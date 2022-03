(foto: CanvaPro)



Muito se fala sobre os melhores apps de figurinhas para WhatsApp, vamos falar agora sobre os melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp e como usá-los!

Talvez algumas pessoas achem os emoticons do WhatsApp um pouco sem graça ou com poucas opções.

Por isso, nas lojinhas de aplicativos dos celulares existe uma grande variedade de apps desse tipo.

Vamos deixar alguns desses aplicativos listados aqui para te ajudar a decidir qual o melhor para baixar.

13 apps de emoticon para baixar

1. Emoji Keyborard Pro

Em primeiro lugar na lista entre os melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp está o Emoji Keyboard Pro.

Esse aplicativo possui uma vasta variedade em emojis, e se você quiser, ainda pode personalizá-lo como um teclado só para emojis, como complemento do seu teclado normal.

Esse aplicativo é compatível com qualquer outro aplicativo de conversa além do WhatsApp (como Messenger, Viber, dentre outros). Ele ainda disponibiliza uma busca de gifs.

Ele é bem conhecido entre os usuários de Android, já que é compatível apenas com esse sistema operacional.

2. Sms Rage Face

Esse é um app pra galerinha que gosta de memes, pois ele não tem apenas emojis, nele você também encontra vários dos memes que estão em alta nas redes sociais, e a maioria deles são animados, deixando suas conversas mais animadas ainda!

E muitos desses memes presentes nele são de personagens famosos da TV! Ele também é um app compatível com qualquer outro app de mensagem. Bom demais né?

3. Emoji Switcher

Esse app necessita de um root no celular para funcionar. Esse app muda todos os emojis que já estão presentes em seu celular, sendo assim uma boa opção para quem não gosta de gastar armazenamento e não quer lotar o celular com vários emojis.

4. Imoji

Em quarto lugar entre os melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp vamos falar sobre Imoji.

Com o imoji, o usuário é capaz de montar e até criar o emoji do seu jeito, da forma que bem desejar!

5. Swiftkey Keyboard + Emoji

O Swiftkey já é famoso por ser um ótimo teclado, mas sua versão Swiftkey keyboard Emoji é melhor ainda, já que traz muitas opções novas em emoticons.

Outro ponto legal é a inteligência do app, que sugere alguns emoticons de acordo com o tema da conversa.

6. ai.type Keyboard

Esse app conta com muitas novidades em emojis. Uma vantagem é seu teclado otimizado que auxilia na digitação mais rápida e você ainda pode personalizá-lo da forma que você quiser!

7. Emoji Keyboard Cute & Colorful

Deixamos para o sétimo lugar da nossa seleção entre os melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp o Emoji Keyboard Cute & Colorful.

Esse app promete uma variedade de emojis coloridos e bonitos, fora dos emojis tradicionais do mercado, que estamos acostumados.

Ele pode suportar até três mil emojis em sua coleção, e pode ser usado em qualquer tipo de app de conversa conhecido, sem problemas!

8. Emojiwa WAStickersApps

Esse app traz diversas e divertidas figurinhas em forma de emojis para o usuário utilizar em suas conversas. Porém eles não são emojis, e sim figurinhas em forma de emojis.

9. EmojiDom

O EmojiDom é um aplicativo que disponibiliza mais de duas mil figurinhas para aplicativos de conversa, inclusive o WhatsApp e WhatsApp GB.

Ele também conta com um recurso para criação de emoticons, sendo assim, ao baixá-lo, o usuário pode tanto usar as figurinhas já prontas, quanto criar as próprias do seu jeito.

Resumindo, se você procura figurinhas para aplicativos modificados como WhatsApp GB ou WhatsApp Plus, esse pack é muito bom.

10. KeyMoji

Em décimo lugar no ranking dos melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp iremos falar do KeyMoji, que é um app exclusivo para iPhone. O KeyMoji é um aplicativo bem conhecido entre os usuários de iPhone.

O app conta com inteligência para sugerir emojis durante as conversas. Ele também se atualiza constantemente para acompanhar as tendências!

11. Emoji Type

Bem parecido com o KeyMoji, também disponível apenas para usuários de iPhone iOS, o Emoji Type também mostra sugestões de emojis que se encaixam na conversa, sem contar que o app possui um histórico de emojis e frases usadas.

Isso torna o app mais prático de se usar. Você encontra esses epps com maior facilidade no site AplicativosBrasil.com

12. EmojiFree

Esse aplicativo conta com emojis animados, ícones de emojis e muito mais! Ele contém um botão de partilha, que permite ao seu usuário enviar a mesma mensagem em mais de uma rede social. Bem prático, não?

13. Emoticon Art

Em último lugar entre os melhores aplicativos de Emoticons para WhatsApp encontra-se o Emoticon Art.

Esse app possui uma listagem personalizada de emojis, e permite que os consumidores desse aplicativo editem as figurinhas da forma que quiserem.

Ele possui mais de três mil opções em figurinhas. Esses emoticons podem ser até desenhados e seu teclado é extremamente rápido e pode ser usado quantos ícones o usuário quiser.

Espero que tenham gostado deste artigo! Até a próxima!