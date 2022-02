Apostas on-line: saiba como apostar no Campeonato Mineiro

Aprenda a fazer apostas e ganhe dinheiro com o Campeonato Mineiro (foto: Freepik)



O campeonato mineiro é um dos estaduais tradicionais e bem competitivos do Brasil. Dentre as equipes que disputam a taça, estão o Atlético-MG, Cruzeiro e América Mineiro.





Mesmo os torcedores mais fiéis sendo os locais, a competição tem um formato curto e rápido, que estimula a disputa entre os clubes e também as apostas esportivas. Isso mesmo, o Mineiro é uma ótima oportunidade para melhorar seus ganhos nas apostas.





Quer saber dicas de como apostar no Campeonato Mineiro e quais os favoritos a levantar a taça em 2022? Então, confira o artigo!





Como fazer suas apostas no Campeonato Mineiro?





É muito simples apostar no Campeonato Mineiro. A primeira coisa que você precisa fazer é um registro em um site de apostas.





O passo a passo é fácil:

acessar o site de apostas;

clicar em Registro ou Cadastro;

colocar suas informações pessoais;

fazer o primeiro depósito.





Pronto! Agora você já consegue apostar!





É muito importante lembrar que a maioria das casas de apostas oferecem Bônus de Boas-Vindas para os apostadores.





Mas como garantir essa bonificação? Bom, as regras para receber o bônus variam conforme a casa de apostas.





Suponham que você faça seu cadastro na Bet365 . Para garantir o Bônus de Boas-Vindas você precisa fazer o depósito mínimo de R$25 e apostá-lo uma vez em uma aposta simples com odd mínima de 1,20.





Mesmo que você perca a aposta, se cumprir essas duas regras, tem o seu bônus que pode chegar até R$200.





Cadastro feito na casa de apostas, é hora de selecionar qual tipo de aposta melhor combina com a sua estratégia.





Você pode fazer apostas pré-jogo, quando você define seu bilhete de aposta antes da partida começar. Também pode fazer apostas ao vivo, ou seja, quando a bola já está rolando em campo.





Há ainda a possibilidade de fazer apostas de longo prazo, que significa apostar em eventos que ainda não aconteceram, como quem será o vencedor ou artilheiro do campeonato.





Definido o tipo de aposta, é hora de selecionar qual o mercado deseja apostar. Existem uma infinidade de mercados em sites de apostas. Os mais populares são:





1X2;

Escanteios;

Cartões;

Over/Under de Gols;

Dupla Chance;

Handicap.





Por fim, é preciso selecionar a partida em que dará o seu palpite. Pode ser no jogo de estreia do Mineiro, que será entre Caldense e América Mineiro, por exemplo. Se gostar de mais emoção, pode apostar no clássico entre o Galo e Raposa, na 9.ª rodada.





Só se lembre que a escolha da partida e do mercado precisam estar alinhadas com a sua estratégia de apostas!





3 dicas para apostar no Mineiro





Já que falamos em estratégia de apostas, que tal ver algumas dicas para dar o seu palpite no Campeonato Mineiro?





Separamos 3 dicas básicas, mas importantes para qualquer apostador. São elas:





1. Entenda como o campeonato funciona

Saber como a competição funciona é fundamental para se organizar e traçar um plano para suas apostas.





No caso do Campeonato Mineiro, 12 equipes jogam entre si em um turno único. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos colocados são rebaixados para o Módulo 2 da competição.





As semifinais são disputadas em jogos de ida e volta. Já a final é disputada em uma única partida. Obviamente, leva a taça quem vencer o jogo.





Dessa forma, tenha em mente que a competição é curta e, por isso mesmo, muito disputada pelas equipes. Afinal, todo jogo ganho deixa o time mais perto da taça.





2. Estude as equipes





Pesquise o histórico das equipes na competição, estatísticas dos jogos anteriores e acompanhe as notícias das equipes.





É fundamental ter dados sobre o time em que vai apostar para tentar prever o melhor resultado e, assim, aumentar suas chances de acertar a aposta.





Por isso, escolha apenas entre 1 ou 2 clubes para focar as suas apostas, pois é muito difícil acompanhar todas as informações.





Outra boa dica é acompanhar a tabela de jogos do campeonato para poder assistir às partidas, especialmente se for fazer apostas ao vivo.





3. Aposte na fase final da competição





Essa dica vale especialmente para quem gosta de fazer apostas futuras, cujo odds são bem mais altas e flutuam muito.





Se essa for a sua estratégia, espere o torneio começar, avalie o ritmo de jogo das equipes e dê o seu palpite em quem vencerá a competição ou será o artilheiro já nas semifinais. Dessa forma, você minimiza os seus riscos.





Agora, se for apostar nas partidas, também é bom esperar as duas primeiras rodadas acontecerem para entender melhor o desempenho das equipes e até mesmo encontrar apostas de valor nas próximas rodadas.





Quem vencerá o Campeonato Mineiro?





É difícil prever quem vencerá o Campeonato Mineiro, mas sempre há os favoritos para levantar o título. No caso de Minas Gerais, nos últimos anos, a taça sempre é revezada entre Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro.

As três equipes são as que mais ganharam títulos no torneio, que começou em 1915. O Galo é o atual campeão e certamente se prepara para defender o título, bem como ganhar ritmo de jogo para as competições nacionais que disputará em 2022, como o Brasileirão





Já o Cruzeiro fará de tudo para ganhar a competição e começar o ano com o pé direito, na tentativa de levantar a moral após a crise que vem enfrentando no futebol.





Há também o América, cuja tradição no campeonato estadual é forte, sempre dando trabalho para as equipes.





Por fim, não podemos esquecer das equipes regionais, que gostam muito de surpreender na competição, como a Tombense, URT, Caldense e Villa Nova.





Apostar no Campeonato Mineiro promete muita emoção. A competição é muito tradicional, rápida e competitiva. É uma excelente forma para os apostadores encontrarem boas odds, afinarem a sua estratégia e também se divertirem!