 2016, na última edição — Tóquio 2020 — ela conquistou a medalha de ouro como equipe.





Outros nomes relevantes do rugby feminino são Magali Harvey, Katherine Merchant, Margaret Alphonsi, Rochelle Clark e Natasha Hunt. São apenas alguns nomes, mas que, sem dúvidas, trazem maior visibilidade ao esporte e, consequentemente, servem de inspiração para tantas outras mulheres ao redor do mundo.