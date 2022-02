Pesquisa da Betway revela interesse do brasileiro por turismo residente

(foto: Pixabay)



Depois de tanto tempo sem poder circular livremente, por conta da pandemia, a expectativa é que agora as pessoas voltem a turistar. Até porque, como foi sentido pela maioria nos últimos dois anos, viajar não é um luxo, mas uma forma de descansar da rotina e vivenciar novas histórias.





Devido a isso, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (BRAZTOA), a estimativa é que haja uma recuperação de 30% do turismo brasileiro no 1º semestre de 2022. Ou seja, a população irá viajar, sim, sempre que for possível.





A Betway realizou este levantamento exclusivo sobre turismo residente - que tende a predominar este ano. A pesquisa descobriu, por exemplo, qual é a cidade mais econômica e a mais cara para que os próprios moradores conheçam. Veja só!





As vantagens de ser turista na própria cidade





Viajar para lugares distantes - incluindo outros países - é o sonho de muitas pessoas. Porém, fatores como preço das passagens aéreas, disponibilidade de tempo e até questões como documentação podem fazer com o que turismo nacional seja priorizado.





No caso do Brasil, muitos sabem que não é preciso ir tão longe para encontrar belas paisagens. Atrações como natureza, museus, monumentos e atividades esportivas estão presentes em todo o país.





De acordo com dados do site de hospedagens Booking, realizado em 2020, cerca de 55% dos viajantes desejam conhecer algo próximo de onde moram. Quem mora no Sul de Minas Gerais ou em São Paulo, por exemplo, pretende viajar para Monte Verde (SP), localizada ao lado de Campos do Jordão - outro município popular turisticamente. Por sua vez, os gaúchos têm interesse em Gramado e os pernambucanos em Porto de Galinhas.





Além das viagens no estilo bate-volta, que podem ser feitas entre cidades vizinhas, explorar o próprio local onde se vive é uma opção. Até porque, alguns pontos turísticos podem ter mudado desde o começo da pandemia.





A capital paulista, por exemplo, reabriu o Museu da Língua Portuguesa, que havia sofrido um incêndio em 2015. Sem contar que o circuito artístico voltou com tudo, o que inclui diversas exposições, peças de teatro e muito mais.





Rio de Janeiro para todos os bolsos





Quando o assunto é o preço que se paga para aproveitar as cidades, o grande destaque é o Rio de Janeiro. A Betway, site de caça-níqueis online , descobriu que a Cidade Maravilhosa possui um dos melhores custos-benefícios, pois, além de oferecer várias opções de lazer, é econômica.





Vale notar ainda que existem valores diferenciados em algumas atrações para quem vive na cidade. O ingresso inteiro para o Jardim Botânico é R$ 17 para residentes do Rio de Janeiro, R$ 27 para turistas de outras localidades e R$ 67 para viajantes estrangeiros (exceto Mercosul).





Há também vários passeios gratuitos, como as praias, o Samba do Ouvidor, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Paço Imperial, o Theatro Nacional, o Instituto Moreira Salles, etc. Como se percebe, existem alternativas para todos os gostos e públicos.





Para se alimentar, é possível encontrar pratos no almoço por $9 incluindo bebida. Para o jantar a média é de $12,50. Esses custos estão acima do restante do país, porém, abaixo de outros destinos, como Tóquio e Nova York.





Enquanto o restante do mundo olha com carinho para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, os brasileiros têm a oportunidade de turistar no próprio país, sem precisar dispor de tanto tempo ou de dinheiro. Por isso, a expectativa é que o turismo residente e o nacional cresçam em 2022. Afinal, ninguém mais deseja ficar apenas em casa!