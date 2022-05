Tom Brady muda de ideia 40 dias após anúncio da aposentadoria

A aposentadoria de Tom Brady durou cerca de seis semanas. (foto: Flickr)

Seis semanas aproximadamente foi o quanto durou a aposentadoria de Tom Brady na NFL. O jogador que sempre movimentou as casas de apostas , desiludiu os torcedores, fãs, familiares e até colegas de equipe com o anúncio de sua aposentadoria.





No dia 1 de fevereiro, o astro do Buccaneers anunciou o fim de uma era em seu Instagram, com um discurso que comoveu milhões de pessoas. O mundo dos esportes foi a loucura e diversos fãs e famosos prestaram homenagens a carreira do astro, que é considerado o maior jogador da história da NFL.





A boa notícia é que tudo isso mudou 40 dias depois, quando o craque anunciou sua volta aos gramados. Pelo jeito, 22 anos de carreira não foram suficientes para cansá-lo, para a felicidade de muitos e infelicidade de seus oponentes.





Por trás da apostendadoria de Tom Brady





Ainda que tenha anunciado em suas redes sociais, a aposentadoria do aclamado G.O.A.T. nunca foi oficial. O profissional permaneceu sob contrato com o Tampa Bay Buccaneers. Além disso, a expectativa de seu retorno para o Bucs foi um dos motivos pelo qual a troca pelo quarterback Deshaun Watson nunca se concretizou.





O seu retorno entusiasmou todo o time, que sempre deixou as portas abertas para que o maior QB de todos os tempos voltasse ao campo. Agora o plano é seguir em frente no offseason e continuar a corrida pelo campeonato.

A volta nem tão inesperada

Embora especulações sobre o retorno de Brady tenham rolado por semanas a fio, o craque só bateu o martelo minutos antes do seu anúncio que alegrou o dia de tanta gente. O problema é que a sua agência Shadow Lion, teve que correr com a criação de um post que retratasse essa mudança repentina de decisão da melhor forma possível.





E por que tanta pressa? Bom, Brady conta em um e-mail para Fox que “uma vez que tomei a decisão de voltar, eu sabia que só queria sair e seguir em frente para me preparar para a temporada. Então, eu liguei o FaceTime para os caras Shadow Lion, para que eles soubessem que eu estava voltando, e discutimos a melhor forma de divulgá-lo."





Desse brainstorm aos 15 minutos do segundo tempo, nasceu: “Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de time e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Negócio inacabado. Vamos".”





Além disso, um dia antes de anunciar oficialmente sua volta, Tom Brady teve um encontro com o craque português Cristiano Ronaldo, onde o portugues perguntou se Tom havia realmente parado de jogar e a reação de Brady deixou uma certa dúvida para os fãs de esportes.





Brady ainda deixou claro que voltará para seguir jogando em Tampa, no Tampa Bay Buccaneers, time o qual defendeu as últimas 2 temporadas e foi campeão do Super Bowl LV.





Bucs são os favoritos com a volta de Tom Brady na NFL?





Nos últimos 2 anos, o Bucs esteve entre os times favoritos ao Super Bowl, assim como Tom Brady esteve como um dos favoritos a MVP. Em 2021, o time de Tampa confirmou seu favoritismo, vencendo o Kansas City Chiefs no Super Bowl LV e se consagrando bicampeão da competição.





Já na temporada seguinte os Buccaneers perderam na semifinal de conferência para o Los Angeles Rams, que se consagrou campeão da temporada.





Com Brady, os Bucs voltam a estar entre os favoritos para a próxima temporada. Além disso, os Bucs buscam reforçar o time para a temporada, através da Free Agency e também do draft.





Mas para ganhar não será fácil, visto que Tampa Bay terá um caminho duro até o Super Bowl. Os Bucs vão enfrentar Rams, Bengals, 49ers, Cardinals, Cowboys, Packers, Chiefs e Ravens na próxima temporada regular. Além de um jogo longe de casa, na Alemanha.

O saldo do GOAT até então





Seu apelido não veio de graça, né? Aos 44 anos de idade, o QB é líder da NFL em jardas passadas (84.520) e touchdowns (624). E





Ele também é jogador a vencer mais de cinco Super Bowls e ganhou três prêmios de MVP da NFL. Além disso, Brady foi All-Pro da primeira equipe três vezes e foi selecionado para o Pro Bowl 15 vezes. Ele tem 243-73 em sua carreira na temporada regular e 35-12 nos playoffs.





Mas nem tudo são flores. Mesmo com o seu retorno, Tom Brady tem a terceira menor probabilidade de ganhar o MVP da NFL de 2022, atrás de Patrick Mahomes II e Aaron Rodgers, quando caiu de 45-1 para 9-1 após o anúncio de aposentadoria.