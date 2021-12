Sonhou com dinheiro? Saiba se isso pode ser sinal de fortuna para 2022

(foto: Reprodução/ Megafrases)



O final de ano vai chegando e a maioria dos brasileiros começa a fazer planos e promessas para um novo ano mais próspero e feliz.





Os principais desejos normalmente estão relacionados a temas como amor, saúde, carreira profissional e dinheiro.





Aliás, o tema dinheiro é tão lembrado na passagem do ano que milhões de brasileiros se vestem de amarelo nesta data em função desta ser a cor associada ao ouro e riqueza. Sendo assim, acredita-se na superstição popular de nosso país que você deve comemorar o novo ano com as cores daquilo que mais deseja para o futuro.





Com esse tema sendo tão presente e importante em nossas vidas não é de se estranhar que sonhos envolvendo dinheiro possam ser ainda mais frequentes nesta época de fim de ano.





Algumas pessoas podem sonhar com dívidas e problemas financeiros (o que mais parece um pesadelo) ou até mesmo sonhos mais felizes como ganhar na loteria ou receber uma bela herança vinda de forma inesperada de algum parente distante.





Mas afinal, sonhar com dinheiro pode ser entendido como sinal de boa sorte e fortuna para 2022?





Significados de sonhos com dinheiro





De acordo com o site MegaFrases , sonhar com dinheiro possui na maioria das vezes um significado positivo. Contudo, nem sempre o sonho com dinheiro representa riquezas materiais na vida real e vários significados deste tipo de sonho estão relacionados aos campos profissionais ou pessoais.





Por exemplo, um dos sonhos mais comuns é o do sonhador dando dinheiro para outras pessoas. Este tipo específico de sonho está relacionado à humildade e o bom coração do sonhador, que prioriza a doação em vez do acúmulo ilimitado de dinheiro. Ou seja, é um sonho que tem o simbolismo do dinheiro e da riqueza para ressaltar uma característica pessoal positiva.





Outro sonho muito famoso e cobiçado é aquele onde você é o ganhador de um prêmio de loteria. Neste caso, o sonho infelizmente não indica que o mesmo acontecerá na vida real.





Todavia, o significado de ganhar na loteria também é positivo e indica que provavelmente você receberá uma promoção em seu emprego. Apesar de você não ficar milionário com o prêmio da loteria na vida real, acreditamos que um aumento salarial é bem-vindo por todos, não é mesmo?





Como melhorar minha vida financeira?





Como vimos, apesar dos sonhos envolvendo dinheiro terem significados positivos, não basta sonhar com dinheiro para ter a garantia de um 2022 mais próspero financeiramente.





Portanto, se você quer começar o ano de 2022 com o pé direito em relação ao seu dinheiro o ideal é que priorize a educação financeira. Ricardo Cid, do site bonsinvestimentos.com.br , lista algumas das melhores práticas para manter os gastos sob controle e ainda conseguir juntar dinheiro no final do mês:





1. Defina metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Ter metas e objetivos bem definidos te motivarão a cuidar melhor de suas finanças.





2. Controle e anote todos os seus gastos.





3. Diminua gastos com itens supérfluos.





4. Tenha atenção com a fatura do cartão de crédito. Só compre aquilo que você pode pagar, pois os juros dessa linha de crédito são um dos mais altos do mercado.





5. Tenha uma reserva de emergência, assim, em momentos de gastos inesperados você não precisará recorrer a empréstimos com juros altos.





6. Aprenda e comece a investir o seu dinheiro. Melhor do que pagar juros para os bancos seria emprestar dinheiro e receber juros por isso, concorda?





Lembre-se que independente do significado dos sonhos, o protagonista da sua vida financeira tem que ser você. Portanto, comece o quanto antes a se planejar para um 2022 próspero.