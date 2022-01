EAD: veja quais são os 6 cursos on-line mais populares no Brasil

(foto: Tweenty20)



Graças às facilidades proporcionadas pela evolução das novas tecnologias, a educação à distância é hoje uma ferramenta extremamente útil e conveniente que assumiu um papel de liderança na capacitação pessoal e profissional de muitas pessoas.

Também conhecido como ensino on-line, este tipo de aprendizagem é uma forma muito inovadora de aprender, que traz a dinâmica de uma aula presencial tradicional para o mundo digital com diferentes modalidades.

Dessa forma, com o devido empenho, perseverança e autodisciplina, os alunos podem aprimorar seus conhecimentos e adquirir novas habilidades em uma grande variedade de interessantes disciplinas a apenas um clique de distância.

Poucos são os cursos ainda não oferecidos pelo ensino a distância. Certamente uma experiência única e enriquecedora, e uma grande oportunidade para aproveitar ao máximo o tempo em casa, principalmente para os mais jovens em busca por um presente e futuro melhores.

6 cursos on-lines mais cobiçados pelos brasileiros

Veja agora quais os 6 cursos online mais procurados pelos brasileiros no último ano.

1. Cursos de Posicionamento SEO (Marketing Digital)

A busca por cursos on-line voltados para o Marketing Digital tem bombado nos últimos tempos entre o público brasileiro, e as estatísticas confirmam que essa tendência está longe de desacelerar.

É fácil entender o motivo desse sucesso. Para quem procura se tornar um empreendedor é essencial aprender as ferramentas básicas e os conhecimentos fundamentais de Marketing para obter sucesso na divulgação e promoção do seu negócio e assim potencializar as vendas. Criar uma marca forte no mundo digital melhora o potencial para atrair financiamento e facilita a aproximação com o cliente.

Nesse sentido, através do curso de SEO, o aluno aprende a entender e aplicar técnicas de posicionamento web on page e off page para colocar a marca nos primeiros resultados dos buscadores webs como Google, Yahoo e Bing e executar campanhas digitais de forma eficaz, otimizando assim a presença online.

Com tantas vantagens, os cursos de SEO on-line – como os oferecidos pela Crehana Brasil – tornaram-se os favoritos dos brasileiros interessados em empreender ou trabalhar no setor de Marketing Digital.





2. Cursos de Idioma Inglês

Os cursos on-line ligados à aprendizagem de idiomas estão sempre em alta entre o público brasileiro. Existe principalmente um grande interesse na fluência no idioma inglês e por boas razões. Conhecer o idioma inglês permite crescer academicamente, ter mais oportunidades na carreira e poder se comunicar no idioma mais universal do nosso mundo. Certamente passou de ser um diferencial para uma obrigação.

Os cursos on-line de idiomas oferecem diferentes metodologias de aprendizado para atender bem a todos níveis e idades, e costumam estar baseados no ensino da gramática, o vocabulário e a conversação, com a utilização de vídeos e diversas atividades que facilitam o aprendizado de questões culturais.

Muitos desses cursos inclusive oferecem certificados oficiais de proficiência ou conclusão úteis para o mercado de trabalho ou para apresentar em instituições acadêmicas para aceder a cursos superiores.





3. Cursos de Comunicação Social

O top de cursos on-line mais procurados no Brasil não se limita somente ao ensino de habilidades técnicas ou à capacitação profissional ou acadêmica. Cursos relacionados a capacidades sociais e de comunicação também são extremadamente valorizados pelos brasileiros que desejam se adentrar no mundo da educação à distância.

O mercado de trabalho atual requer cada vez mais indivíduos capazes de interagir com os outros de forma efetiva para melhorar o desempenho e a produtividade, focando no resultado e demonstrando confiança e credibilidade.

Nesse sentido, no top 6 de cursos de plataformas e-learning mais procurados no Brasil estão os cursos de comunicação social, que oferecem o ensino das habilidades interpessoais essenciais para estruturar a comunicação e melhorar as interações sociais para evoluir em qualquer área da convivência social, seja no âmbito pessoal como no profissional.

4. Programação

A programação de software é outra das áreas mais procuradas pelos brasileiros voltados à educação à distância.

Não é nenhum segredo que o mercado de trabalho no âmbito da tecnologia está muito aquecido, não só no Brasil, mas também no mundo todo, cheio de grandes oportunidades de carreira tanto em empresas públicas como em particulares de diferentes segmentos.

É importante destacar que para obter sucesso nesse tipo de cursos é preciso gostar de lógica, cálculo, e se dar bem com os avanços da tecnologia. A capacidade de resolver problemas e a boa organização também são características desejadas para se desempenhar bem na área.





5. Cursos de Fotografia

A busca por cursos de fotografia totalmente on-line aumentou significativamente nos últimos anos comparados, ocupando a quinta posição entre os mais procurados.

Os cursos de fotografia podem oferecer conhecimentos simples e essenciais para aprimorar as técnicas fotográficas (enquadramento, foco, composição e iluminação), como também ferramentas e funções mais complexas para tratar as fotografias com certos retoques e cores.

Para os interessados na fotografia e nos seus aspectos técnicos, através de um curso online é possível conciliar a paixão com uma oportunidade de trabalho. Porém, é importante destacar que é preciso dedicação, muita prática e um bom equipamento para conseguir se profissionalizar no ramo.





6. Cursos de Gastronomia

Para aqueles que gostam de cozinhar, o universo da gastronomia é extremamente amplo e versátil. Panificação, confeitaria, chocolataria, alimentação saudável, vegetariana, cozinha de vanguarda ou cozinha tradicional são alguns exemplos dos ramos nos quais é possível se especializar, com diferentes tipos e níveis de conhecimento.

A arte da culinária pode formar o par perfeito com o propósito de empreender. Com a busca crescente de possibilidades de trabalho, os cursos de gastronomia on-line nunca estiveram tão em alta como nos dias de hoje, procurados por brasileiros que desejam abrir e manter um negócio gastronômico aproveitando o crescimento do nicho.

Os cursos abordam geralmente temas como precisão, preparação, organização, elementos essenciais e gestão, para aprender a lidar com as demandas de segmentos específicos com criatividade e eficácia.