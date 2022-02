Jovem Aprendiz: veja como se inscrever no programa da Caixa e do Bradesco

(foto: Freepik)



Você já conhece os programas Jovem Aprendiz Caixa e Jovem Aprendiz Bradesco? Eles podem ser a oportunidade perfeita para quem está em busca do primeiro emprego. Conheça mais sobre o funcionamento desses projetos aqui.

Quem está em busca de iniciar a vida profissional e já passou por algumas entrevistas de emprego sabe que é bastante comum os recrutadores exigirem experiência no cargo. E uma das maneiras de quebrar essa grande barreira foi a criação do projeto Jovem Aprendiz.

Desta forma, o Governo Federal criou em 2000 o projeto Jovem Aprendiz, com base na Lei Federal 10.097/00, conhecida como Lei da Aprendizagem, que visa estimular o ingresso de jovens no mercado de trabalho.

Assim, conforme a legislação, todas as empresas de médio e grande porte devem direcionar uma porcentagem de suas vagas para jovens aprendizes, cerca de 5% a 15% do total de funcionários.

Deste modo, temos o Jovem Aprendiz Caixa e o Jovem Aprendiz Bradesco, duas grandes empresas do ramo bancário que contratam jovens aprendizes para trabalhar. Já pensou ingressar no mercado de trabalho em um desses grandes bancos?

Então, quer conhecer mais sobre esses projetos e saber como se inscrever online para eles? Acompanhe tudo por aqui.

Quem pode ser um aprendiz?

Como o Jovem Aprendiz tem como base a Lei da Aprendizagem, nem todas as pessoas podem participar do projeto, afinal existem regulamentos e decretos para serem cumpridos.

Visto que o maior objetivo do projeto é impulsionar a conquista do primeiro emprego e, deste modo, ajudar na formação profissional de jovens de todo o país. Por esta razão, o programa é direcionado aos jovens de determinada faixa etária. Ou seja, para ser um jovem aprendiz é preciso ter entre 14 e 24 anos.

Ainda pela Lei, este jovem deve receber na empresa contratante uma capacitação específica para alguma função no local e ainda deve frequentar um curso técnico conveniado à empresa que oferta a vaga para o projeto.

Ou seja, existem alguns critérios para participar do programa Jovem Aprendiz Caixa e Jovem Aprendiz Bradesco. Veja os principais:

ter idade entre 14 e 24 anos;

ser estudante do ensino fundamental ou médio;

nunca ter participado do programa antes;

ter boa frequência escolar;

não ter nenhum registro na Carteira de Trabalho;

possuir entre 4h a 6h diárias disponíveis.

Vale ressaltar que quem já concluiu o ensino médio ou está matriculado em algum curso superior pode ser contratado como jovem aprendiz. Mas, deve cumprir os outros requisitos do projeto.

Caixa: vagas de emprego para o Jovem Aprendiz

A Caixa Econômica Federal, mais conhecida como Caixa, é uma instituição financeira brasileira de empresa pública, com patrimônio próprio e autonomia administrativa. Criada em 1861, possui sede em Brasília, mas tem filiais em todo território nacional.

Atualmente, a Caixa é o maior banco público da América Latina e inicialmente foi fundada com o objetivo de promover o hábito de poupar, principalmente, entre a população de baixa renda.

Desta forma, muitas são as pessoas que desejam uma vaga de emprego na Caixa, e o Jovem Aprendiz Caixa é uma oportunidade única para quem ainda não teve seu primeiro emprego

Assim como todo jovem aprendiz, na Caixa, você deverá desenvolver atividades básicas da empresa e auxiliar os funcionários fixos da instituição bancária. Deste modo, estará aprendendo mais sobre os cargos da organização.

Então, além de ingressar em uma instituição de renome e grande história, o Jovem Aprendiz Caixa possui um bom salário conforme as horas trabalhadas, outros direitos e bons benefícios, como, por exemplo, 13.º salário e férias remuneradas.

Portanto, se você quer ser um Jovem Aprendiz Caixa, aprenda aqui como se inscrever para o projeto e conquistar uma das vagas mais desejadas do ramo bancário.

Bradesco: vagas de emprego para o Jovem Aprendiz

O Bradesco é um banco brasileiro fundado por Amador Guiar, em 1943 na cidade de Marília, em São Paulo. Inicialmente, o banco atendia muitos imigrantes, pequenos comerciantes e lavradores.

Atualmente, o banco expandiu seus serviços bancários, e entre seus segmentos encontram-se investimentos, seguros, previdências, consórcio e capitalização. Para dar conta do serviço, a instituição conta com mais de 73 mil unidades espalhadas em todo o país.

Para os jovens que desejam iniciar sua carreira no ramo bancário, o programa Jovem Aprendiz Bradesco é uma oportunidade ideal. No projeto, o jovem aprendiz tem sua primeira experiência em um banco renomado, trabalhando com carga reduzida e ainda recebe benefícios.

Assim, quem for escolhido para a vaga do Jovem Aprendiz Bradesco, desenvolverá funções simples na empresa, como auxiliar profissionais nos setores administrativos, organizar filas, ajudar os clientes do banco, responder e-mails e organizar documentos.

Desta forma, o aprendiz estará conhecendo e aprendendo mais sobre o funcionamento de uma das maiores instituições bancárias do país. E ainda terá salário condizente com as horas trabalhadas e outros benefícios, assim como os demais funcionários.

Por que participar do Jovem Aprendiz?

Certamente, participar do programa Jovem Aprendiz é uma grande oportunidade, afinal, através dele, é possível trabalhar, estudar e iniciar a carreira profissional em grandes empresas que disponibilizam cursos e treinamentos profissionalizantes

Desta forma, a grande vantagem em ser um Jovem Aprendiz é a possibilidade de conciliar estudos e trabalho, ou seja, não é necessário parar de estudar para trabalhar.

Além disso, os jovens aprendizes, assim como os demais funcionários, amparados pela Lei, recebem uma série de benefícios, veja alguns:

salário condizente com as horas trabalhadas;

13.º salário;

plano de saúde e odontológico

direito ao FGTS;

vale-refeição e alimentação;

auxílio-transporte;

desenvolvimento de habilidades;

capacitação profissional por meio da empresa contratante, ou seja, a Caixa ou o Bradesco;

férias remuneradas no mesmo período escolar.

Ademais, as chances de ser efetivado, após o contrato de jovem aprendiz, são grandes, pois as empresas preferem contratar esses jovens que já tiveram bons treinamentos e estão capacitados para os desafios das funções.

Portanto, ser um jovem aprendiz vale a pena, porque o projeto auxilia a desenvolver habilidades cada vez mais valorizadas no mercado, como a criatividade, a comunicação e a análise de problemas.

Assim, com o Jovem Aprendiz Caixa e o Jovem Aprendiz Bradesco, o jovem aumenta suas chances de ingressar e permanecer no mercado de trabalho.

Por fim, se você gosta e tem interesse em saber mais sobre cursos profissionalizantes, projetos e vagas disponíveis de emprego, confira agora no site Classificados de Emprego.